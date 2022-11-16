Yuga Labs, WENEW isimli NFT projesini bünyesine kattı

Kripto para sektörü kötü günlerden geçse de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde sık sık yeni projelerini duyuran Yuga Labs, 10KTF projesinin ve diğer marka iş birliklerinin yaratıcısı olan NFT girişimi WENEW’i bünyesine kattı.
Bunun yanında WENEW, Haziran 2021’de lansmanından bu yana Gucci, Louis Vuitton, Playboy ve Wimbledon tenis turnuvası dahil olmak üzere bir dizi marka iş birliği ile adını duyurmayı başardı. Bu sesi duyan Yuga Labs ise bu durumu değerlendirmek istiyor olcak ki projeyi bünyesine katmış bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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