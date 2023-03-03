Zam gelmeden önce bu oyunları kaçırmayın! İşte oyun tavsiyeleri

Tam Boyutta Gör Türkiye’de artan enflasyon ve döviz kuru nedeniyle Steam, bir süre önce dolar kurunu değiştirdi. Değişen dolar kuru ise kaçınılmaz olarak oyunların fiyatını etkiledi. Yeni gelen oyunlar yüksek fiyatla giriş yaparken bazı popüler oyunlar devasa zamlarla karşılaştı. Bizler de Steam’de zam gelmeden önce alabileceğiniz en iyi oyunlar listesi yaptık.

Steam zamları can yakıyor

Daha önceki haberlerimizden hatırlayacağınız üzere Steam’in Türkiye dolar kuru 1.8 TL’den 10 TL’ye çıktı. Steam’in bu hamlesinden sonra platformdaki oyunların yüzde 4500 gibi ciddi oranlarla zamlandığını gördük. Zamlanan oyunlar arasında Cyberpunk 2077, GTA V, RDR 2, Dark Souls III ve The Witcher 3 gibi popüler yapımlar bulunuyor. Elbette daha yüzlerce oyun da zamlanmış durumda.

Steam’deki oyunlara büyük zam: Fiyatlar yüzde 100’den fazla arttı 4 hf. önce eklendi

Şimdilik henüz zamlanmamış veya fiyatı az yükselmiş oyunlar da bulunuyor ve bunlar için çanlar çalıyor. Aşağıdaki listeden henüz zamlanmamış Steam oyunları ve fiyatlarını bulabilirsiniz. Eğer oynamayı veya almayı düşündüğünüz bir oyun varsa çok fazla beklememenizi tavsiye ederiz. Ek olarak tavsiyelerinizi yorumlar kısmında da belirterek diğerlerine yardımcı olabilirsiniz.

Steam oyun tavsiyeleri

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