ZTE, yeni AR gözlüğünü tanıttı: MWC 2023'te geliyor

MWC 2023'te boy gösterecek
Paylaşılan tanıtım görseline göre ZTE, Nubia Neovision Glass isimli ilk AR gözlüğünü MWC 2023 kapsamında duyurmayı planlıyor. Göründüğü kadarıyla yeni gözlük, CES 2022’de karşımıza çıkan TCL NxtWar Air ile benzer tasarım hatlarını kullanacak. Ayrıca görüntülerde herhangi bir bağlantı kablosuna yer verilmemesi, gözlüğün başka bir cihaza bağlanmadan çalışabileceğine işaret ediyor.
Nubia Neovision Glass hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Gözlük hakkında merak edilen tüm detayların 28 Şubat tarihli MWC 2023 etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca yeni etkinliğe, çıplak gözle 3D deneyimi sunacak Nubia Pad 3D dahil olmak üzere yenilikçi ZTE ürünlerinin eşlik edeceğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah