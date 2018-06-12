"Plajların su kalitesi" internet üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor

Vatandaşlar, www.yuzme.saglik.gov.tr internet sitesine girerek yüzme suyu analiz sonuçlarını ve plaja ait diğer bilgileri görebilecek. Harita üzerinde plajları ve bu plajlar hakkında detaylı bilgiyi görebiliyoruz.
Plajların detay sayfasında oldukça kapsamlı bilgiler yer alıyor. Alanın fotoğrafları, yıllara göre suyun kalitesi, koliform miktarı, analiz sonuçları, plaj fotoğrafı ve plaj imkânları, ilk yardım olanağı, gözetleme kulesi varlığı, engellilerin erişimi, kamp alanı gibi bilgileri görebiliyoruz.
Yüzme sezonunun açılması ve bayram tatilinin yaklaşması ile birlikte İlk Sağlık Müdürlükleri tarafından bakteriyolojik izleme çalışmaları başlatıldı. Yüzme sezonu içerisinde 15 günlük bakteriyolojik numuneler alınacak. Uzun zamandır güncellenmeyen bilgiler, yeni sezon ile birlikte güncelleniyor.
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gidip karımızın kızımızın namusuna göz koyan ortadoğulularla aynı plaja gitmek istemiyorum.
Çoluk çocuğuna çevre temizlik eğitimini vermez, eline verir tableti oh mis..
Bu yüzden böyle bir milletin nehir, göl ve denizlerinin temiz olması beklenemez, kirli olmasına da şaşılamaz
Ama hepsi bu. Geri kalan şey şey kötü. Denizin kendisi kirli, belediye pekâlâ bir çeşit ağ kullanıp sudaki çöpleri, ölü bitki artıklarını, deniz anası vb şeyleri temizleyebilir. Kumsal zaten ayrı problem, çöp kutuları yetersiz olduğu için insanlar çöpleri bırakıp gidiyor. Ayrıca kıyıdaki evler bile beton. İğrenç gerçekten ya. Kafamı karaya doğru çeviriyorum hep yeni inşaatlar, beton beton evler görüyorum.
Ota b*ka KHK çıkartmayı biliyorlar. Çok mu zor taştan, ahşaptan veya benzeri estetik maddelerden ev inşa etmek? BETON GÖRMEKTEN BIKTIM.
bu bile yalan olduğunun kanıtı
acaba plajdan kaç metre derinlikte alındı bu su analizi
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