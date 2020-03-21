YouTube artık güvenilir koronavirüs videolarını ana sayfada gösterecek

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YouTube ana sayfası artık koronavirüse yönelik doğru bilgiler içeren videolardan bir satıra sahip olacak. Bu videolar, YouTube tarafından özel olarak teyit edilecek ve firmanın amacı bunlarla kullanıcılara güvenilir bilgiler sunmak.

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YouTube üzerinde yer alan bilgi kirliliğine yönelik olarak atılan bu adım, kullanıcıların bilgilerin güvenilir olduğuna yönelik şüphelerini yok etmeyi hedefliyor.

Yanlış bilgiyle mücadele konusunda YouTube, güvenilir videoları ana sayfaya taşırken Facebook, Twitter, Snapchat ve TikTok da kendi önlemlerini alıyor. Bu önlemlerin ortak noktası ise devlet kurumlarının ve sağlık kuruluşlarının aktardığı bilgilerin kullanıcılara sunulması.

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YouTube’un KOVID-19 satırı ilk olarak 16 ülkede kullanıma sunulacak. Bu ülkeler arasında ABD, İngiltere, Brezilya, Hindistan, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya yer alırken diğer ülkeler de kısa süre içerisinde aynı özelliği ana sayfalarında bulabilecek.

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