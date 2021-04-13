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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder'ın Netflix filmi Army of the Dead'ten aksiyon dolu fragman

    Zack Snyder imzalı yeni aksiyon/bilim-kurgu filmi Army of the Dead'ten uzun fragman paylaşıldı. Film önümüzdeki ay Netflix'te seyircilerle buluşacak.
    13 Nisan 2021, 19:04 (21 sa.)
    7,4b
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    7
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Zack Snyder'ın Netflix filmi Army of the Dead'ten aksiyon dolu fragman
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    Ünlü yönetmen Zack Snyder'ın merakla beklenen yeni filmi Army of the Dead'ten yeni bir fragman yayınlandı. Üç dakika uzunluğundaki aksiyon dolu fragmanı aşağıdan Türkçe altyazıyla izleyebilirsiniz.

     

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    Snyder'ın zombi temalı aksiyon bilim kurgu filmi Army of the Dead, zombilerin istila ettiği Las Vegas'a giden ve şimdiye kadar teşebbüs edilen en büyük soygunu gerçekleştirmeye çalışan bir grup paralı askeri konu alıyor. Yaklaşık 90 milyon dolarlık büyük bir bütçeyle hazırlandığı belirtilen filmin başrolünde Guardians of the Galaxy serisinden tanıdığımız Dave Bautista var.

    Zack Snyder'ın 2007 yılından bu yana üzerinde çalıştığı Army of the Dead projesi aslında önceleri Warner Bros çatısı altında geliştiriliyordu. Ancak film sonrada Netflix'e geçiş yaptı ve aradığı bütçeyi burada bulabildi. Army of the Dead filmi Netflix'in bu yılın en merakla beklenen orijinal yapımlarından olacak.

    Army of the Dead 21 Mayıs'ta Netflix'te seyircilerle buluşacak. Filmin tanıtım yazısı şöyle:

    "Yönetmen Zack Snyder (300 Spartalı, Watchmen, Adalet Birliği) imzalı ÖLÜLER ORDUSU, Las Vegas'ı harabeye çeviren ve dünyanın geri kalanından duvarlarla ayıran bir zombi salgınının ardından yaşananları anlatıyor. Doğup büyüdüğü Las Vegas'tan ayrılmak zorunda kalmış eski bir zombi savaşı kahramanı olan ve artık evi olarak gördüğü bir kasabanın dışındaki hamburgercide çalışan Scott Ward (Dave Bautista), kumarhane patronu Bly Tanaka'dan (Hiroyuki Sanada) inanılmaz bir teklif alır: Şehir 32 saat içinde hükûmet tarafından nükleer silahlarla yok edilmeden önce zombi istilası altındaki karantina bölgesine girip, yer altındaki bir kasada duran 200 milyon doları ele geçirecektir. Kaybedecek pek bir şeyi kalmayan Ward bu zor görevi kabul eder ve soygun için ayak takımından oluşan uzman bir ekip kurar. Zaman giderek daralırken, açılması imkânsız denilen bir kasa söz konusuyken ve hem daha akıllı hem de daha hızlı olan Alfa zombiler sürüsü giderek yaklaşırken, şimdiye kadar teşebbüs edilen bu en büyük soygunda tek bir şey kesindir: Hayatta kalmayı başaranlar her şeyi alacaktır."



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    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    231407 (Barış Özdemir) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güzel bir şeye benziyor
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    ONY86 (Orhan Nadir YAMUK) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    batista güreşe güreşe oyuncu oldu :)
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    marsk35 (Marsk KY) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fragman müziği Harika tam adını bilen var mı?
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    çürükdiş (Burak Demir) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nedense o JL faciasından sonra bende birşey kalmadı. Bu arada 4 saat nedir ya(terbiyemi bozmak isyemedim. Yoksa bence daha oturan 2 harfli birşey vardı.d).
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zeki, organize ve hızlı zombiler demek. Aksiyonu ve gerilimi arttırır bu.
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Klasik netflix ve zack snyder filmi... Bol bol silah, çatışma ve patlama peki senaryo?
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    canguler917 (can guler) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) Ryukk6193
    bunun zack snyder veyahut netflix ile alakası yok, hangi zombi filminde doğru dürüst bir senaryo olabildi ? zombilerin absürt doğası gereği mantıklı ve oturaklı senaryolar yazmak zor.
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    231407 (Barış Özdemir) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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