Z kuşağı, iPhone ve diğer Apple ürünlerini tercih ediyor

Tam Boyutta Gör Pek çok kişinin zenginlik göstergesi olduğuna inandığından iPhone satın aldığı biliniyor ancak FT’den yeni rapor, Z kuşağı alıcılarının neden Android cihazlarla ilgilenmediğini açıklıyor.

Apple, iPhone 15 serisinde RAM miktarını artıracak 1 gün önce eklendi

Rapora göre, genç tüketiciler iPhone’a sahip olmazlarsa sosyal olarak dışlanacaklarını düşünüyor. Z kuşağı, Apple müşteri kitlesinin önemli bir parçası haline geldi. Bu gruptaki müşteriler yalnızca iPhone değil Apple Watch dahil olmak üzere diğer Apple ürünlerini de satın alıyor. Amerika’da iPhone kullanıcılarının en az %34’ü bu yaş grubunu oluşturuyor. Samsung telefon alanların yalnızca %10’u Z kuşağı kullanıcısı.

Bu, Apple için büyük kazanç. Canalys tarafından yapılan araştırmaya göre, Apple dünya genelinde sattığı her 100 iPhone için 26 iPad, 17 Apple Watch, 35 AirPods da satıyor. Samsung için her 100 akıllı telefon satışı, 11’den az tablet, 6 akıllı saat, 6 kablosuz kulaklık satışıyla sonuçlanıyor. Bir iPhone’un ortalama satış fiyatının bir Android cihazın neredeyse üç kat olmasına rağmen netice bu.

Canalys araştırması Batı Avrupa’daki 25 yaş altı Apple kullanıcılarının %83’ünün iPhone kullanmaya devam etmeyi planladığını gösteriyor. Z kuşağı yaş aldıkça muhtemelen bu trend büyüyecek ve Apple, pazardaki payını daha da sağlamlaştıracak.

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Z kuşağının tercihi iPhone: Peki, ama neden?