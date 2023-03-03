Zam gelmeden önce bu oyunları kaçırmayın! İşte oyun tavsiyeleri

Steam zamları can yakıyor
Daha önceki haberlerimizden hatırlayacağınız üzere Steam’in Türkiye dolar kuru 1.8 TL’den 10 TL’ye çıktı. Steam’in bu hamlesinden sonra platformdaki oyunların yüzde 4500 gibi ciddi oranlarla zamlandığını gördük. Zamlanan oyunlar arasında Cyberpunk 2077, GTA V, RDR 2, Dark Souls III ve The Witcher 3 gibi popüler yapımlar bulunuyor. Elbette daha yüzlerce oyun da zamlanmış durumda.
Şimdilik henüz zamlanmamış veya fiyatı az yükselmiş oyunlar da bulunuyor ve bunlar için çanlar çalıyor. Aşağıdaki listeden henüz zamlanmamış Steam oyunları ve fiyatlarını bulabilirsiniz. Eğer oynamayı veya almayı düşündüğünüz bir oyun varsa çok fazla beklememenizi tavsiye ederiz. Ek olarak tavsiyelerinizi yorumlar kısmında da belirterek diğerlerine yardımcı olabilirsiniz.
Steam oyun tavsiyeleri
- Baldur's Gate 3: 249 TL
- F1 Manager 2022: 98,70 TL
- Age of Empires IV: 299 TL
- Vampire Survivors: 49 TL
- V Rising: 25 TL
- The Forest: 32 TL
- Cuphead: 31 TL
- Metro Exodus: 46,75 TL
- Borderlands 3: 309 TL
- Monster Train: 40 TL
- Uncharted: 499 TL
- Crysis Remastered Trilogy (1-2-3): 92,40 TL
- Outward: 104 TL
- God of War: 329 TL
- Katana ZERO: 25 TL
- Portal Bundle: 15 TL
- BioShock: The Collection: 99 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez