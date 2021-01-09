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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    200 megapiksel kameralı akıllı telefonlar geliyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlar için yeni kamera sensörleri geliştirmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde 200MP çözünürlük sunan akıllı telefonlar piyasaya sürülecek.
    18 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
    8,1b
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    200 megapiksel kameralı akıllı telefonlar geliyor
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    Şu anda akıllı telefon kameraları 108 milyon piksele kadar çözünürlüğe sahip sensörlerlere sahipler ve bu sensör teknolojileri de Samsung tarafından üretiliyor. Ancak 2021 yılı içerisinde 108MP'den de fazla çözünürlük sunan sensörlerin piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Buds Pro kutusuyla birlikte görüntülendi"

    Samsung'un hedefi 500 megapiksellik sensör

    Sızan son bilgilere göre, Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, akıllı telefon kameraları için bir dizi gelişmiş ISOCELL sensörünü duyurmaya hazırlanıyor. Bunların arasında da 200 megapiksellik bir sensörün yer aldığını belirtelim. 108 megapiksellik kameraların genellikle 100 megapiksel olarak adlandırıldığını göz önüne alacak olursak, Samsung'un yeni sensörünün gerçek çözünürlüğünün, muhtemelen 216 milyon piksel olacağını söyleyebiliriz.

    200 megapiksel kameralı akıllı telefonlar geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Bu haberlere ek olarak, daha önce Samsung, yetenekleriyle insan gözüne yaklaşabilecek görüntü sensörleri oluşturma planlarından bahsetmişti. Dev şirketin, gözün "biyolojik sensörünün" yaklaşık 500 milyon piksel çözünürlüğe sahip olduğunu ve gelecekte bu kamera sensörlerini de kullanıcılara sunma planları mevcut. Ultra yüksek çözünürlüklü görüntü sensörlerinin, makine görüş sistemlerinde, otonom araçlar teknolojilerinde ve insansız hava araçlarında oldukça faydalı olabileceği düşünülüyor.



    https://www.gizchina.com/2021/01/09/smartphones-with-200mp-samsung-cameras-coming-soon/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    joven 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonuçta giriş seviyesi SLR makina etmez
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Önemli olan lenstir. Bunlar hep pazarlama taktiği.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Megapiksel manyaklığını bırakıp artık adam gibi lenslere odaklansanız artık.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    10 yıl önce de aynı haber yapılmıştı. Önemli olan megapiksel değil, önce diğer özellikleri adam akıllı geliştirsinler de sonra megapiksele de sıra gelir.
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    sis651 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    64 MP fotoğraf çekince arkaplanda uygulamalar kapanıyor. 200 MP ile 12 GB RAM de çöp olur...
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    ezicioyuncu (Bora ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu ön kamerası yıllardır puslu olan iphone dan bahsediyorsun demi ?
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    khaos (sami lale) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung'un boş işleri koy 1 inçlik sensör ve 24-36 mpx kamera o zaman fotoğraf makinalarına kafa tutan bir kalite olur.
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    seco917 (selcuk atakan) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiçbiri bir Sony Ericsson K850i, Nokia 808 veya Lumia 1020 değil. Milyon piksel koysunlar, lens mercimek tanesi kadar olduğu sürece boş iş.
    Yanıtla +1
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    FlyingUnderpants 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    İsterse 500 mp olsun. Fotoğrafları paylaştığımız Instagram uygulaması, Android eco sistemi ile tam uyumlu olmadığı için fotoğraf ve videolar çamur gibi çıkıyor..
    Yanıtla +4
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung istediği kadar kendini paralasın hiçbir zaman Sony kadar büyük ve kaliteli bir Sensör üreticisi olamayacak. Çünkü hedefleri Sony gibi Kaliteli Sensör yapmak değil Yüksek MP ile insanları kandırmak.
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    KSB 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha yüksek Mp'ye ihtiyacımız yok.

    Daha uzun süre şarjı giden telefona ihtiyacımız var.
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    darkaura 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    yuksek sayi her zaman satar, tabiyki pazarlama taktigi. ama bu kadar yuksek piksel yogunlugu iyi yazilimda birlestiginde suphesizki guzel isler cikaracaktir. 200mp olmasi 200mp foto cekcegi anlamina gelmez. 200mp datayi analiz edip daha yuksek kalite 10mp gorun tu olusturabilir.
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    wildecooke (vasfi ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    iPhone 12 MP > hepsi.
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    8145 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, 108mp kamera ve
    3 etiket daha 200mp kamera isocell Mobil Teknolojiler
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