Önümüzdeki hafta vizyona girecek filmler

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Önümüzdeki hafta Türkiye'de 12 yeni film sinemalarda gösterime girecek. Bu filmler arasında hem Avcı Kraven ve Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı gibi "gişe canavarı" filmler, hem de Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri gibi ödüllü yapımlar yer alacak. Diğer yandan çocuklarıyla birlikte film izlemek isteyenler için önümüzdeki haftanın vizyon takviminde Yumurtalar Firarda: Buz Macerası ve Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu gibi seçenekler bulunuyor.

13 Aralık'ta Vizyona Girecek Filmler 🍿

Önümüzdeki hafta Türkiye'de gösterime girecek filmler şunlar olacak:

1️⃣ Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki hafta vizyona girecek belki de en dikkat çekici film Murat Fıratoğlu imzalı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" olacak.

Yönetmen : Murat Fıratoğlu

: Murat Fıratoğlu Tür : Dram

: Dram Oyuncular: Murat Fıratoğlu, Sefer Fıratoğlu, Salih Taşçı, Güneş Sayın

Dünya prömiyerini yaptığı 81. Venedik Film Festivali'nde ödülle dönen Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri, bu yıl Adana Altın Koza Film Festivali'ne de damga vuran film oldu. Murat Fıratoğlu'nun filmi, Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlık yaptığı jüri tarafından En İyi Film ödülüne layık görüldü.

Filmde tarım işçisi Eyüp'ün, domates kurutma işinde parasını ödemeyen patronu Hemme'yi öldürmek için öfkeden gözü dönmüş olarak Siverek içinde yaptığı bir günlük yolculuk anlatılıyor.

2️⃣ Avcı Kraven (Kraven the Hunter)

Tam Boyutta Gör Avcı Kraven, Sony'nin Örümcek-Adam çizgi romanlarında yer alan yan karakterler etrafına kurduğu Spider-Verse adlı sinematik evrenin bir parçası.

Yönetmen : J.C. Chandor

: J.C. Chandor Tür : Aksiyon, Fantastik

: Aksiyon, Fantastik Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbott

Aaron Taylor-Johnson'ın başrolünü üstlendiği film, dünyadaki en iyi avcı olduğunu ispatlamaya çalışan Sergei Kravinoff'a, yani namı diğer Avcı Kraven'a odaklanıyor. Babasıyla olan karmaşık ilişkisi, Sergei'yi kanlı bir intikam yolculuğuna sürüklüyor. Örümcek-Adam çizgi romanlarının sevilen yan karakterlerinden olan Kraven, Marvel hayranlarının beyazperdede görmek istediği karakterlerden biriydi.

3️⃣ Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)

Tam Boyutta Gör Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) serisi, bu kez anime bir filmle beyaz perdeye dönüyor. Önümüzdeki hafta gösterime girecek olan Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, bu evrende geçen ilk anime olmasıyla dikkat çekiyor.

Yönetmen : Kenji Kamiyama

: Kenji Kamiyama Tür : Anime, Fantastik

: Anime, Fantastik Seslendirme: Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino, Miranda Otto

Kenji Kamiyama'nın yönettiği Rohirrim'in Savaşı, orijinal üçlemenin 261 yıl öncesinde geçiyor ve adından da anlaşılacağı üzere Rohan halkına, yani Rohirrim'e odaklanıyor. İki Kule'deki büyük savaşın gerçekleştiği muazzam kale Helm's Deep, filmin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor. Rohan Akıncıları'nın ilk günlerine odaklanan filmin ana karakterden biri de Yüzüklerin Efendisi'nde destanı anlatılan efsanevi Rohan kralı Helm Hammerhand.

4️⃣ Başlangıçlar

Tam Boyutta Gör Başlangıçlar, ödüllü kısa filmi Aylin ile dikkat çeken Ozan Yoleri'nin ilk uzun metrajlısı. Dünya prömiyerini Tallinn Black Nights Film Festivali'nde yapan film, Türkiye prömiyerini ise 43. İstanbul Film Festivali'nde yaptı.

Yönetmen : Ozan Yoleri

: Ozan Yoleri Tür : Drama

: Drama Oyuncular: Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı, Zeynep Dinsel

Genç resim restoratörü Defne, aynı evi paylaştığı en yakın arkadaşının trajik ölümü üzerine Paris’ten İstanbul'a geri döner. Eski arkadaşı Eda ve normalde hiç anlaşamadığı annesi Aysel’in yardımıyla İstanbul'daki hayatını yeniden kurar, ancak karşısına çıkan gizemli bir Osmanlı tablosu bu yeni hayatını tekrar alt üst edecektir.

5️⃣ Her Şeyin Başı Merkür

Tam Boyutta Gör Ayşe Balıbey’in çok satan romanından uyarlanan Her Şeyin Başı Merkür'ün başrolünde Sinem Kobal yer alıyor.

Yönetmen : Ali Balcı

: Ali Balcı Tür : Romantik komedi

: Romantik komedi Oyuncular: Sinem Kobal, Alp Navruz, Yılmaz Bayraktar, Devrim Yakut

Filmde Sinem Kobal, idealist hayallerle mesleğe başlayan fakat kendisini bir anda astroloji yazarı olarak bulan genç bir gazeteciye hayat veriyor.

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6️⃣ Killer Influence

Tam Boyutta Gör Killer Infleunce, Fransa yapımı bir teen slasher filmi. Scream ve Friday the 13th gibi serilerle popüler hâle gelen bu türün diğer örnekleri gibi Killer Influence da bir katil tarafından avlanan bir genç grubuna odaklanıyor.

Yönetmen : Abel Danan

: Abel Danan Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Oyuncular: Marilou Aussilloux, Ouidad Elma, Alix Gavoille

Killer Influence'da başarılı bir influencer olan Alex arkadaşlarını şehirden uzak yazlık evine davet eder. Amacı burada bir yandan arkadaşlarıyla eğlenirken, bir yandan da takipçileri için paranormal videolar çekmektir. Ancak yayın açtıkları bir gün gizemli bir adam evlerine gelip onları takip etmeye başlayınca, keyifli başlayan tatilleri korku dolu bir hâl almaya başlar. Alex ve arkadaşlarını uzun bir gece bekliyordur.

7️⃣ Hain

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki hafta gösterime girecek olan Hain, dünyanın global bir kabal tarafından yönetildiğini söyleyen komplo teorisi üzerine inşa edilmiş bir hikâye anlatıyor.

Yönetmen : Berke Üzrek

: Berke Üzrek Tür : Suç, Macera

: Suç, Macera Oyuncular: Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Meltem Beydilli, Erkan Petekk

Film, güç ve servet sahibi bir gruba odaklanıyor. Global bir kabalın parçası olan bu grup, kendilerini yenilmez sansa da birkaç cesur kadının verdiği mücadele çarpık düzenlerini alt üst ediyor. Grubun tüm sırları ifşa olmadan önce içlerindeki "hain"i bulması gerekiyor.

8️⃣ Yumurtalar Firarda: Buz Macerası (Little Eggs: Frozen Rescue)

Tam Boyutta Gör Meksika yapımı animasyon filmleri serisi Huevos'un 2022 yılında çıkan beşinci filmi Yumurtalar Firarda: Buz Macerası, ülkemizde bu ay gösterime giriyor.

Yönetmenler: Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva Palacio Alatriste

Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva Palacio Alatriste Tür: Animasyon

Film, Toto'nun ailesinin bir kutup ayısını ve İspanyol penguenlerini Güney Kutbu'ndaki evlerine geri götürmek için çıktıkları yolculuğu anlatıyor.

9️⃣ Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu (Boonie Bears: Time Twist)

Tam Boyutta Gör Bu hafta yeni filmi gösterime girecek bir diğer animasyon serisi de Ayı Kardeşler olacak. 2012 yılından beri devam eden bu seriden çıkacak yeni film Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu olacak.

Yönetmen : Lin Yongchang

: Lin Yongchang Tür: Animasyon, Komedi

Vick, büyük şehirde yaşayan ve sıklıkla iki ayı ve büyülü bir ormanla ilgili tuhaf rüyalar gören bir programcıdır. Bir gün patronu onu, Vick'e basit bir ağaç kesici olarak hayatına yeniden başlamasını teklif eden bir müşteriye götürür ve Vick de bunu memnuniyetle kabul eder. Ancak bu seçim Vick'i arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda macera dolu bir yolculuğa çıkarır.

🔟 Hep Otuz Üç Yaşında

Tam Boyutta Gör Dünya prömiyerini 29. Saraybosna Film Festivali'nde yapan Hep Otuz Üç Yaşında önümüzdeki hafta gösterime girecek.

Yönetmen : Murat Pay

: Murat Pay Tür : Belgesel

: Belgesel Oyuncular: Hüseyin Soysalan, Birhan Tut

TRT ortak yapımı belgesel Hep Otuz Üç Yaşında, İslam kültür ve medeniyetin 15 asırlık serüvenine odaklanan ilk özgün ansiklopedinin hazırlanışını konu alıyor. Hikâyenin merkezinde, İlahiyat fakültesini bitirmiş genç bir akademisyen olan Niyaz ile üniversitede hocalık yapan altmışlı yaşlarındaki Ekmel yer alıyor. İki karakterin yolları Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde kesişiyor.

11) Hamia: Muskanın Cini

Tam Boyutta Gör Hamia: Muskanın Cini, son yıllarda sıkça görmeye başladığımız cin temalı yerli korku filmlerinin son örneği.

Yönetmen : Bülent Orçin

: Bülent Orçin Tür : Korku

: Korku Oyuncular: Onur Erdi, Merve Ceren Akcan, Taner Şahin

Film, cinlerle iletişimi olan ve muska yaparak geçinen Esat'ın, kendi cinleri tarafından vahşice öldürülmesinin ardından oğulları Kenan ve Tuncay'ın bu paranormal meseleyi çözmeye çalışmasını konu ediniyor.

12) Cintihar

Tam Boyutta Gör Yayınlanan fragmanına bakılırsa Cintihar, sinemalarda yaygın dağıtıma çıktığına inanmakta güçlük çektiğimiz filmlerden biri olacak.

Yönetmen : Tolga Öztürk

: Tolga Öztürk Tür : Korku

: Korku Oyuncular: Nebi Akyol, Merve Yanık, Muhsin Duran

Diyarbakır'da çekilen bu düşük bütçeli korku filmi, annesinin gizemli intiharını araştıran Levent'in hikâyesini anlatıyor. Fimin tanıtım yazısı şöyle: "Levent, annesinin gizemli intiharı ve cinlerle dolu olan geçmişinin ağırlığını taşımakta zorlanır. Hayatı adeta bir kabusa dönen levent, kabuslarıyla yüzleşmek zorundadır.”

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