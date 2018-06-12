"Plajların su kalitesi" internet üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor

Tam Boyutta Gör

Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete alınan “yüzme suyu takip sistemi” ile internet üzerinden anlık olarak Türkiye’deki tüm plajların su kalitesinin takip edilebiliyor.

Vatandaşlar, www.yuzme.saglik.gov.tr internet sitesine girerek yüzme suyu analiz sonuçlarını ve plaja ait diğer bilgileri görebilecek. Harita üzerinde plajları ve bu plajlar hakkında detaylı bilgiyi görebiliyoruz.

Plajların detay sayfasında oldukça kapsamlı bilgiler yer alıyor. Alanın fotoğrafları, yıllara göre suyun kalitesi, koliform miktarı, analiz sonuçları, plaj fotoğrafı ve plaj imkânları, ilk yardım olanağı, gözetleme kulesi varlığı, engellilerin erişimi, kamp alanı gibi bilgileri görebiliyoruz.





Yüzme sezonunun açılması ve bayram tatilinin yaklaşması ile birlikte İlk Sağlık Müdürlükleri tarafından bakteriyolojik izleme çalışmaları başlatıldı. Yüzme sezonu içerisinde 15 günlük bakteriyolojik numuneler alınacak. Uzun zamandır güncellenmeyen bilgiler, yeni sezon ile birlikte güncelleniyor.

Numuneler; koliform, Fekal koliform ve Fekal streptokok parametreleri açısından değerlendirilecek. Yüzme alanının kalitesi "Mükemmel kalite (A sınıfı)", "İyi Kalite (B Sınıfı)", "Kötü kalite (C Sınıfı)" ve "Çok Kötü Kalite/Girilmesi yasak (D Sınıfı)" şeklinde sınıflandırılıyor. Yüzme suyu takip sistemi üzerinde mavi, yeşil, sarı ve kırmızı renklerde gösteriliyor.