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    144 Hz ekrana sahip ilk akıllı telefon belli oldu

    Akıllı telefon üreticileri işlemci hızı ve kamera çözünürlüğünden sonra birbirleriyle yarışacakları yeni bir kriter buldular. 144 Hz ekranlı ilk telefon hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.
    1 hf.
    3,4b
    1
    12
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    144 Hz ekrana sahip ilk akıllı telefon belli oldu
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    Xiaomi ve Redmi gibi markaların ürünleri hakkında düzenli olarak ilgi çekici bilgiler paylaşan Xiaomishka adlı Twitter kullanıcısı, yine bazı önemli istihbaratlarla karşımıza çıktı.

    Geçtiğimiz yıl itibarıyla akıllı telefonlarda 90 Hz tazeleme oranına sahip ekranlar görmeye yavaş yavaş alışmaya başladık. Bu tür ekranlar kullanıcılara daha yumuşak ve akıcı bir deneyim sunuyor.

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    Görünüşe bakılırsa akıllı telefon üreticileri devamlı olarak işlemci saat hızını ve kamera çözünürlüğünü artırarak müşteri çekmenin mümkün olmadığını fark etti. Yüksek ekran tazeleme oranı sunarak birbirleri ile rekabet etmeye başladılar.

    144 Hz ekrana sahip ilk akıllı telefon belli oldu
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    Visionox tarafından üretilecek

    Bir sonraki Nubia Red Devil oyuncu telefonu sadece 5G bağlantısını desteklemekle kalmayacak aynı zamanda 144 Hz tazeleme oranına sahip bir ekran taşıyacak.

    Cihazda kullanılacak ekranın Xiaomi Mi Mix Alpha ve Mi Note 10 için ekran tedarik eden Visionox tarafından üretileceği bildiriliyor. Bu arada 11 Şubat tarihinde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S20'nin 120 Hz ekran ile geleceğini belirtelim.



    https://twitter.com/xiaomishka/status/121660729288 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Godolphin 1 hf. en beğenilen
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu Hz farkı gözle anlaşılıyor mu?
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    ahmettsezis 1 hf. DH Misafiri
    Tabiki sadece bir texti yukaridan asagiya kaydirirken.bile 60-144 farki rahatlikla hissediliyor
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    faniseyler 1 hf.
    Ekranda çok iyi yerlere geldi telefonlar hızlı hızlı gelişti. Ama malesef bataryada olduğu yerde saydı. Hatta 10-14gün giden nokia telefonlardan günü bitiremeyen akıllı telefonlara geriledi.
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    SuperVisör 1 hf.
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    ahmettsezis 1 hf.
    Umarım insanlığa yapılan göz eziyeti yakın zamanda 120hz in standart olması ile son bulur.
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    asoyuerel 1 hf.
    144hz ile 3500 mah pil koyarlarsa pilin dusus hizini rahatca izleyebilirsin ????
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    HeavenForce77 1 hf.
    120 hz'e 3500 4000 batarya koyarlarsa bak o zaman daha heycanlı olur koy şöyle 6000 7000 mah batarya gözümüz değil gönlümüzde bayram etsin
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    sniper23 1 hf.
    Bunun batarya üzerinde bir etkisi var mı?
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    Godolphin 1 hf. en beğenilen
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Sipihrz 1 hf. Godolphin
    Sadece oyunda değil. Her yerde hissediliyor bu akıcılık ama kim bir "gamer" telefon alır ki ?
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    gun 1 hf. Godolphin
    Yaw biz 30 fps olsun öpüp başımıza koyardık şimdi nerelere geldik.



    World of Tank Blitz oynuyorum 120 fps veren iPad’imde oynamazsam deli atlıyor gibi geliyor.



    Sorun insan gözünde. Beynimiz gerçekten çok başarılı.
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    estrofem 1 hf.
    144 Hz'in bir telefonda ne demek olduğunu kavramak için başlığı okuduktan sonra birkaç saniye düşünmem gerekti.
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    3396 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

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