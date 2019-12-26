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    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DH okurları yılın en iyi akıllı saatini seçiyor [Anket]

    DH okurları yılın en iyi ürünlerini seçiyor. 2019'da duyurulan ve en başarılı akıllı saat modellerini sizler için listeledik. Peki yılın en iyi akıllı saat modeli hangisi?
    2 sa.
    1b
    0
    11
    Apple Watch
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    DH okurları yılın en iyi akıllı saatini seçiyor [Anket]
    Tam Boyutta Gör

    Yılın sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, DH takipçileriyle birlikte yılın en iyi ürünlerini belirlemeye devam ediyoruz. Tamamen DH takipçilerinin oylarıyla seçilen çeşitli segmentlerdeki en iyi akıllı telefon modellerini ve en iyi tam kablosuz kulaklığını belirledikten sonra, şimdi de sıra yılın en iyi akıllı saatine karar vermeye geldi. 

    Ayrıca Bkz. "DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]"

    Akıllı telefonların en önemli tamamlayıcıları konumuna gelen giyilebilir aksesuarların gün geçtikçe popülerliği artıyor. Özellikle akıllı saatler bir hayli revaçta. Peki bu saatler içerisinde en başarılı bulduğunuz model hangisi? 

    Hemen aşağıda yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı saate karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan saat listede yoksa yorumlarınızda belirterek, listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi akıllı saatine siz karar verin.

    2019'un en iyi akıllı saati hangisi? Oy Ver 387 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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    DH okurları yılın en iyi akıllı saatini seçiyor [Anket]



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    deoks 1 sa. en beğenilen
    Haterlar çıldırıyor :D Kullanmadığı apple ürünlerine b*k atmaya o kadar alışmışlar ki gerçekler yüzlerine çarpınca afallıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Elma 27 dk.
    Apple Watch tabii ki gerisi çöp.
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    MrKattchup 58 dk.
    Beyler başlıkta akıllı saat diyor Apple Watch dışınında bu sektörde saat yok diğerleri ekranlı saat olabilir anca, kullanma ihtimaliniz varsa bir süre kullanmanızı tavsiye ederim neden söylediğimi anlayacaksınız.
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    Fenomenon 1 sa.
    Asıl yılın saati olması gereken amazfit'ler yok ankette
    amazfit bip > 60 gün batarya ömrü sunuyor, kendim kullanıyorum
    verge lite > amoled ekran, 20 gün kullanım, uygun fiyat, yuvarlak tasarım
    anazfit gtr > amoled ekran, 24 gün kullanım (temel modda 74 gün), metal kasa, özelliğine göre uygun fiyat
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    Krone 1 sa.
    Apple Watch
    Yanıtla +1
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    deoks 1 sa. en beğenilen
    Haterlar çıldırıyor :D Kullanmadığı apple ürünlerine b*k atmaya o kadar alışmışlar ki gerçekler yüzlerine çarpınca afallıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    SC0RPI0N 49 dk. deoks
    Millet senin gibi Newyork'un göbeğinde oturup asgarî ücretin üçte biriyle almıyor saati maalesef Türkiye'de yaşıyoruz asgarî ücret belli :) ama zengin görünümlü marabaysan taksitle almışsındir bişey diyemem :))
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    SC0RPI0N 2 sa.
    Yemin ederim komedi arkadaş millet otomatik olarak Apple'a basmış ! Gerçekten kullanıp beğendiğiniz saati işaretlemeniz emin olun farklı saati çıkartacak
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    orientem 2 sa.
    Hepsi boş bu akıllı saatlerin. Bunların fonksiyonlarını Amazfit Bip ile de görürsünüz hem de her gün şarj ile uğraşmazsınız. Gerçekten fonksiyonel bir şey istiyorsanız da Kospet veya Lemfo gibi Android akıllı saatler almalısınız.
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    ceo-tr 1 sa. orientem
    aynen hocam uzun süredir kullanıyorum. bir ay şarj gidiyor.
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    kmlrzy 2 sa.
    anket nerede
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