ŞOK marketlerde uygun fiyata Dell dizüstü ve projeksiyon cihazı var

Tam Boyutta Gör

Bilgisayar fiyatlarının giderek arttığı bu dönemde kampanyalı ve uygun fiyatlı ürünler bulmak zorlaşıyor. Zaman zaman yapılan kampanyalar bazı dikkat çekici ürünleri alınabilir seviyelere çekiyor.

14 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

14 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Dell Vostro 3400 dizüstü modeli dikkat çekiyor. Core i5-1135G7 işlemci, 14 inçlik Full HD ekran, 8GB RAM, Nvidia MX330 2GB ekran kartı, 512GB SSD gibi özellikler 8999TL fiyat etiketi ile sunuluyor.

12 Mayıs A101 aktüel ürünleri neler? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Gamers Arena marka AMD Ryzen 3000G APU, Vega 3 grafik birimi, 16GB DDR4 RAM, 240GB SATA 2.5 inç SSD, Gigabyte B450M M2 anakart gibi özellikler sunan RGB fanlı kasa 4499TL. Gaming Baltazar kulaklık hediyesi ile gündelik işlemler için işinizi görebilir ancak harici ekran kartı takmak konusunu araştırmak gerekebilir.

Son olarak Viewsonic M1 Mini adındaki mini projeksiyon cihazı da 2399TL seviyesinde. 854x480 piksel çözünürlük, 100 inçe kadar yansıtma, 30000 saat lamba ömrü, 120 lümen parlaklık, JBL hoparlör gibi özellikleri mevcut.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.