Zorlu dönemlerden geçen Intel, Arm’daki tüm hisselerini sattı

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Tam Boyutta Gör Çip endüstrisinde varlığını sürdürmek için mücadele ederken, bu süre zarfında binlerce kişiyi işten çıkaran ve hata yapma lüksü olmayan Intel, İngiliz çip tasarım firması Arm Holdings'teki 1,18 milyon hissesini ikinci çeyrekte sattı. Aktarılanlara göre Intel, sattığı hisselerden 146,7 milyon dolar gelir elde etti. Son mali verilere göre Intel’in 11,3 milyar dolar nakit ve nakit benzeri varlığı ve yaklaşık 32 milyar dolar yükümlülüğü bulunuyordu.

Intel, Arm hisselerini sattı

Intel CEO’su Pat Gelsinger, içinde bulundukları durumun son 40 yılın en önemli olayı ve yeniden yapılanması olduğunu söylemişti. Intel, bu ayın başında yaklaşık 15.000 çalışanını işten çıkaracağı, dördüncü çeyrek mali kâr payını ortadan kaldıracağı ve sermaye harcamalarını azaltacağı 10 milyar dolarlık bir maliyet azaltma planı açıklamıştı. Intel ayrıca beklenenden kötü bir çeyrek geçirirken şirketin hisseleri de bir günde yüzde 26 düşüş görmüştü. Bu, Intel tarihinin son 50 yılındaki en büyük düşüş.

Hem kendi çiplerini tasarlayan hem de bunları üreten Intel, yapay zeka patlaması nedeniyle yoğunlaşan rekabetin ortasında diğer yarı iletken rakiplerine ayak uydurmakta zorlanıyor. AMD ve Qualcomm ise Nvidia'nın başarısının arkasından koşuyor ve yapay zeka odaklı çipleri piyasaya sürmek için yarışıyor.

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Ancak Intel’in zor günlerden geçeceği esasında önceden de görülüyordu, bunu Gelsinger’de bir süredir dile getiriyordu. Intel, dünyanın en büyük fason yonga üreticisi olan Tayvanlı TSMC ve Samsung’a karşı kaybettiği teknolojik üstünlüğü telafi etmek için büyük çabalar sarf ediyor. Bunların Intel’in maliyetlerini ve marjlarını baskı altına aldığı belirtiliyor. Intel, çip tasarım ve üretim birimi Intel Foundry için yeni gelişmiş üretim tesisleri kuruyor. Firma, artık sadece kendisine değil doğrudan diğer şirketler için de üretim yapmak istiyor.

Elbette bu, çok büyük bir dönüşüm. Böylesi bir dönüşümden kurtulabilecek şirket sayısı dünyada çok azdır. Intel, bunlardan birisi olup olmadığını önümüzdeki yıllarda bizlere gösterecek. Öte yandan firmanın hisseleri 2024’te şimdiye kadar yaklaşık yüzde 60 düşmüş durumda.

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Zorlu dönemlerden geçen Intel, Arm’daki tüm hisselerini sattı