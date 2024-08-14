Zorlu dönemlerden geçen Intel, Arm’daki tüm hisselerini sattı

Intel, Arm hisselerini sattı
Intel CEO’su Pat Gelsinger, içinde bulundukları durumun son 40 yılın en önemli olayı ve yeniden yapılanması olduğunu söylemişti. Intel, bu ayın başında yaklaşık 15.000 çalışanını işten çıkaracağı, dördüncü çeyrek mali kâr payını ortadan kaldıracağı ve sermaye harcamalarını azaltacağı 10 milyar dolarlık bir maliyet azaltma planı açıklamıştı. Intel ayrıca beklenenden kötü bir çeyrek geçirirken şirketin hisseleri de bir günde yüzde 26 düşüş görmüştü. Bu, Intel tarihinin son 50 yılındaki en büyük düşüş.
Hem kendi çiplerini tasarlayan hem de bunları üreten Intel, yapay zeka patlaması nedeniyle yoğunlaşan rekabetin ortasında diğer yarı iletken rakiplerine ayak uydurmakta zorlanıyor. AMD ve Qualcomm ise Nvidia'nın başarısının arkasından koşuyor ve yapay zeka odaklı çipleri piyasaya sürmek için yarışıyor.
Ancak Intel’in zor günlerden geçeceği esasında önceden de görülüyordu, bunu Gelsinger’de bir süredir dile getiriyordu. Intel, dünyanın en büyük fason yonga üreticisi olan Tayvanlı TSMC ve Samsung’a karşı kaybettiği teknolojik üstünlüğü telafi etmek için büyük çabalar sarf ediyor. Bunların Intel’in maliyetlerini ve marjlarını baskı altına aldığı belirtiliyor. Intel, çip tasarım ve üretim birimi Intel Foundry için yeni gelişmiş üretim tesisleri kuruyor. Firma, artık sadece kendisine değil doğrudan diğer şirketler için de üretim yapmak istiyor.
Elbette bu, çok büyük bir dönüşüm. Böylesi bir dönüşümden kurtulabilecek şirket sayısı dünyada çok azdır. Intel, bunlardan birisi olup olmadığını önümüzdeki yıllarda bizlere gösterecek. Öte yandan firmanın hisseleri 2024’te şimdiye kadar yaklaşık yüzde 60 düşmüş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.