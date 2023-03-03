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    Anlık Bildirim

    Zam gelmeden önce bu oyunları kaçırmayın! İşte oyun tavsiyeleri

    Bilindiği üzere Steam, Türkiye’deki kur fiyatlandırmasında değişikliğe gitti ve bundan dolayı ardı ardına zamlanan oyunları gördük. Bu içerikte henüz zamlanmayan oyun tavsiyeleri bulacaksınız.
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    Zam gelmeden önce bu oyunları kaçırmayın! İşte oyun tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de artan enflasyon ve döviz kuru nedeniyle Steam, bir süre önce dolar kurunu değiştirdi. Değişen dolar kuru ise kaçınılmaz olarak oyunların fiyatını etkiledi. Yeni gelen oyunlar yüksek fiyatla giriş yaparken bazı popüler oyunlar devasa zamlarla karşılaştı. Bizler de Steam’de zam gelmeden önce alabileceğiniz en iyi oyunlar listesi yaptık.

    Steam zamları can yakıyor

    Daha önceki haberlerimizden hatırlayacağınız üzere Steam’in Türkiye dolar kuru 1.8 TL’den 10 TL’ye çıktı. Steam’in bu hamlesinden sonra platformdaki oyunların yüzde 4500 gibi ciddi oranlarla zamlandığını gördük. Zamlanan oyunlar arasında Cyberpunk 2077, GTA V, RDR 2, Dark Souls III ve The Witcher 3 gibi popüler yapımlar bulunuyor. Elbette daha yüzlerce oyun da zamlanmış durumda.

    Şimdilik henüz zamlanmamış veya fiyatı az yükselmiş oyunlar da bulunuyor ve bunlar için çanlar çalıyor. Aşağıdaki listeden henüz zamlanmamış Steam oyunları ve fiyatlarını bulabilirsiniz. Eğer oynamayı veya almayı düşündüğünüz bir oyun varsa çok fazla beklememenizi tavsiye ederiz. Ek olarak tavsiyelerinizi yorumlar kısmında da belirterek diğerlerine yardımcı olabilirsiniz.

    Steam oyun tavsiyeleri

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    şairane 12 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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