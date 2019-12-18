Yüzüklerin Efendisi dizisinin Galadriel'i belli oldu

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Amazon'un heyecanla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisinde hazırlıklar son sürat devam ediyor. Variety tarafından bugün yapılan habere göre dizide Galadriel'in gençliğini canlandıracak aktör de belli oldu. Prime Video, genç oyuncu Morfydd Clark ile kesin anlaşmaya varmış.

Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerinde Galadriel karakterine ünlü aktör Cate Blanchett hayat vermişti. Morfydd Clark şimdi bayrağı Blanchett'tan devralacak. Genç oyuncuyu son olarak bu yılın popüler dizilerinden olan His Dark Materials'da izlemiştik.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimlerinin önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor. Amazon şu anda dizinin oyuncu kadrosunu belirlemekle meşgul. Kadro tamamlandıktan sonra çekimler Yeni Zelanda’da start verecek. Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda daha önce Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerine de ev sahipliği yapmıştı.

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Tam 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırlanan Yüzüklerin Efendisi dizisi, Game of Thrones'u da geride bırakarak tarihin gelmiş geçmiş en pahalı dizisi olacak. Dizinin ilk sezonunun toplamda 20 bölümden oluşması bekleniyor. Son dönemlerde bildiğiniz gibi 10-13 bölümlük dizi sezonlarına iyice alışmıştık. Amazon şimdi Yüzüklerin Efendisi'yle farklı bir işe imza atacak.

Amazon ayrıca henüz ilk sezon yayınlanmadan dizinin ikinci sezonu için de onayı vermişti. Orta Dünya hayranlarının ikinci sezon için uzun süre beklemesi gerekmeyecek gibi görünüyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin 2021'de yayınlanmasını bekliyoruz. Amazon, dizinin İkinci Çağ'da geçeceğini doğrulamıştı.

https://variety.com/2019/tv/news/lord-of-the-rings-series-galadriel-morfydd-clark-1203446284/