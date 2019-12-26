DH okurları yılın en iyi akıllı saatini seçiyor [Anket]

Yılın sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, DH takipçileriyle birlikte yılın en iyi ürünlerini belirlemeye devam ediyoruz. Tamamen DH takipçilerinin oylarıyla seçilen çeşitli segmentlerdeki en iyi akıllı telefon modellerini ve en iyi tam kablosuz kulaklığını belirledikten sonra, şimdi de sıra yılın en iyi akıllı saatine karar vermeye geldi.
Ayrıca Bkz. "DH okurları yılın en iyi üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket]"
Akıllı telefonların en önemli tamamlayıcıları konumuna gelen giyilebilir aksesuarların gün geçtikçe popülerliği artıyor. Özellikle akıllı saatler bir hayli revaçta. Peki bu saatler içerisinde en başarılı bulduğunuz model hangisi?
Hemen aşağıda yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı saate karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan saat listede yoksa yorumlarınızda belirterek, listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi akıllı saatine siz karar verin.
2019'un en iyi akıllı saati hangisi? Oy Ver 387 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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amazfit bip > 60 gün batarya ömrü sunuyor, kendim kullanıyorum
verge lite > amoled ekran, 20 gün kullanım, uygun fiyat, yuvarlak tasarım
anazfit gtr > amoled ekran, 24 gün kullanım (temel modda 74 gün), metal kasa, özelliğine göre uygun fiyat
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