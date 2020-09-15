Yerli uçan araba CEZERİ ilk kez uçtu!

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Geliştirdiği İHA’lar ile savunma sanayisine damga vuran BAYKAR şimdi de uçan araba yolunda önemli önemli bir adımı geride bıraktı. Türkiye’nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

CEZERİ Uçan Araba’nın uçuş testlerine 11 Eylül’de başlandı. İlk uçuş testli güvenlik halatlarıyla yapıldı. Bugünkü uçuş testlerinde ise güvenlik halatları olmadan yerden 10 metre yükseldi. CEZERİ böylelikle 1.5 yıllık çalışmanın ardından ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. Uçuş sürücüsüz bir şekilde uzaktan kumanda edilerek gerçekleşti.

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Yerli uçan araba Cezeri'nin prototipi görücüye çıktı

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, CEZERİ’nin geliştirilme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Uçuş testi sonrasındaki açıklamasında “Önümüzdeki süreçte daha gelişmiş prototiplerini yapacağız. İnsanlı uçuşlar gerçekleştireceğiz. Ancak CEZERİ Uçan Araba’nın yollara inmesi tahminen bir 10-15 yılı bulacak. Muhtemelen 3-4 yıla rekreasyonel olarak arazi araçları ATV’ler gibi kırsal alanda kullanıma şahit olabiliriz. Akıllı otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak. Bu açıdan baktığımızda bugünün değil yarının yarışlarına hazırlanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi seferberliği ile gençlerimize her alanda özgüven ve motivasyon kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor.” dedi.





CEZERİ Uçan Araba Özellikleri

CEZERİ, şehir içinde daha hızlı ve daha temiz ulaşım için tasarlandı. Trafik sıkışıklığından etkilenmeyen yenilikçi bir ulaşım aracı olacak. Kargo taşımacılığı ve hava taksi için de kullanılacak. Yüzde 100 elektrikli motordan güç alıyor. Otonom sürüş kabiliyetine kavuşacak. Minimum teknik ve havacılık bilgisi, üst düzey güvenlik ile uçurulabilecek şekilde tasarlanan CEZERİ Uçan Araba, 8 adet elektrikli motor ve pervane ile gücünü şarj edilebilir bataryalardan alarak %100 elektrik ile uçuyor. Üç yedekli akıllı uçuş sistemine sahip olan CEZERİ, gelecekte yapay zekâ sistemleri ile donatılacak. CEZERİ Uçan Araba’nın gelecekte 100 km/s seyir hızına kavuşması, uçuş irtifasının 2000 metreye ulaşması ve batarya teknolojisinin gelişmesine paralel olarak 1 saat havada kalarak 70-80 km menzile ulaşması hedefleniyor.

Uçan araba CEZERİ’nin prototipi ilk kez 17-22 Eylül tarihlerinde TEKNOFEST 2019 etkinliğinde halka açık bir şekilde sergilenmişti. Katılımcılar CEZERİ’yi yakından görüp fotoğraf çekme şansı yakaladı.

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