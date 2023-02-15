ChatGPT akımı bellek fiyatlarını yükseltmeye başladı

Tam Boyutta Gör Global ekonomik krizin yonga dünyasını derinden sarsarken imdada ChatGPT sohbet robotu yetişti. Bir anda yapay zekâ teknolojilerine yatırım yağmaya başlarken aslan payını da Nvidia alıyor. Firma yüzlerce yapay zekâ odaklı grafik hızlandırıcısı siparişi alırken bellek fiyatlarında da hareketlilik var.

Bellek fiyatları artıyor

Gelen bilgilere göre yapay zekâ odaklı yongalara talebin artmasına paralel olarak HBM gibi DRAM ürünlerine de yoğun bir talep var. Haliyle üretici firma tarafında fiyatlar da yükselmeye başladı.

ChatGPT akımında Nvidia’ya piyango 3 gün önce eklendi

Gelen bilgilere göre SK Hynix ve Samsung, gelen yoğun talebi karşılayamayınca HBM3 bellek fiyatları 5 kata yakın artış gösterdi. HBM3 bellek siparişlerinde Nvidia ağır basarken Intel’in da yüksek miktarda sipariş verdiği belirtiliyor.

Diğer taraftan HBM2 ve HBM2e bellek fiyatlarında da artışlar yaşanıyor zira Nvidia Ampere ve Volta tabanlı hızlandırıcılarda yer alıyorlar. Hali hazırda HBM pazarında SK Hynix yüzde 60-70 civarında bir paya sahip.

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