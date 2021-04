Zack Snyder'ın Netflix filmi Army of the Dead'ten aksiyon dolu fragman

Tam Boyutta Gör

Ünlü yönetmen Zack Snyder'ın merakla beklenen yeni filmi Army of the Dead'ten yeni bir fragman yayınlandı. Üç dakika uzunluğundaki aksiyon dolu fragmanı aşağıdan Türkçe altyazıyla izleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Netflix'in en çok izlenen 10 filmi açıklandı: İlk sırada Extraction var

Snyder'ın zombi temalı aksiyon bilim kurgu filmi Army of the Dead, zombilerin istila ettiği Las Vegas'a giden ve şimdiye kadar teşebbüs edilen en büyük soygunu gerçekleştirmeye çalışan bir grup paralı askeri konu alıyor. Yaklaşık 90 milyon dolarlık büyük bir bütçeyle hazırlandığı belirtilen filmin başrolünde Guardians of the Galaxy serisinden tanıdığımız Dave Bautista var.

Zack Snyder'ın 2007 yılından bu yana üzerinde çalıştığı Army of the Dead projesi aslında önceleri Warner Bros çatısı altında geliştiriliyordu. Ancak film sonrada Netflix'e geçiş yaptı ve aradığı bütçeyi burada bulabildi. Army of the Dead filmi Netflix'in bu yılın en merakla beklenen orijinal yapımlarından olacak.

Army of the Dead 21 Mayıs'ta Netflix'te seyircilerle buluşacak. Filmin tanıtım yazısı şöyle:

"Yönetmen Zack Snyder (300 Spartalı, Watchmen, Adalet Birliği) imzalı ÖLÜLER ORDUSU, Las Vegas'ı harabeye çeviren ve dünyanın geri kalanından duvarlarla ayıran bir zombi salgınının ardından yaşananları anlatıyor. Doğup büyüdüğü Las Vegas'tan ayrılmak zorunda kalmış eski bir zombi savaşı kahramanı olan ve artık evi olarak gördüğü bir kasabanın dışındaki hamburgercide çalışan Scott Ward (Dave Bautista), kumarhane patronu Bly Tanaka'dan (Hiroyuki Sanada) inanılmaz bir teklif alır: Şehir 32 saat içinde hükûmet tarafından nükleer silahlarla yok edilmeden önce zombi istilası altındaki karantina bölgesine girip, yer altındaki bir kasada duran 200 milyon doları ele geçirecektir. Kaybedecek pek bir şeyi kalmayan Ward bu zor görevi kabul eder ve soygun için ayak takımından oluşan uzman bir ekip kurar. Zaman giderek daralırken, açılması imkânsız denilen bir kasa söz konusuyken ve hem daha akıllı hem de daha hızlı olan Alfa zombiler sürüsü giderek yaklaşırken, şimdiye kadar teşebbüs edilen bu en büyük soygunda tek bir şey kesindir: Hayatta kalmayı başaranlar her şeyi alacaktır."

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.