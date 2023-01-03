Yeni nesil Apple Watch Ultra, hem daha büyük hem de microLED ekran ile fark yaratabilir

Daha büyük ekranlı Watch Ultra gelebilir
Analiste göre Apple’ın 2024 yılında tanıtacağı Watch Ultra akıllı saatinde microLED ekran kullanılacak. Aynı zamanda bu, Apple’ın ilk micro LED ekrana sahip ilk cihazı olacak. Bilindiği üzere Apple, sporculara ve zorlu koşullara yönelik üst düzey bir giyilebilir cihaz olan Apple Watch Ultra'yı ilk defa Eylül 2022’de piyasaya sürmüştü.
Micro-LED kullanan Apple Watch Ultra, OLED ekranlara sahip mevcut nesilden daha parlak, daha renkli ve aynı zamanda güç tüketimi konusunda daha başarılı. Bununla birlikte giyilebilir teknoloji pazarı Çin özelinde küçülse de akıllı saat piyasası önemli miktarda büyüdü. Bu alanda Apple’ın saatleri ön plana çıkmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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