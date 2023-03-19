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    Anlık Bildirim

    YouTube Music, şarkı ve albüm jeneriği sunmaya başladı

    Müzik dinleme platformu YouTube Music, şarkı jeneriği özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Bu özellik sayesinde şarkının söyleyeni ve yazarı gibi bazı özellikleri görüntüleyebileceksiniz.
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    YouTube Music, şarkı ve albüm jeneriği sunmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, rakiplerini geçmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket, biraz geç kalınmış bir özellik olan şarkı ve albüm jeneriğini kullanıma sunmaya başladı.

    Artık şarkı jeneriklerini göster bölümünden şarkı bilgilerine ulaşılabilecek

    YouTube Music, şarkı ve albüm jeneriği sunmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı ekran görüntülerine göre YouTube Music, şarkı jeneriği özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Bu özelliğe ulaşmak için önce dinlediğiniz şarkıdaki üç noktaya basmalısınız. Daha sonra şarkı jeneriğine bak seçeneğine basarak şarkının söyleyenine, yazarına, yapımcısına ve  müzik meta verilerinin nereden geldiğine ulaşabilirsiniz. 

    Şimdilik sınırlı bölgelerde erişime sunulan özellik ülkemize henüz gelmedi. Ancak yakın bir zamanda yayınlanacak bir güncelleme ile özelliğin geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor.

    Kaynakça https://9to5google.com/2023/03/16/youtube-music-song-credits/ https://old.reddit.com/r/YoutubeMusic/comments/11spku1/song_credits_finally_here_appeared_today_for_me/
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 10 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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