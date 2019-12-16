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    ZTE yeni akıllı telefonu Axon 10s Pro'nun görsellerini paylaştı

    Çinli teknoloji şirketi ZTE, yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi akıllı telefonu Axon 10s Pro'nun görsellerini paylaştı. Cihaz 5G desteği ve Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ZTE yeni akıllı telefonu Axon 10s Pro'nun görsellerini paylaştı

    5G akıllı telefon modelini piyasaya süren ilk şirketlerden birinin de Çinli teknoloji şirketi ZTE olduğunu söyleyebiliriz. Şirket geçtiğimiz Şubat ayında ZTE Axon 10 Pro 5G modelini piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Axon 10s Pro yolda.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S11 Plus'ın ilk görüntüsü sızdı"

    Gücünü Snapdragon 865'ten alacak

    ZTE, Çin sosyal medya platformu Weibo hesabından Axon 10 Pro 5G modelinin halefini duyurdu. Resmi açıklamada yer almasa da şirket, gönderiye gelen kullanıcı sorularına, Axon 10s Pro'nun Snapdragon 865 yonga seti ile geleceği cevabını verdi. Qualcomm'un yeni amiral gemisi platformu Snapdragon 865, hem 5G hem de LTE üzerinde daha iyi bant genişliği ve daha yüksek indirme hızı sağlayan Snapdragon X55 modemi ile geliyor. Aynı zamanda SA ve NSA ağlarında daha iyi kapsama alanı sunduğu belirtilmiş.

    ZTE yeni akıllı telefonu Axon 10s Pro'nun görsellerini paylaştı

    ZTE'nin gönderisinde Axon 10s Pro'nun iki görseline de yer verildiğini söyleyelim. Görünüşe bakılırsa cihazın tasarımı  Axon 10 Pro 5G modelinden çok da farklı olmayacak. Arka panelde dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera ve flaş yer alırken, hemen altında ise ZTE logosunun olduğu göze çarpıyor. Cihazın ekranı ile ilgili bir görsel henüz paylaşılmazken, Axon 10s Pro modelinin turuncu, kırmızı ve kahverengi renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor. Lansman tarihi konusunda ise henüz bir açıklama yok.



    https://www.weibo.com/2063264115/IkVgM0apd Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ramis78 14 dk.
    isim çok özgünmüş
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    Steelo 18 dk.
    Türkiye de distrübütörü olmayan ve desteği olmayan bir telefonun reklamını neden yapıyorsunuz ki?
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    kucukyenici 4 sa.
    Erken kalkan yeni model telefon çıkartıyor.
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