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    Zuckerberg’ün “verimlilik yılı”: Meta, 10.000 kişiyi daha işten çıkarıyor!

    Geçtiğimiz kasım ayında 11.000 kişiyi işten çıkaran Meta, şimdi bir başka dev işten çıkarma yapıyor. CEO Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada 10.000 kişinin daha kovulacağını duyurdu.
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    Zuckerberg duyurdu! Meta, 10.000 kişiyi daha işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Meta, maliyetleri düşürmek amacıyla bir dizi işten çıkarma daha yapacağını duyurdu. CEO Mark Zuckerberg, şirketin 10.000 kadar çalışanı daha işten çıkaracağını ve henüz işe alınmayan yaklaşık 5.000 ek açık pozisyonun da kapatılacağını söyledi.

    "Verimlilik yılı"

    Meta işe alım ekibinin büyüklüğünü yakın zamanda azaltacak ve etkilenen çalışanları yarın bilgilendirecek. Şirket daha sonra Nisan ayı sonunda teknoloji departmanlarında ve Mayıs ayı sonunda da diğer departmanlarda işten çıkarma ve yeniden yapılandırma çalışmaları yapacak. Zuckerberg, sürecin tamamlanmasının 2023'ün sonuna kadar sürebileceğini ancak Meta'nın ABD dışındaki operasyonları için zaman çizelgelerinin farklı olabileceğini söyledi. Yeniden yapılanmanın ardından Meta, işe alımları dondurma kararını ise kaldırmayı planlıyor.

    Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada işten çıkarmaların çok zor ancak kaçınılmaz olduğunu, yetenekli kişileri kaybetmenin acı verdiğini söylerken işten çıkarılanlar için “Tüm çabaları için kişisel olarak minnettarım. İnsanları daha önce olduğu gibi destekleyecek ve herkese hak ettikleri minnettarlığı göstereceğiz." söylemlerinde bulundu.

    Meta, daha yalın bir hale bürünecek

    Zuckerberg duyurdu! Meta, 10.000 kişiyi daha işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Zuckerberg ayrıca şirketin, yeniden yapılanma süreci boyunca daha düşük öncelikli projeleri iptal edeceğini söyledi. Meta, şirketlerdeki “düzleştirme” terimini - yani yöneticilerin çalışanlarının odaklandığı bazı görevleri üstlenmeleri – hayata geçirecek. Bu sayede personel tasarrufu sağlanacak. Kasım ayında Meta, 11.000'den fazla kişiyi işten çıkarmıştı ki bu rakam o dönemdeki personel sayısının yaklaşık yüzde 13'üne denk geliyordu.

    Öte yandan ikinci bir işten çıkarma dalgasının geldiğiniz daha önceki haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Meta, maliyetlerini düşürmeye çalışırken Zuckerberg, 2023'ü şirket için bir "verimlilik yılı" olarak tanımlamıştı. Zuckerberg, Meta’yı daha hızlı çalışır hale getirmek için biraz yalınlaştırmaya çalışıyor. Bunun üretkenliğe katkıda bulunması beklenirken 2022 yılında Meta’ya tonlarca para kaybettiren Reality Labs (Meta'nın sanal ve artırılmış gerçeklik girişimlerini yürüten bölümü) için yatırımların devam edeceği sinyali verildi.

    Aralarında Amazon, Alphabet ve Microsoft'un da bulunduğu pek çok önemli teknoloji şirketi son birkaç ay içinde büyük çaplı işten çıkarmalar yaptı. Twitter, Ekim ayında Elon Musk'a satılmasından bu yana neredeyse sürekli olarak personel çıkarıyor. Dolayısıyla Meta bu konuda yalnız değil, ancak 2022'nin sonlarından bu yana rakipleri arasında ikinci toplu işten çıkarma gerçekleştiren ilk şirket.

    Kaynakça https://about.fb.com/news/2023/03/mark-zuckerberg-meta-year-of-efficiency/ https://www.engadget.com/zuckerberg-touts-year-of-efficiency-as-meta-lays-off-an-additional-10000-workers-131957819.html
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