Oyunculara müjde: Xbox'ın sevilen özelliği Windows'a geliyor!

Xbox'ın sevilen özelliği Windows'a geliyor!
Bildiğiniz üzere Valve imzalı Steam Deck'in ardından taşınabilir konsol pazarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Öyle ki son günlerde Asus ROG Ally ve AOKZOE A1 Pro dahil olmak üzere Windows destekli yeni el konsollarının tanıtıldığını gördük. Görünüşe göre bu durum, Microsoft'un çalışmalarına da ivme kazandırıyor.
Oyuncular için yeni özellikler yolda
Günümüzde DirectStorage ve Auto HDR gibi özellikleri başarıyla PC platformuna taşıyan Microsoft, görünüşe göre oyuncuları sevindirmeye devam edecek. Ayrıca yeni haberin ilk kez gündeme gelmediğini de hatırlatalım.
Geçen yıl Digital Trends ile yapılan bir röportajda Xbox Series X/S geliştiricilerinden Jason Ronald, Quick Resume'u PC'ye getirmenin zorluklarından bahsetti ve özelliğinin her askıya alınan oyunu sanal bir şekilde depoladığını, daha sonra makinenin durumunu SSD'ye kaydettiğini söyledi.
Microsoft'un Windows tabanlı bir Quick Resume özelliği üzerinde çalıştığı doğrulanmış olsa da, bunun için herhangi bir tarih paylaşılmadı. Ancak kullanıma sunulduğu takdirde, yüksek okuma yazma hızlarına sahip SSD çözümlerine ihtiyaç duyacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.