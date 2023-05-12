Oyunculara müjde: Xbox'ın sevilen özelliği Windows'a geliyor!

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass sistemi ile hem konsol hem de PC platformunda büyük bir ivme yakalayan Microsoft, Xbox Series X/S'in sevilen Quick Resume (Hızlı Devam Etme) özelliğini Windows'a getirebilir. Hatırlayacağınız üzere bu özellik, konsol üzerinde birden fazla oyunun çalışmasına olanak tanıyor. Böylece kullanıcılar hiç beklemeden farklı oyunlar arasında geçiş yapabiliyor.

Xbox'ın sevilen özelliği Windows'a geliyor!

Bildiğiniz üzere Valve imzalı Steam Deck'in ardından taşınabilir konsol pazarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Öyle ki son günlerde Asus ROG Ally ve AOKZOE A1 Pro dahil olmak üzere Windows destekli yeni el konsollarının tanıtıldığını gördük. Görünüşe göre bu durum, Microsoft'un çalışmalarına da ivme kazandırıyor.

Tam Boyutta Gör Bu bağlamda taşınabilir el konsolları hakkında açıklamalarda bulunan Xbox donanımları başkanı Roanne Sones, Windows'un özellikle el konsollarında hantal olduğunu doğruladı ve PC oyunlarına Quick Resume gibi özellikler getirmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

Oyuncular için yeni özellikler yolda

Günümüzde DirectStorage ve Auto HDR gibi özellikleri başarıyla PC platformuna taşıyan Microsoft, görünüşe göre oyuncuları sevindirmeye devam edecek. Ayrıca yeni haberin ilk kez gündeme gelmediğini de hatırlatalım.

Geçen yıl Digital Trends ile yapılan bir röportajda Xbox Series X/S geliştiricilerinden Jason Ronald, Quick Resume'u PC'ye getirmenin zorluklarından bahsetti ve özelliğinin her askıya alınan oyunu sanal bir şekilde depoladığını, daha sonra makinenin durumunu SSD'ye kaydettiğini söyledi.

Xbox patronundan Activision Blizzard açıklaması 3 gün önce eklendi

Microsoft'un Windows tabanlı bir Quick Resume özelliği üzerinde çalıştığı doğrulanmış olsa da, bunun için herhangi bir tarih paylaşılmadı. Ancak kullanıma sunulduğu takdirde, yüksek okuma yazma hızlarına sahip SSD çözümlerine ihtiyaç duyacağını söyleyebiliriz.

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Oyunculara müjde: Xbox'ın sevilen özelliği Windows'a geliyor!