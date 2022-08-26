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    Anlık Bildirim

    YouTube Music, Kitaplık sekmesinin tasarımını yeniledi

    Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, Kitaplık sekmesinin tasarımında bazı yenilikler yaptı. Artık Kitaplık sekmesinde önce bir sayfa seçmeniz gerekmeyecek.
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    Batı'da en hızlı büyüyen müzik akış hizmeti olan YouTube Music, kendini geliştirmeye hızla devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bazı görüntüler YouTube Music'in Kitaplık sekmesinde yaptığı değişiklikleri ortaya çıkardı.

    İşte YouTube Music'in yenilenen Kitaplık sekmesi:

    YouTube Music'in Kitaplık bölümü şu anda en son çalınanlar, indirilenler, albümler, sanatçılar ve abonelikler şeklinde sıralanan 5 kategoriden oluşmakta. Ancak Kitaplık sekmesi, yapılan yeniliklerle birlikte kullanıcıların önce bir sayfa seçmesini gerektirmek yerine içeriği hemen gösteren bir liste görünümüne geçer. Kitaplık sekmesinin yeni hali ise aşağıdaki görsellerde mevcuttur.

    Gelen yeniliklerden bir diğeri ise Kitaplık sekmesinde karşınıza çıkanlar ile ilgili. Kitaplık sekmesinde karşınıza çıkan ana listeyi Son etkinlik, Son eklenenler veya Son oynatılanlara göre filtreleyebilirsiniz.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 18 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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