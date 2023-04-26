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    Yerli İHA Jackal, SİHA'ya dönüştü: İşte ilk görüntüler

    Geçtiğimiz yıl yerli üretici Fly Bvlos Technology tarafından testleri tamamlanan Jackal İHA, LMM füzeleri eklenerek SİHA'ya dönüştürüldü. İşte kara, hava ve denizde görev alacak Jackal SİHA.
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    Yerli İHA Jackal, SİHA'ya dönüştü: İşte ilk görüntüler Tam Boyutta Gör
    Yerli üretici Fly Bvlos Technology tarafından geliştirilen Jackal İHA, entegre silah sistemi ile SİHA'ya dönüştü. İngiltere Savunma Bakanlığı’nın teklifi üzerine tasarlanan hava aracı, yakın hava desteği ve savunmasında kullanılacak  İşte Jackal SİHA'nun yeni özellikleri.

    Yerli İHA 'Jackal' SİHA'ya dönüştü

    JACKAL SİHA'nın özelliklerine baktığımızda, dikey iniş ve kalkış için 8 adet pervane motorundan destek aldığını görüyoruz. Bunlar ikişerli olarak aracın köşelerine yerleştirilmiş. Havalandığında ise, dört adet EDF motorundan güç alıyor. Daha öncesinde JACKAL'ın yaklaşık 100 km menzil ve 15 kg yük taşıma kapasitesi sunduğu belirtilmişti. İlerleyen dönemlerde ise bu kapasitenin artırılması hedefleniyor.

    Yerli İHA Jackal, SİHA'ya dönüştü: İşte ilk görüntüler Tam Boyutta Gör
    Jackal SİHA’da bulunan LMM (Lightweight Multirole Missile/ Hafif, Çok Rollü) füze, 13 kg ağırlığa, 1,3 m uzunluğa ve 6 km menzile sahip. Ayrıca lazer mesafe bulucu ile hedef üzerinde mesafe tespiti yapabiliyor. Tüm bunlara ek olarak değiştirilebilir bir yapıda tasarlanan JACKAL SİHA, donanımsal ve yazılımsal olarak farklı füzelere de uyum sağlayabilecek.

    Jackal SİHA'nın tanıtım etkinliğinde Fly BVLOS Technology Genel Müdürü Murat Islıoğlu şu açıklamalarda bulundu:

    ''Doğru yatırım ve yönetim ile kavramsal tasarımından ilk uçuşuna dört aylık bir sürede ulaşan JACKAL’ın müşteriden gelen talep doğrultusunda mühendislerimiz tarafından çok kısa sürede SİHA versiyonuna dönüştürülmesi ve arkasından başarılı bir canlı atış yapılması beni fazlasıyla memnun etti. Her zaman dediğim gibi “havada sürat, selamettir”. Teşekkürler Jackal ekibi...''

    Paylaşılan detaylara göre Jackal SİHA, askeri ve stratejik yerlerin savunmasında kullanılacak, aynı zamanda muharebe alanında hava desteği sağlayarak askeri birliklere destek olacak. Kısa menzilli hava savunması ve yakın hava desteği görevlerini de yerine getirecek.

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