Önümüzdeki hafta vizyona girecek filmler

- 13 Aralık'ta Vizyona Girecek Filmler 🍿
- 1️⃣ Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri
- 2️⃣ Avcı Kraven (Kraven the Hunter)
- 3️⃣ Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)
- 4️⃣ Başlangıçlar
- 5️⃣ Her Şeyin Başı Merkür
- 7️⃣ Hain
- 8️⃣ Yumurtalar Firarda: Buz Macerası (Little Eggs: Frozen Rescue)
- 9️⃣ Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu (Boonie Bears: Time Twist)
- 11) Hamia: Muskanın Cini
- 12) Cintihar
- Yorumlar
Önümüzdeki hafta Türkiye'de 12 yeni film sinemalarda gösterime girecek. Bu filmler arasında hem Avcı Kraven ve Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı gibi "gişe canavarı" filmler, hem de Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri gibi ödüllü yapımlar yer alacak. Diğer yandan çocuklarıyla birlikte film izlemek isteyenler için önümüzdeki haftanın vizyon takviminde Yumurtalar Firarda: Buz Macerası ve Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu gibi seçenekler bulunuyor.
13 Aralık'ta Vizyona Girecek Filmler 🍿
Önümüzdeki hafta Türkiye'de gösterime girecek filmler şunlar olacak:
1️⃣ Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri
- Yönetmen: Murat Fıratoğlu
- Tür: Dram
- Oyuncular: Murat Fıratoğlu, Sefer Fıratoğlu, Salih Taşçı, Güneş Sayın
Dünya prömiyerini yaptığı 81. Venedik Film Festivali'nde ödülle dönen Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri, bu yıl Adana Altın Koza Film Festivali'ne de damga vuran film oldu. Murat Fıratoğlu'nun filmi, Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlık yaptığı jüri tarafından En İyi Film ödülüne layık görüldü.
Filmde tarım işçisi Eyüp'ün, domates kurutma işinde parasını ödemeyen patronu Hemme'yi öldürmek için öfkeden gözü dönmüş olarak Siverek içinde yaptığı bir günlük yolculuk anlatılıyor.
2️⃣ Avcı Kraven (Kraven the Hunter)
- Yönetmen: J.C. Chandor
- Tür: Aksiyon, Fantastik
- Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbott
Aaron Taylor-Johnson'ın başrolünü üstlendiği film, dünyadaki en iyi avcı olduğunu ispatlamaya çalışan Sergei Kravinoff'a, yani namı diğer Avcı Kraven'a odaklanıyor. Babasıyla olan karmaşık ilişkisi, Sergei'yi kanlı bir intikam yolculuğuna sürüklüyor. Örümcek-Adam çizgi romanlarının sevilen yan karakterlerinden olan Kraven, Marvel hayranlarının beyazperdede görmek istediği karakterlerden biriydi.
3️⃣ Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)
- Yönetmen: Kenji Kamiyama
- Tür: Anime, Fantastik
- Seslendirme: Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino, Miranda Otto
Kenji Kamiyama'nın yönettiği Rohirrim'in Savaşı, orijinal üçlemenin 261 yıl öncesinde geçiyor ve adından da anlaşılacağı üzere Rohan halkına, yani Rohirrim'e odaklanıyor. İki Kule'deki büyük savaşın gerçekleştiği muazzam kale Helm's Deep, filmin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor. Rohan Akıncıları'nın ilk günlerine odaklanan filmin ana karakterden biri de Yüzüklerin Efendisi'nde destanı anlatılan efsanevi Rohan kralı Helm Hammerhand.
4️⃣ Başlangıçlar
- Yönetmen: Ozan Yoleri
- Tür: Drama
- Oyuncular: Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı, Zeynep Dinsel
Genç resim restoratörü Defne, aynı evi paylaştığı en yakın arkadaşının trajik ölümü üzerine Paris’ten İstanbul'a geri döner. Eski arkadaşı Eda ve normalde hiç anlaşamadığı annesi Aysel’in yardımıyla İstanbul'daki hayatını yeniden kurar, ancak karşısına çıkan gizemli bir Osmanlı tablosu bu yeni hayatını tekrar alt üst edecektir.
5️⃣ Her Şeyin Başı Merkür
- Yönetmen: Ali Balcı
- Tür: Romantik komedi
- Oyuncular: Sinem Kobal, Alp Navruz, Yılmaz Bayraktar, Devrim Yakut
Filmde Sinem Kobal, idealist hayallerle mesleğe başlayan fakat kendisini bir anda astroloji yazarı olarak bulan genç bir gazeteciye hayat veriyor.
6️⃣ Killer Influence
- Yönetmen: Abel Danan
- Tür: Korku, Gerilim
- Oyuncular: Marilou Aussilloux, Ouidad Elma, Alix Gavoille
Killer Influence'da başarılı bir influencer olan Alex arkadaşlarını şehirden uzak yazlık evine davet eder. Amacı burada bir yandan arkadaşlarıyla eğlenirken, bir yandan da takipçileri için paranormal videolar çekmektir. Ancak yayın açtıkları bir gün gizemli bir adam evlerine gelip onları takip etmeye başlayınca, keyifli başlayan tatilleri korku dolu bir hâl almaya başlar. Alex ve arkadaşlarını uzun bir gece bekliyordur.
7️⃣ Hain
- Yönetmen: Berke Üzrek
- Tür: Suç, Macera
- Oyuncular: Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Meltem Beydilli, Erkan Petekk
Film, güç ve servet sahibi bir gruba odaklanıyor. Global bir kabalın parçası olan bu grup, kendilerini yenilmez sansa da birkaç cesur kadının verdiği mücadele çarpık düzenlerini alt üst ediyor. Grubun tüm sırları ifşa olmadan önce içlerindeki "hain"i bulması gerekiyor.
8️⃣ Yumurtalar Firarda: Buz Macerası (Little Eggs: Frozen Rescue)
- Yönetmenler: Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva Palacio Alatriste
- Tür: Animasyon
Film, Toto'nun ailesinin bir kutup ayısını ve İspanyol penguenlerini Güney Kutbu'ndaki evlerine geri götürmek için çıktıkları yolculuğu anlatıyor.
9️⃣ Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu (Boonie Bears: Time Twist)
- Yönetmen: Lin Yongchang
- Tür: Animasyon, Komedi
Vick, büyük şehirde yaşayan ve sıklıkla iki ayı ve büyülü bir ormanla ilgili tuhaf rüyalar gören bir programcıdır. Bir gün patronu onu, Vick'e basit bir ağaç kesici olarak hayatına yeniden başlamasını teklif eden bir müşteriye götürür ve Vick de bunu memnuniyetle kabul eder. Ancak bu seçim Vick'i arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda macera dolu bir yolculuğa çıkarır.
🔟 Hep Otuz Üç Yaşında
- Yönetmen: Murat Pay
- Tür: Belgesel
- Oyuncular: Hüseyin Soysalan, Birhan Tut
TRT ortak yapımı belgesel Hep Otuz Üç Yaşında, İslam kültür ve medeniyetin 15 asırlık serüvenine odaklanan ilk özgün ansiklopedinin hazırlanışını konu alıyor. Hikâyenin merkezinde, İlahiyat fakültesini bitirmiş genç bir akademisyen olan Niyaz ile üniversitede hocalık yapan altmışlı yaşlarındaki Ekmel yer alıyor. İki karakterin yolları Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde kesişiyor.
11) Hamia: Muskanın Cini
- Yönetmen: Bülent Orçin
- Tür: Korku
- Oyuncular: Onur Erdi, Merve Ceren Akcan, Taner Şahin
Film, cinlerle iletişimi olan ve muska yaparak geçinen Esat'ın, kendi cinleri tarafından vahşice öldürülmesinin ardından oğulları Kenan ve Tuncay'ın bu paranormal meseleyi çözmeye çalışmasını konu ediniyor.
12) Cintihar
- Yönetmen: Tolga Öztürk
- Tür: Korku
- Oyuncular: Nebi Akyol, Merve Yanık, Muhsin Duran
Diyarbakır'da çekilen bu düşük bütçeli korku filmi, annesinin gizemli intiharını araştıran Levent'in hikâyesini anlatıyor. Fimin tanıtım yazısı şöyle: "Levent, annesinin gizemli intiharı ve cinlerle dolu olan geçmişinin ağırlığını taşımakta zorlanır. Hayatı adeta bir kabusa dönen levent, kabuslarıyla yüzleşmek zorundadır.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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