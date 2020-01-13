144 Hz ekrana sahip ilk akıllı telefon belli oldu

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Xiaomi ve Redmi gibi markaların ürünleri hakkında düzenli olarak ilgi çekici bilgiler paylaşan Xiaomishka adlı Twitter kullanıcısı, yine bazı önemli istihbaratlarla karşımıza çıktı.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla akıllı telefonlarda 90 Hz tazeleme oranına sahip ekranlar görmeye yavaş yavaş alışmaya başladık. Bu tür ekranlar kullanıcılara daha yumuşak ve akıcı bir deneyim sunuyor.

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Görünüşe bakılırsa akıllı telefon üreticileri devamlı olarak işlemci saat hızını ve kamera çözünürlüğünü artırarak müşteri çekmenin mümkün olmadığını fark etti. Yüksek ekran tazeleme oranı sunarak birbirleri ile rekabet etmeye başladılar.

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Visionox tarafından üretilecek

Bir sonraki Nubia Red Devil oyuncu telefonu sadece 5G bağlantısını desteklemekle kalmayacak aynı zamanda 144 Hz tazeleme oranına sahip bir ekran taşıyacak.

Cihazda kullanılacak ekranın Xiaomi Mi Mix Alpha ve Mi Note 10 için ekran tedarik eden Visionox tarafından üretileceği bildiriliyor. Bu arada 11 Şubat tarihinde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S20'nin 120 Hz ekran ile geleceğini belirtelim.

https://twitter.com/xiaomishka/status/121660729288

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