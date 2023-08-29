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    Yeni nesil ekran kartları için GDDR7 örneklemesi başladı

    Samsung, yeni nesil ekran kartları için Nvidia’ya GDDR7 belleklerini örneklemeye başladı. Mevcut nesle göre yüksek hızlar getirecek olacak GDDR7 için SK hynix’de sırada.
    Yeni nesil ekran kartları için GDDR7 örneklemesi başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung ve SK Hynix, GDDR7 ile yeni nesil oyuncu ekran kartı pazarına hâkim olmaya hazırlanıyor. Her iki firma da şimdiden Nvidia için örnekleme yapmaya başlamış durumda. Bununla birlikte her ne kadar yapay zeka furyası nedeniyle üreticilerin dikkati HBM belleklere kaymış olsa da GDDR pazarında da özellikle eni nesil GDDR7 belleğin benimsenmesiyle bir yükseliş bekleniyor.

    Nvidia için GDDR7 örneklemesi başladı

    Araştırma şirketi Industry Growth Insights tarafından GDDR bellek pazarının 2030 yılına kadar 4,8 milyar dolara kadar büyüyebileceği ve yıllık yüzde 7,6'lık bir büyüme oranına ulaşabileceği bildiriliyor. GDDR7, mevcut GDDR6 gibi çift haneli büyümelerle üreticilerini memnun eder mi bilinmez ancak üreticilerin şimdiden örneklemelere başlaması talebin azımsanmayacak olduğuna işaret ediyor. Bilindiği üzer Nvidia, tüketici ekran kartlarındaki bellekleri Micron’dan alıyor. Bu sürece Samsung ve SK hynix’in de eklenmesi potansiyel bir değişime yol açabilir.

    Bununla birlikte GDDR7 özelindeki raporlara bakılacak olursa Samsung şu anda lider durumda. Samsung'un GDDR7 belleği, mevcut en hızlı 24 Gbps GDDR6 DRAM'e kıyasla yüzde 40 performans artışı ve yüzde 20 enerji verimliliği iyileştirmesi sağlayacak. Micron ve rakipleri, 2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanan ürünlerle hala geride. Elbette Samsung’un önde olması firma açısından olumlu ancak en azından şimdilik bunun önem derecesi yüksek değil. Zira GDDR7 bellekli ekran kartlarına giden yol hala çok uzun. Raporlar Nvidia’nın 2025 yılında piyasaya süreceği “Blackwell” serisiyle birlikte yeni bellekleri görmeyi başlayacağız. Bu durum Micron ve SK Hynix gibi şirketlere çözümlerini geliştirmeleri için bolca zaman tanıyacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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