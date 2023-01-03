Yeni nesil Apple Watch Ultra, hem daha büyük hem de microLED ekran ile fark yaratabilir

Tam Boyutta Gör Yatırım şirketi Haitong International Securities için sağlanan bir araştırmada teknoloji analisti Jeff Pu, gelecek olan Apple Watch Ultra için önemli bilgiler verdi. Pu ya göre Watch Ultra’nın hem ekranı büyüyecek hem de panel teknolojisi değişecek.

Daha büyük ekranlı Watch Ultra gelebilir

Analiste göre Apple’ın 2024 yılında tanıtacağı Watch Ultra akıllı saatinde microLED ekran kullanılacak. Aynı zamanda bu, Apple’ın ilk micro LED ekrana sahip ilk cihazı olacak. Bilindiği üzere Apple, sporculara ve zorlu koşullara yönelik üst düzey bir giyilebilir cihaz olan Apple Watch Ultra'yı ilk defa Eylül 2022’de piyasaya sürmüştü.

Tam Boyutta Gör Öte yandan 2024’de gelecek Watch Ultra için değişen tek şey ekran teknolojisi olmayacak, aynı zamanda ekran boyutu da 1,9 inç’ten 2,1 inç’e yükselecek. Bazı kullanıcılar Watch Ultra’yı biraz büyük bulmuşlardı ve görünen o ki gelecekte akıllı saat daha da büyüyebilir.

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Micro-LED kullanan Apple Watch Ultra, OLED ekranlara sahip mevcut nesilden daha parlak, daha renkli ve aynı zamanda güç tüketimi konusunda daha başarılı. Bununla birlikte giyilebilir teknoloji pazarı Çin özelinde küçülse de akıllı saat piyasası önemli miktarda büyüdü. Bu alanda Apple’ın saatleri ön plana çıkmakta.

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Yeni nesil Apple Watch Ultra, microLED ekrana sahip olabilir