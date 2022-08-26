YouTube Music, Kitaplık sekmesinin tasarımını yeniledi

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Batı'da en hızlı büyüyen müzik akış hizmeti olan YouTube Music, kendini geliştirmeye hızla devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bazı görüntüler YouTube Music'in Kitaplık sekmesinde yaptığı değişiklikleri ortaya çıkardı.

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İşte YouTube Music'in yenilenen Kitaplık sekmesi:

YouTube Music'in Kitaplık bölümü şu anda en son çalınanlar, indirilenler, albümler, sanatçılar ve abonelikler şeklinde sıralanan 5 kategoriden oluşmakta. Ancak Kitaplık sekmesi, yapılan yeniliklerle birlikte kullanıcıların önce bir sayfa seçmesini gerektirmek yerine içeriği hemen gösteren bir liste görünümüne geçer. Kitaplık sekmesinin yeni hali ise aşağıdaki görsellerde mevcuttur.

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Gelen yeniliklerden bir diğeri ise Kitaplık sekmesinde karşınıza çıkanlar ile ilgili. Kitaplık sekmesinde karşınıza çıkan ana listeyi Son etkinlik, Son eklenenler veya Son oynatılanlara göre filtreleyebilirsiniz.

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