Tam Boyutta Gör Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, rakiplerini geçmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket, biraz geç kalınmış bir özellik olan şarkı ve albüm jeneriğini kullanıma sunmaya başladı.

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Artık şarkı jeneriklerini göster bölümünden şarkı bilgilerine ulaşılabilecek

Tam Boyutta Gör Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı ekran görüntülerine göre YouTube Music, şarkı jeneriği özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Bu özelliğe ulaşmak için önce dinlediğiniz şarkıdaki üç noktaya basmalısınız. Daha sonra şarkı jeneriğine bak seçeneğine basarak şarkının söyleyenine, yazarına, yapımcısına ve müzik meta verilerinin nereden geldiğine ulaşabilirsiniz.

Şimdilik sınırlı bölgelerde erişime sunulan özellik ülkemize henüz gelmedi. Ancak yakın bir zamanda yayınlanacak bir güncelleme ile özelliğin geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor.

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YouTube Music, şarkı ve albüm jeneriği sunmaya başladı