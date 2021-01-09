200 megapiksel kameralı akıllı telefonlar geliyor

Şu anda akıllı telefon kameraları 108 milyon piksele kadar çözünürlüğe sahip sensörlerlere sahipler ve bu sensör teknolojileri de Samsung tarafından üretiliyor. Ancak 2021 yılı içerisinde 108MP'den de fazla çözünürlük sunan sensörlerin piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.
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Samsung'un hedefi 500 megapiksellik sensör
Sızan son bilgilere göre, Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, akıllı telefon kameraları için bir dizi gelişmiş ISOCELL sensörünü duyurmaya hazırlanıyor. Bunların arasında da 200 megapiksellik bir sensörün yer aldığını belirtelim. 108 megapiksellik kameraların genellikle 100 megapiksel olarak adlandırıldığını göz önüne alacak olursak, Samsung'un yeni sensörünün gerçek çözünürlüğünün, muhtemelen 216 milyon piksel olacağını söyleyebiliriz.
Bu haberlere ek olarak, daha önce Samsung, yetenekleriyle insan gözüne yaklaşabilecek görüntü sensörleri oluşturma planlarından bahsetmişti. Dev şirketin, gözün "biyolojik sensörünün" yaklaşık 500 milyon piksel çözünürlüğe sahip olduğunu ve gelecekte bu kamera sensörlerini de kullanıcılara sunma planları mevcut. Ultra yüksek çözünürlüklü görüntü sensörlerinin, makine görüş sistemlerinde, otonom araçlar teknolojilerinde ve insansız hava araçlarında oldukça faydalı olabileceği düşünülüyor.
https://www.gizchina.com/2021/01/09/smartphones-with-200mp-samsung-cameras-coming-soon/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Daha uzun süre şarjı giden telefona ihtiyacımız var.
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