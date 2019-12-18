Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yüzüklerin Efendisi dizisinin Galadriel'i belli oldu

    Galadriel'in gençliğini Morfydd Clark canlandıracak. Yüzüklerin Efendisi dizisinin 2021'de seyircilerle buluşmasını bekliyoruz.
    2 sa.
    1,3b
    38
    1
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yüzüklerin Efendisi dizisinin Galadriel'i belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Amazon'un heyecanla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisinde hazırlıklar son sürat devam ediyor. Variety tarafından bugün yapılan habere göre dizide Galadriel'in gençliğini canlandıracak aktör de belli oldu. Prime Video, genç oyuncu Morfydd Clark ile kesin anlaşmaya varmış.

    Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerinde Galadriel karakterine ünlü aktör Cate Blanchett hayat vermişti. Morfydd Clark şimdi bayrağı Blanchett'tan devralacak. Genç oyuncuyu son olarak bu yılın popüler dizilerinden olan His Dark Materials'da izlemiştik.

    Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimlerinin önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor. Amazon şu anda dizinin oyuncu kadrosunu belirlemekle meşgul. Kadro tamamlandıktan sonra çekimler Yeni Zelanda’da start verecek. Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda daha önce Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerine de ev sahipliği yapmıştı.

    Yüzüklerin Efendisi dizisinin Galadriel'i belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Tam 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırlanan Yüzüklerin Efendisi dizisi, Game of Thrones'u da geride bırakarak tarihin gelmiş geçmiş en pahalı dizisi olacak. Dizinin ilk sezonunun toplamda 20 bölümden oluşması bekleniyor. Son dönemlerde bildiğiniz gibi 10-13 bölümlük dizi sezonlarına iyice alışmıştık. Amazon şimdi Yüzüklerin Efendisi'yle farklı bir işe imza atacak.

    Amazon ayrıca henüz ilk sezon yayınlanmadan dizinin ikinci sezonu için de onayı vermişti. Orta Dünya hayranlarının ikinci sezon için uzun süre beklemesi gerekmeyecek gibi görünüyor. 

    Yüzüklerin Efendisi dizisinin 2021'de yayınlanmasını bekliyoruz. Amazon, dizinin İkinci Çağ'da geçeceğini doğrulamıştı.



    https://variety.com/2019/tv/news/lord-of-the-rings-series-galadriel-morfydd-clark-1203446284/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    MustafaC53 2 sa.
    Neyseki galadriel gülmüyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 dk. Habana Labs girişimi Intel tarafından satın alındı 38 dk. Çin'in Ay'ın uzak yüzüne indirdiği gözlem aracından tarihi rekor 55 dk. Belediye hacklendi: 280 bin kişinin verisi sızdı! 1 sa. 2020 Volkswagen Golf'ün de dahil olduğu yeni çarpışma testi sonuçları açıklandı 1 sa. Performans odaklı ADATA XPG Hunter DDR4 bellekler duyuruldu 2 sa. AMD Renoir APU ailesi detaylanıyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yüzüklerin Efendisi dizisinin Galadriel'i belli oldu Sonraki VPS Nedir? VPS Ne İşe Yarar? 3 sa. 2020 Seat Leon'un tanıtılacağı tarih açıklandı 3 sa. Wikipedia yasağı hakkında kritik tarih belli oldu 4 sa. Samsung Pay 2020'de daha fazla pazara açılacak 4 sa. Resident Evil 3 Remake için minimum sistem gereksinimleri açıklandı 5 sa. 50 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı: PSA ve FCA birleşti 5 sa. Samsung yönetim kurulu başkanı 18 ay hapis cezasına çarptırıldı 6 sa. Her eve lazım "LG 2si1 arada çamaşır ve kurutma makinesi" 6 sa. Instagram hikayelerine artık aynı anda birden fazla fotoğraf yüklenebilecek 6 sa. Netflix bölge rakamları belli oldu 7 sa. Mercedes-Benz E-Serisi'ne 1.6 dizel seçeneği geldi: İşte fiyatları 7 sa. Güney Afrika’daki MeerKAT teleskobu, evrenin geçmişine dair muhteşem bir görüntü yakaladı 8 sa. Ryzen Threadripper 3960X delid edildi: direkt yonga soğutması ve 64 çekirdek için devre izi 8 sa. Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu, Motorola Razr 2019'a benzeyecek 9 sa. LG G7 One modeli, kararlı Android 10 güncellemesi almaya başladı 9 sa. Kongolu çocuk işçilerin aileleri, Apple, Google, Dell, Microsoft ve Tesla'yı mahkemeye verdi 14 sa. Sony’den DualShock 4 için aksesuar dopingi geldi 20 sa. Google'ın Türkiye Engeli Hakkında Her Şey - Mobilite 20 sa. Samsung Galaxy A01 tanıtıldı 21 sa. Galaxy Note 10 Lite resmi basın görselleriyle karşınızda Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobil IoT özelliklere sahip olacak
    DonanımHaber
    Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu
    DonanımHaber
    iPhone XR yerine iPhone 11 seçmek için 5 neden
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Altay Tankı 24 aydan kısa süre içinde ordunun kullanımına sunu...
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim