200 megapiksel kameralı akıllı telefonlar geliyor

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Şu anda akıllı telefon kameraları 108 milyon piksele kadar çözünürlüğe sahip sensörlerlere sahipler ve bu sensör teknolojileri de Samsung tarafından üretiliyor. Ancak 2021 yılı içerisinde 108MP'den de fazla çözünürlük sunan sensörlerin piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.

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Samsung'un hedefi 500 megapiksellik sensör

Sızan son bilgilere göre, Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, akıllı telefon kameraları için bir dizi gelişmiş ISOCELL sensörünü duyurmaya hazırlanıyor. Bunların arasında da 200 megapiksellik bir sensörün yer aldığını belirtelim. 108 megapiksellik kameraların genellikle 100 megapiksel olarak adlandırıldığını göz önüne alacak olursak, Samsung'un yeni sensörünün gerçek çözünürlüğünün, muhtemelen 216 milyon piksel olacağını söyleyebiliriz.

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Bu haberlere ek olarak, daha önce Samsung, yetenekleriyle insan gözüne yaklaşabilecek görüntü sensörleri oluşturma planlarından bahsetmişti. Dev şirketin, gözün "biyolojik sensörünün" yaklaşık 500 milyon piksel çözünürlüğe sahip olduğunu ve gelecekte bu kamera sensörlerini de kullanıcılara sunma planları mevcut. Ultra yüksek çözünürlüklü görüntü sensörlerinin, makine görüş sistemlerinde, otonom araçlar teknolojilerinde ve insansız hava araçlarında oldukça faydalı olabileceği düşünülüyor.

https://www.gizchina.com/2021/01/09/smartphones-with-200mp-samsung-cameras-coming-soon/

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