YouTube Music, şarkı ve albüm jeneriği sunmaya başladı

Artık şarkı jeneriklerini göster bölümünden şarkı bilgilerine ulaşılabilecek
Şimdilik sınırlı bölgelerde erişime sunulan özellik ülkemize henüz gelmedi. Ancak yakın bir zamanda yayınlanacak bir güncelleme ile özelliğin geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor.Kaynakça https://9to5google.com/2023/03/16/youtube-music-song-credits/ https://old.reddit.com/r/YoutubeMusic/comments/11spku1/song_credits_finally_here_appeared_today_for_me/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)