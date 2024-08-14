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    Anlık Bildirim

    Zorlu dönemlerden geçen Intel, Arm’daki tüm hisselerini sattı

    Intel, tarihinin en zorlu ve kritik bir döneminden geçiyor. Yeniden yapılanma sürecinde olan teknoloji devinin süreci yönetebilmek için çip tasarımcısı Arm Holdings’de bulunan tüm hisselerini sattı.
    Zorlu dönemlerden geçen Intel, Arm’daki tüm hisselerini sattı Tam Boyutta Gör
    Çip endüstrisinde varlığını sürdürmek için mücadele ederken, bu süre zarfında binlerce kişiyi işten çıkaran ve hata yapma lüksü olmayan Intel, İngiliz çip tasarım firması Arm Holdings'teki 1,18 milyon hissesini ikinci çeyrekte sattı. Aktarılanlara göre Intel, sattığı hisselerden 146,7 milyon dolar gelir elde etti. Son mali verilere göre Intel’in 11,3 milyar dolar nakit ve nakit benzeri varlığı ve yaklaşık 32 milyar dolar yükümlülüğü bulunuyordu.

    Intel, Arm hisselerini sattı

    Intel CEO’su Pat Gelsinger, içinde bulundukları durumun son 40 yılın en önemli olayı ve yeniden yapılanması olduğunu söylemişti. Intel, bu ayın başında yaklaşık 15.000 çalışanını işten çıkaracağı, dördüncü çeyrek mali kâr payını ortadan kaldıracağı ve sermaye harcamalarını azaltacağı 10 milyar dolarlık bir maliyet azaltma planı açıklamıştı. Intel ayrıca beklenenden kötü bir çeyrek geçirirken şirketin hisseleri de bir günde yüzde 26 düşüş görmüştü. Bu, Intel tarihinin son 50 yılındaki en büyük düşüş.

    Hem kendi çiplerini tasarlayan hem de bunları üreten Intel, yapay zeka patlaması nedeniyle yoğunlaşan rekabetin ortasında diğer yarı iletken rakiplerine ayak uydurmakta zorlanıyor. AMD ve Qualcomm ise Nvidia'nın başarısının arkasından koşuyor ve yapay zeka odaklı çipleri piyasaya sürmek için yarışıyor.

    Ancak Intel’in zor günlerden geçeceği esasında önceden de görülüyordu, bunu Gelsinger’de bir süredir dile getiriyordu. Intel, dünyanın en büyük fason yonga üreticisi olan Tayvanlı TSMC ve Samsung’a karşı kaybettiği teknolojik üstünlüğü telafi etmek için büyük çabalar sarf ediyor. Bunların Intel’in maliyetlerini ve marjlarını baskı altına aldığı belirtiliyor. Intel, çip tasarım ve üretim birimi Intel Foundry için yeni gelişmiş üretim tesisleri kuruyor. Firma, artık sadece kendisine değil doğrudan diğer şirketler için de üretim yapmak istiyor.

    Elbette bu, çok büyük bir dönüşüm. Böylesi bir dönüşümden kurtulabilecek şirket sayısı dünyada çok azdır. Intel, bunlardan birisi olup olmadığını önümüzdeki yıllarda bizlere gösterecek. Öte yandan firmanın hisseleri 2024’te şimdiye kadar yaklaşık yüzde 60 düşmüş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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