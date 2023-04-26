Yerli İHA Jackal, SİHA'ya dönüştü: İşte ilk görüntüler

Yerli İHA 'Jackal' SİHA'ya dönüştü
JACKAL SİHA'nın özelliklerine baktığımızda, dikey iniş ve kalkış için 8 adet pervane motorundan destek aldığını görüyoruz. Bunlar ikişerli olarak aracın köşelerine yerleştirilmiş. Havalandığında ise, dört adet EDF motorundan güç alıyor. Daha öncesinde JACKAL'ın yaklaşık 100 km menzil ve 15 kg yük taşıma kapasitesi sunduğu belirtilmişti. İlerleyen dönemlerde ise bu kapasitenin artırılması hedefleniyor.
Jackal SİHA'nın tanıtım etkinliğinde Fly BVLOS Technology Genel Müdürü Murat Islıoğlu şu açıklamalarda bulundu:
''Doğru yatırım ve yönetim ile kavramsal tasarımından ilk uçuşuna dört aylık bir sürede ulaşan JACKAL’ın müşteriden gelen talep doğrultusunda mühendislerimiz tarafından çok kısa sürede SİHA versiyonuna dönüştürülmesi ve arkasından başarılı bir canlı atış yapılması beni fazlasıyla memnun etti. Her zaman dediğim gibi “havada sürat, selamettir”. Teşekkürler Jackal ekibi...''
Paylaşılan detaylara göre Jackal SİHA, askeri ve stratejik yerlerin savunmasında kullanılacak, aynı zamanda muharebe alanında hava desteği sağlayarak askeri birliklere destek olacak. Kısa menzilli hava savunması ve yakın hava desteği görevlerini de yerine getirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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