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"Plajların su kalitesi" internet üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor

Türkiye'deki plajların tüm özelliklerinin ve su kalitesinin 7 gün 24 saat boyunca takip edilebileceği "yüzme suyu takip sistemi" devreye girdi. Yüzme suyu takip sistemi nedir?
11 ay
6,1b
1
22
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete alınan “yüzme suyu takip sistemi” ile internet üzerinden anlık olarak Türkiye’deki tüm plajların su kalitesinin takip edilebiliyor.

Vatandaşlar, www.yuzme.saglik.gov.tr internet sitesine girerek yüzme suyu analiz sonuçlarını ve plaja ait diğer bilgileri görebilecek. Harita üzerinde plajları ve bu plajlar hakkında detaylı bilgiyi görebiliyoruz.

Plajların detay sayfasında oldukça kapsamlı bilgiler yer alıyor. Alanın fotoğrafları, yıllara göre suyun kalitesi, koliform miktarı,  analiz sonuçları, plaj fotoğrafı ve plaj imkânları, ilk yardım olanağı, gözetleme kulesi varlığı, engellilerin erişimi, kamp alanı gibi bilgileri görebiliyoruz.


Yüzme sezonunun açılması ve bayram tatilinin yaklaşması ile birlikte İlk Sağlık Müdürlükleri tarafından bakteriyolojik izleme çalışmaları başlatıldı. Yüzme sezonu içerisinde 15 günlük bakteriyolojik numuneler alınacak. Uzun zamandır güncellenmeyen bilgiler, yeni sezon ile birlikte güncelleniyor.

Numuneler; koliform, Fekal koliform ve Fekal streptokok parametreleri açısından değerlendirilecek. Yüzme alanının kalitesi "Mükemmel kalite (A sınıfı)", "İyi Kalite (B Sınıfı)", "Kötü kalite (C Sınıfı)" ve "Çok Kötü Kalite/Girilmesi yasak (D Sınıfı)" şeklinde sınıflandırılıyor. Yüzme suyu takip sistemi üzerinde mavi, yeşil, sarı ve kırmızı renklerde gösteriliyor.


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Tornado of Souls 11 ay en beğenilen
büyükçekmece halk plajına 'mükemmel' denilmiş.
bir şeyi de düzgün yapın.
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Alperen02 11 ay
Uzun zamandan beri mevcut olan bir hizmet bu zaten,yeni diye lanse etmenin amacı nedir ?
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14alper41 11 ay Alperen02
Oy için desem
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*Designer* 11 ay
4,5 sene önce fethiye de yaptığım tatil sırasında deniz çok kirliydi ve hep merak ederdim niye orası öyle diye . Şuan sistemden bakıyorum bazen A puan almış bazen B ve şuan da denize girelemez uyarısı var . Demek ki sistem işe yarıyor. En son kaputaş, patara vs. bir kaç plaja gitmiştim onlarında doğru çıktı. Teşekkürler .Bundan sonra tatile çıkmadan önce bakarım .
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ÇatlakMerlin 11 ay
Tam diyecektim ki bu nasıl güzel bir özellik, bravo doğrusu falan filan diye... Sonra bir baktım hiç aslı astarı olmayan bilgiler var. Mükemmel notu verilen yerler pislik içerisinde neredeyse. Kokudan suya giremezsin hani, o derece...
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urkal 11 ay ÇatlakMerlin
Burdan giriyorum denize mukemmel yaziyor sitede
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BlackLead 11 ay
keşke plajlarda ki suriyeli çomarları ölçen bir sistemde geliştirseler.
gidip karımızın kızımızın namusuna göz koyan ortadoğulularla aynı plaja gitmek istemiyorum.
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Tuni. 11 ay BlackLead
avrupalılar da türkler için aynı düşünceyi düşündükleri zaman nasıl içimiz cız ediyorsa. biraz enpati yapmayı öğrensen iyi olur!
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sahmat_78 11 ay
Kokulu izmit körfezi yeşil. Ondan sonra kapattim zaten.
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Zorkof 11 ay
Leş olduğunu bildiğim plajlara baktım ve "iyi" notu verilmiş, kısaca buraya bakıp plan yapılmaması gerektiği ve bu siteye harcanan paranın da birilerinin cebine gittiiği belli...
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dekareme 11 ay
Türk milleti pis bir milletir.. Yollara sokaklara baktığınız zaman bunu anlarsınız, belediyelerin çöp kutusu yerleştirme konusunda ço cimri olmalarından bunu anlarsınız..
Çoluk çocuğuna çevre temizlik eğitimini vermez, eline verir tableti oh mis..
Bu yüzden böyle bir milletin nehir, göl ve denizlerinin temiz olması beklenemez, kirli olmasına da şaşılamaz
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Civitas Terrana 11 ay
Bursa için konuşuyorum plajların İSTİSNASIZ hepsi kötü. Sadece geçen yıl plajlara giden yolları düzelttiler; yeni asfalt ve taşlar döşediler.
Ama hepsi bu. Geri kalan şey şey kötü. Denizin kendisi kirli, belediye pekâlâ bir çeşit ağ kullanıp sudaki çöpleri, ölü bitki artıklarını, deniz anası vb şeyleri temizleyebilir. Kumsal zaten ayrı problem, çöp kutuları yetersiz olduğu için insanlar çöpleri bırakıp gidiyor. Ayrıca kıyıdaki evler bile beton. İğrenç gerçekten ya. Kafamı karaya doğru çeviriyorum hep yeni inşaatlar, beton beton evler görüyorum.
Ota b*ka KHK çıkartmayı biliyorlar. Çok mu zor taştan, ahşaptan veya benzeri estetik maddelerden ev inşa etmek? BETON GÖRMEKTEN BIKTIM.
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astralll 11 ay
Güzel haber teşekkürler.
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Guest-005109EE3 11 ay
oo küçükçekmece plajları su kalitesi iyi olarak puanlanmış.
bu bile yalan olduğunun kanıtı
acaba plajdan kaç metre derinlikte alındı bu su analizi
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ParaMounT99229 11 ay
Bu sitenin verdiğine mi inanalım yoksa doğanın en büyük su analistlerini oluşturan deniz canlılarının verdiği tepkiye mi ? Deniz kestaneleri suyun en temiz olduğu yerlerde olur ve bundan 7 sene öncesine kadar bütün falezlerde doluydu varyantın orada köşede yer alan falezde bile olurdu şimdi ise kestaneyi bulmak imkansız bir tane bile yok. Akdeniz de deniz anası olmazdı o bile var artık.
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