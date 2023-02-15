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    ChatGPT akımı bellek fiyatlarını yükseltmeye başladı

    ChatGPT ile başlayan yapay zekâ iletişim teknolojilerinde en büyük görev grafik hızlandırıcılara düşüyor. Ne var ki onların da verimli belleklere ihtiyacı var.  
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    ChatGPT Tam Boyutta Gör
    Global ekonomik krizin yonga dünyasını derinden sarsarken imdada ChatGPT sohbet robotu yetişti. Bir anda yapay zekâ teknolojilerine yatırım yağmaya başlarken aslan payını da Nvidia alıyor. Firma yüzlerce yapay zekâ odaklı grafik hızlandırıcısı siparişi alırken bellek fiyatlarında da hareketlilik var.

    Bellek fiyatları artıyor

    Gelen bilgilere göre yapay zekâ odaklı yongalara talebin artmasına paralel olarak HBM gibi DRAM ürünlerine de yoğun bir talep var. Haliyle üretici firma tarafında fiyatlar da yükselmeye başladı.

    Gelen bilgilere göre SK Hynix ve Samsung, gelen yoğun talebi karşılayamayınca HBM3 bellek fiyatları 5 kata yakın artış gösterdi. HBM3 bellek siparişlerinde Nvidia ağır basarken Intel’in da yüksek miktarda sipariş verdiği belirtiliyor.

    Diğer taraftan HBM2 ve HBM2e bellek fiyatlarında da artışlar yaşanıyor zira Nvidia Ampere ve Volta tabanlı hızlandırıcılarda yer alıyorlar. Hali hazırda HBM pazarında SK Hynix yüzde 60-70 civarında bir paya sahip.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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