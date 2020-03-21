Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube artık güvenilir koronavirüs videolarını ana sayfada gösterecek

    YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre başlangıçta 16 ülkeyle sınırlı olacak yeni bir ana sayfa satırı, koronavirüs hakkında güvenilir kaynaklardan videolar içerecek.
    11 sa.
    604
    1
    2
    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    YouTube artık güvenilir koronavirüs videolarını ana sayfada gösterecek
    Tam Boyutta Gör

    YouTube ana sayfası artık koronavirüse yönelik doğru bilgiler içeren videolardan bir satıra sahip olacak. Bu videolar, YouTube tarafından özel olarak teyit edilecek ve firmanın amacı bunlarla kullanıcılara güvenilir bilgiler sunmak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Twitter daha fazla sağlık uzmanının hesabını onaylayacak

    YouTube üzerinde yer alan bilgi kirliliğine yönelik olarak atılan bu adım, kullanıcıların bilgilerin güvenilir olduğuna yönelik şüphelerini yok etmeyi hedefliyor. 

    Yanlış bilgiyle mücadele konusunda YouTube, güvenilir videoları ana sayfaya taşırken Facebook, Twitter, Snapchat ve TikTok da kendi önlemlerini alıyor. Bu önlemlerin ortak noktası ise devlet kurumlarının ve sağlık kuruluşlarının aktardığı bilgilerin kullanıcılara sunulması.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2'nin, Snapdragon 865 işlemci ile geleceği onaylandı"

    YouTube’un KOVID-19 satırı ilk olarak 16 ülkede kullanıma sunulacak. Bu ülkeler arasında ABD, İngiltere, Brezilya, Hindistan, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya yer alırken diğer ülkeler de kısa süre içerisinde aynı özelliği ana sayfalarında bulabilecek.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    yuso123 11 sa.
    Herşeyde yapılması gerekiyor aslında popülist, ucuz, inanca dayalı söylemlerden uzak mantıklı konuşan insanları bulmak ve yükseltmek bu tür platformların görevi olmalı diğer türlüsü çok sıkıntı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 sa. Android Auto ve Apple CarPlay, sürücülerin dikkatini alkollü araba kullanmaktan çok dağıtıyor 8 sa. Koronavirüs, NASA'nın insanlı Ay programını da vurdu 8 sa. Çin, KOVİD-19’u dünyaya duyurmasının ardından hayatını kaybeden doktorun ailesinden özür diledi 9 sa. 2020 Skoda Octavia Combi'nin detaylı fotoğrafları paylaşıldı [Galeri] 9 sa. Koronavirüsten ülkemizde ölüm sayısı 21 oldu 9 sa. Windows 10 yeni arayüzü Instagram paylaşımında göründü 10 sa. Mozilla da FTP desteğini sonlandırıyor 10 sa. Twitter daha fazla sağlık uzmanının hesabını onaylayacak 11 sa. Windows 10 Enterprise sürüm 1709’un destek süresi uzatıldı 11 sa. MSI Optix MAG272CQR oyuncu monitörünü denedik 11 sa. GÖRÜNTÜLENEN YouTube artık güvenilir koronavirüs videolarını ana sayfada gösterecek Sonraki Tip 1 diyabet hastaları için pankreas uygulaması geliştirildi 12 sa. ZTE Axon 11 5G'nin hangi işlemciyle geleceği belli oldu 13 sa. Asetilkolin bağımlı M1 reseptör eksitasyonu hafızanın temelini oluşturuyor 13 sa. Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın üretim tarihi açıklandı 14 sa. Turkcell şebeke adını 'EvdeHayatVar' olarak değiştirdi 14 sa. Xiaomi Mi 10S'in ekran özellikleri ortaya çıktı 15 sa. Honor Play 9A'nın render görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 16 sa. Yayın kalitesini düşüren şirketler arasına Amazon ve Apple da katıldı 17 sa. Koronavirüse yeni önlem: Mangal, berber ve kuaför yasak 17 sa. Amazon’a ait dağıtım merkezlerinden birinde çalışan işçide koronavirüs tespit edildi 17 sa. Apple, Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi iPhone satışlarına sınırlama getirdi 18 sa. 'Call of Duty: Warzone' yükselişe devam ediyor: 10 günde 30 milyon oyuncuyu aştı 18 sa. Koronavirüs yüzünden sokağa çıkma yasağı ilan edilen İtalya'da sorumsuz bir adam sokakta Pokemon Go oynarken yakalandı 19 sa. 2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı'nın yapılacağı yeni tarih açıklandı 19 sa. Yeni iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro üzerinde görüntülendi: İşte karşınızda iPhone 12 Pro 20 sa. Evde vakit geçirenler için Gameloft ücretsiz oyun içi hediyeler verecek 20 sa. 2si1 | Türk SİHA'lar dünya gündeminde 20 sa. Instagram DM'ye 'kaybolan mesajlar' geliyor! 21 sa. YouTube da görüntü kalitesini AB sınırları içerisinde düşürüyor 22 sa. MOFT Z çok yönlü stand bağış rekoru kırıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Solunum cihazı talebine yerli çözüm
    DonanımHaber
    Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koro...
    DonanımHaber
    Yeni iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro üzerinde görün...
    DonanımHaber
    Narcos: Rise of the Cartels'ten Oynanış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Red Bull Player One Finallerine Katılacak Oyuncular Belirlendi!
    Bölüm Sonu Canavarı
    silinsin.
    DH Forum
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim