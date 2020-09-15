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    Yerli uçan araba CEZERİ ilk kez uçtu!

    BAYKAR tarafından geliştirilen Uçan Araba CEZERİ ilk uçuş testini başarıya tamamladı. CEZERİ, yerden 10 metre yükseklikte uçuş gerçekleştirdi.
    6 sa.
    1,6b
    6
    29
    Otomobil Teknolojileri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli uçan araba CEZERİ ilk kez uçtu!
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    Geliştirdiği İHA’lar ile savunma sanayisine damga vuran BAYKAR şimdi de uçan araba yolunda önemli önemli bir adımı geride bıraktı. Türkiye’nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

    CEZERİ Uçan Araba’nın uçuş testlerine 11 Eylül’de başlandı. İlk uçuş testli güvenlik halatlarıyla yapıldı. Bugünkü uçuş testlerinde ise güvenlik halatları olmadan yerden 10 metre yükseldi. CEZERİ böylelikle 1.5 yıllık çalışmanın ardından ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. Uçuş sürücüsüz bir şekilde uzaktan kumanda edilerek gerçekleşti.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Hyundai Tucson tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri"

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    BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, CEZERİ’nin geliştirilme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Uçuş testi sonrasındaki açıklamasında “Önümüzdeki süreçte daha gelişmiş prototiplerini yapacağız. İnsanlı uçuşlar gerçekleştireceğiz. Ancak CEZERİ Uçan Araba’nın yollara inmesi tahminen bir 10-15 yılı bulacak. Muhtemelen 3-4 yıla rekreasyonel olarak arazi araçları ATV’ler gibi kırsal alanda kullanıma şahit olabiliriz. Akıllı otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak. Bu açıdan baktığımızda bugünün değil yarının yarışlarına hazırlanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi seferberliği ile gençlerimize her alanda özgüven ve motivasyon kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor.” dedi.



    CEZERİ Uçan Araba Özellikleri

    CEZERİ, şehir içinde daha hızlı ve daha temiz ulaşım için tasarlandı. Trafik sıkışıklığından etkilenmeyen yenilikçi bir ulaşım aracı olacak. Kargo taşımacılığı ve hava taksi için de kullanılacak. Yüzde 100 elektrikli motordan güç alıyor. Otonom sürüş kabiliyetine kavuşacak. Minimum teknik ve havacılık bilgisi, üst düzey güvenlik ile uçurulabilecek şekilde tasarlanan CEZERİ Uçan Araba, 8 adet elektrikli motor ve pervane ile gücünü şarj edilebilir bataryalardan alarak %100 elektrik ile uçuyor. Üç yedekli akıllı uçuş sistemine sahip olan CEZERİ, gelecekte yapay zekâ sistemleri ile donatılacak. CEZERİ Uçan Araba’nın gelecekte 100 km/s seyir hızına kavuşması, uçuş irtifasının 2000 metreye ulaşması ve batarya teknolojisinin gelişmesine paralel olarak 1 saat havada kalarak 70-80 km menzile ulaşması hedefleniyor.

    Uçan araba CEZERİ’nin prototipi ilk kez 17-22 Eylül tarihlerinde TEKNOFEST 2019 etkinliğinde halka açık bir şekilde sergilenmişti. Katılımcılar CEZERİ’yi yakından görüp fotoğraf çekme şansı yakaladı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guaire (Tayfun ) 5 sa. en beğenilen Eric carthman
    Uğrasalar da laf söyleyeceksin. Uğramadıkları için yine laf söylüyorsun.Muhalifler neye muhalif? Ak Parti genel merkezinde mi üretilmiş bu araç?
    Yanıtla +27
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    Eric carthman (Eric Northman) 6 sa.
    aşırı muhaliflerin uğramadığı konular
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    Normandia_06 (Yalçın ) 5 sa. (düzenlendi)
    Yine ucuzdan Tayland malı kapatmış Bayraktar Lmt Şti. Millete biz yaptık diye iteleyecek :))
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 sa.
    Uçan araba demek çok abes, bildiğin kocaman drone bu.
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    EgeliLodos (Alkan ) 1 sa.
    yapıyoruz diye böbürlenenler göğsü kabaranlar uçanı geçtim yürüyenini bile alamayacaklar. hani şu görsel vardı 3. köprü güzel olacak diyodu donu olmayan adam
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    231407 (Barış Özdemir) 4 sa.
    Adamlar yapıyor
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    Mobidik 5 sa.
    Ben olsam aktrolllere para vermem. Zaten o işi bedava yapanlar var.
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    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 5 sa.
    onu bunu bilmem vaatler arasında yenilmezler filmindeki uçak gemisini gta 5 de havalanırken yapacaz edec diye vaat verilmişti. o nun yerine bu sivrisineği yutturmayacaksınız inşallah....
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    WB 5 sa.
    Cehhabi zihniyetinden kurtuldukca bunlar artacak. Heykele hayir!
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    lazer__ 5 sa.
    hamdolsun çok güzel bir proje bugünleri de gördük...bundan ambulans ve polis arabası da yapılırsa çok iyi olur.yerli uçak gibi bu da sürekli havada kalabiliyorsa harika

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    kozmos beni sevmiyor 5 sa.
    İlla arabayı uçaracaklar.

    Bunu neresi araba mesela.

    Araba neye denir, tanımı nedir.



    Flying carpet....
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    -Hattori- 5 sa. (düzenlendi)
    oh çok şükür ne ekonomi sıkıntısı kaldı ne işsizlik ne geçim sıkıntısı ne gelecek kaygısı şimdi bu haberin üzerine dolar/euro 2 TL de olur miss hem yerli dro... ehem şey yani uçan arabamızda çok güzel olmuş hele tekerlekleri muazzam indikten sonra asfalt da drift yapmak zevkli olacak
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    mokoko_TR 5 sa. -Hattori-
    hiç ya boş işler hakketten dimi? bırak batı yapar..sen ekmek yap kardeşim milet aç aaaaaç
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    WienerWald (Arda ) 4 sa. -Hattori-
    Üretim adına bir yerlerden baslamazsan dediklerinin hiçbiri gerçekleşmez . İşsizlik ve ekonomi vergi geliri dışında bir kaynağın olmazsa düzelmez .
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    İAmSterdam06 5 sa.
    Pandemiyle ilgili bir gelişme var mı? Yok.

    Ekonomiye olumlu katkı yapacak bişey var mı? Yok.



    Türkiyenin en önemli 2 gündemine merhem olamayan hiçbir haber hiçbir gelişme umrumda değildir
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    mokoko_TR 5 sa. İAmSterdam06
    hiç ya karnınıza bişey giriyormu yok, pasta yerine yeniyormu yoooo ,ekran kartı ,işlemci diye kullanabiliyormuyuz yoo eee nediye uğraşıyorsun selcuk efendi..
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    1635 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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