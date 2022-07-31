Yeni Tomb Raider’dan bilgiler geldi: Deneyimli bir Lara Croft göreceğiz

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2013 yılında Lara Croft’u farklı bir bakış açısından gösteren yeni Tomb Raider oyunu, toplam üç farklı oyunla serisini 2018 yılında tamamlamıştı. Yeni Tomb Raider üçlemesi, eski Lara Croft hayranları tarafından eleştirilse de oldukça başarılı bir oyun serisi olmuştu. Bir süredir sevilen oyun serisi hakkında bilgi gelmezken yeni Tomb Raider oyunu, geçtiğimiz aylarda resmen duyurulmuştu. Unreal Engine 5 ile geliştirilecek oyundan yeni bilgiler geldi.

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Farklı bir Lara Croft göreceğiz

Colin Moriarty’den gelen bilgilere göre yeni Tomb Raider oyunu, Project Jawbreaker kod adı altında geliştiriliyor. Görünüşe göre bu oyun, son üçlemeden farklı bir Lara Croft karakterini gözler önüne serecek. Yeni Lara Croft’un 30’lu yaşlarında olacağı ve oldukça tecrübeli olacağı belirtilmiş. Ayrıca Lara’nın mezarlık keşfetmekten çok mezarlık korumaya odaklı olduğu da belirtiliyor.

Ayrıca oyunda, Lara Croft dışında “Tomb Raider” karakterleri olacağı ve bu kişilerin Lara’ya yardım edeceği belirtiliyor. Modern zamanda geçmesi beklenen yeni Tomb Raider oyunu, eski oyunlar gibi biraz daha fantastik elementler sunacak. Crystal Dynamics’in Lara Croft için yeni bir aktör aradağı da gelen bilgiler arasında. Son üçlemede oldukça başarılı bir performans gösteren Camilla Luddington, görünüşe göre artık Lara Croft karakterini canlandırmayacak. Siz yeni Tomb Raider oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Yeni Tomb Raider oyunundan bilgiler sızdırıldı