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    ZTE, yeni AR gözlüğünü tanıttı: MWC 2023'te geliyor

    Çinli teknoloji devi ZTE, markanın ilk AR gözlüğü Nubia Neovision Glass için MWC 2023'ü işaret etti. Peki yeni cihaz beraberinde neler getirecek? İşte bildiklerimiz
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    ZTE, yeni AR gözlüğünü tanıttı: MWC 2023'te geliyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde amiral gemisi telefonların yanı sıra orta sınıf ve ucuz modeller ile ses getiren ZTE, tüketici pazarında yeni bir rekabete dahil olmayı planlıyor. Bugün sürpriz bir paylaşımda bulunan marka, Nubia Neovision Glass isimli yeni bir AR gözlüğün yolda olduğunu duyurdu.

    MWC 2023'te boy gösterecek

    Paylaşılan tanıtım görseline göre ZTE, Nubia Neovision Glass isimli ilk AR gözlüğünü MWC 2023 kapsamında duyurmayı planlıyor. Göründüğü kadarıyla yeni gözlük, CES 2022’de karşımıza çıkan TCL NxtWar Air ile benzer tasarım hatlarını kullanacak. Ayrıca görüntülerde herhangi bir bağlantı kablosuna yer verilmemesi, gözlüğün başka bir cihaza bağlanmadan çalışabileceğine işaret ediyor.

    ZTE, yeni AR gözlüğünü tanıttı: MWC 2023'te geliyor Tam Boyutta Gör
    Nubia Neovision Glass'ın teknik detayları ise henüz açıklanmadı. Ancak Çinli üretici, çok katmanlı lensler ile donatılacak cihazın, oyun, eğlence, ofis ve spor aktiviteleri konusunda tam entegrasyon sunacağını öne sürüyor.

    Nubia Neovision Glass hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Gözlük hakkında merak edilen tüm detayların 28 Şubat tarihli MWC 2023 etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca yeni etkinliğe, çıplak gözle 3D deneyimi sunacak Nubia Pad 3D dahil olmak üzere yenilikçi ZTE ürünlerinin eşlik edeceğini belirtelim.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 4 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 6 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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