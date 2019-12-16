ZTE yeni akıllı telefonu Axon 10s Pro'nun görsellerini paylaştı

5G akıllı telefon modelini piyasaya süren ilk şirketlerden birinin de Çinli teknoloji şirketi ZTE olduğunu söyleyebiliriz. Şirket geçtiğimiz Şubat ayında ZTE Axon 10 Pro 5G modelini piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Axon 10s Pro yolda.

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Gücünü Snapdragon 865'ten alacak

ZTE, Çin sosyal medya platformu Weibo hesabından Axon 10 Pro 5G modelinin halefini duyurdu. Resmi açıklamada yer almasa da şirket, gönderiye gelen kullanıcı sorularına, Axon 10s Pro'nun Snapdragon 865 yonga seti ile geleceği cevabını verdi. Qualcomm'un yeni amiral gemisi platformu Snapdragon 865, hem 5G hem de LTE üzerinde daha iyi bant genişliği ve daha yüksek indirme hızı sağlayan Snapdragon X55 modemi ile geliyor. Aynı zamanda SA ve NSA ağlarında daha iyi kapsama alanı sunduğu belirtilmiş.

ZTE'nin gönderisinde Axon 10s Pro'nun iki görseline de yer verildiğini söyleyelim. Görünüşe bakılırsa cihazın tasarımı Axon 10 Pro 5G modelinden çok da farklı olmayacak. Arka panelde dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera ve flaş yer alırken, hemen altında ise ZTE logosunun olduğu göze çarpıyor. Cihazın ekranı ile ilgili bir görsel henüz paylaşılmazken, Axon 10s Pro modelinin turuncu, kırmızı ve kahverengi renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor. Lansman tarihi konusunda ise henüz bir açıklama yok.

https://www.weibo.com/2063264115/IkVgM0apd