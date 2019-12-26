DH okurları yılın en iyi akıllı saatini seçiyor [Anket]

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Yılın sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, DH takipçileriyle birlikte yılın en iyi ürünlerini belirlemeye devam ediyoruz. Tamamen DH takipçilerinin oylarıyla seçilen çeşitli segmentlerdeki en iyi akıllı telefon modellerini ve en iyi tam kablosuz kulaklığını belirledikten sonra, şimdi de sıra yılın en iyi akıllı saatine karar vermeye geldi.

Ayrıca Bkz. "DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]"

Akıllı telefonların en önemli tamamlayıcıları konumuna gelen giyilebilir aksesuarların gün geçtikçe popülerliği artıyor. Özellikle akıllı saatler bir hayli revaçta. Peki bu saatler içerisinde en başarılı bulduğunuz model hangisi?

Hemen aşağıda yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı saate karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan saat listede yoksa yorumlarınızda belirterek, listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi akıllı saatine siz karar verin.

2019'un en iyi akıllı saati hangisi? Apple Watch Series 5 Samsung Galaxy Watch Active 2 Huawei Watch GT 2 Xiaomi Mi Smart Watch Garmin Fenix 6 Pro Fossil Gen 5 Fitbit Versa 2 Oy Ver 387 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2019'un en iyi akıllı saati hangisi? Apple Watch Series 5 Samsung Galaxy Watch Active 2 Huawei Watch GT 2 Xiaomi Mi Smart Watch Garmin Fenix 6 Pro Fossil Gen 5 Fitbit Versa 2 Anket Sonlandı 387 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2019'un en iyi akıllı saati hangisi? 46% Apple Watch Series 5 179 oy 16% Samsung Galaxy Watch Active 2 60 oy 25% Huawei Watch GT 2 96 oy 9% Xiaomi Mi Smart Watch 35 oy 3% Garmin Fenix 6 Pro 11 oy 1% Fossil Gen 5 3 oy 1% Fitbit Versa 2 3 oy 387 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 5 akıllı saati tanıtıldı

Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung Galaxy Watch Active 2 tanıtıldı!

Huawei Watch GT 2

Huawei Watch GT 2’nin öne çıkan özellikleri

Xiaomi Mi Smart Watch

Apple Watch görünümlü Xiaomi Mi Watch tanıtıldı