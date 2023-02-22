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    Z kuşağı, iPhone ve diğer Apple ürünlerini tercih ediyor

    Financial Times’ın haberine göre, Z kuşağı Apple’ı rakip şirketlere tercih ediyor. Peki, yeni nesil, neden iPhone ve diğer Apple ürünlerini satın alıyor?        
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    z kuşağı apple iphone Tam Boyutta Gör
    Pek çok kişinin zenginlik göstergesi olduğuna inandığından iPhone satın aldığı biliniyor ancak FT’den yeni rapor, Z kuşağı alıcılarının neden Android cihazlarla ilgilenmediğini açıklıyor.

    Rapora göre, genç tüketiciler iPhone’a sahip olmazlarsa sosyal olarak dışlanacaklarını düşünüyor. Z kuşağı, Apple müşteri kitlesinin önemli bir parçası haline geldi. Bu gruptaki müşteriler yalnızca iPhone değil Apple Watch dahil olmak üzere diğer Apple ürünlerini de satın alıyor. Amerika’da iPhone kullanıcılarının en az %34’ü bu yaş grubunu oluşturuyor. Samsung telefon alanların yalnızca %10’u Z kuşağı kullanıcısı.

    Bu, Apple için büyük kazanç. Canalys tarafından yapılan araştırmaya göre, Apple dünya genelinde sattığı her 100 iPhone için 26 iPad, 17 Apple Watch, 35 AirPods da satıyor. Samsung için her 100 akıllı telefon satışı, 11’den az tablet, 6 akıllı saat, 6 kablosuz kulaklık satışıyla sonuçlanıyor. Bir iPhone’un ortalama satış fiyatının bir Android cihazın neredeyse üç kat olmasına rağmen netice bu.

    Canalys araştırması Batı Avrupa’daki 25 yaş altı Apple kullanıcılarının %83’ünün iPhone kullanmaya devam etmeyi planladığını gösteriyor. Z kuşağı yaş aldıkça muhtemelen bu trend büyüyecek ve Apple, pazardaki payını daha da sağlamlaştıracak.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 11 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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