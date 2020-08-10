Zırhlı askeri araçların kurtarıcısı M4K'ların teslimatı tamamlandı

Savunma Sanayi Başkanlığı, MPG Makine AŞ tarafından üretilen mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcı M4K’ların teslimatının tamamlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Bir projeyi daha başarıyla sonuçlandırdık. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza ve kurtarılmasında kullanılmak için MPG’nin yerli olarak ürettiği ‘Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı’ M4K’ların tamamının teslimatını gerçekleştirdik.” ifadeleri yer aldı.

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M4K, her türlü arazi ve hava koşullarına uygun 8x8 platformu, bağımsız süspansiyonu, patlak gider lastikleri ve uzaktan komutalı silah sistemiyle dikkat çeken 46 tonluk bir kurtarıcı olarak karşımıza çıkıyor. M4K’nın 4 kişilik geniş iç hacme sahip kabini, mayın, EYP ve kinetik enerjili mühimmata karşı yüksek koruma sağlıyor. KBRN koruma sistemi, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi, özel tasarım koltuklar, personel için güvenli ortam oluşturuyor.

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Taktik tekerlekli zırhlı askeri araçların cankurtaranı olan M4K’da 600 beygirlik motor ve tork konvertörlü otomatik şanzıman bulunuyor. Söz konusu araç, güzergahta veya görev esnasında oluşabilecek tehditlere karşı ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (SARP) ile donatılmış. Operasyonda kullanılmak üzere 3 halat tamburuna sahip kurtarıcının 7 metre mesafeden 25 ton kaldırma kapasitesi bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine toplamda 29 adet M4K girmesi planlanıyordu. Yapılan bu son açıklamaya göre araçların tamamı başarıyla teslim edildi.

https://twitter.com/SavunmaSanayii/status/1292385227977961472

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