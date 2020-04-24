Yeni Trackmania'nın oynanış fragmanı yayınlandı

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Bir dönemin popüler yarış oyunu Trackmania, geri dönüyor. 2006 yılında yayınlanan Trackmania Nations’un yenilenmiş halinin oynanış fragmanı yayınlandı.

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Yeni Trackmania, orijinalina sadık kalınarak geliştirildi. Oyuncular kendi pistlerini oluşturacak ve bu pistlerde diğer oyunculara karşı online mücadele verecek. Trackmania hem arkadaşlarıyla eğlenmek isteyenler için hem de e-spor yarışlarına uygun altyapıya sahip.

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Trackmania oynanış fragmanın geç yayınlanması nedeniyle beklenen oldu. Daha önce 5 Mayıs olarak açıklanan çıkış tarihi, koronavirüs nedeniyle 1 Temmuz’a ertelendi. Trackmania, 1 Temmuz tarihinde Uplay ve Epic Games mağazalarında PC için yayınlanacak.

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