ZTE, yeni AR gözlüğünü tanıttı: MWC 2023'te geliyor

Tam Boyutta Gör Günümüzde amiral gemisi telefonların yanı sıra orta sınıf ve ucuz modeller ile ses getiren ZTE, tüketici pazarında yeni bir rekabete dahil olmayı planlıyor. Bugün sürpriz bir paylaşımda bulunan marka, Nubia Neovision Glass isimli yeni bir AR gözlüğün yolda olduğunu duyurdu.

MWC 2023'te boy gösterecek

Paylaşılan tanıtım görseline göre ZTE, Nubia Neovision Glass isimli ilk AR gözlüğünü MWC 2023 kapsamında duyurmayı planlıyor. Göründüğü kadarıyla yeni gözlük, CES 2022’de karşımıza çıkan TCL NxtWar Air ile benzer tasarım hatlarını kullanacak. Ayrıca görüntülerde herhangi bir bağlantı kablosuna yer verilmemesi, gözlüğün başka bir cihaza bağlanmadan çalışabileceğine işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Nubia Neovision Glass'ın teknik detayları ise henüz açıklanmadı. Ancak Çinli üretici, çok katmanlı lensler ile donatılacak cihazın, oyun, eğlence, ofis ve spor aktiviteleri konusunda tam entegrasyon sunacağını öne sürüyor.

ZTE'den çıplak gözle 3D deneyimi sunacak tablet geliyor 3 gün önce eklendi

Nubia Neovision Glass hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Gözlük hakkında merak edilen tüm detayların 28 Şubat tarihli MWC 2023 etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca yeni etkinliğe, çıplak gözle 3D deneyimi sunacak Nubia Pad 3D dahil olmak üzere yenilikçi ZTE ürünlerinin eşlik edeceğini belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.