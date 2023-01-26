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    2023’te çıkacak olan Forza Motorsport’tan fragman ve görseller geldi: Sınırları zorlayacak

    Microsoft, kısa bir süre önce yeni Forza Motorsport’u gösterdi. Serinin sekizinci oyununu Turn 10 Studios geliştirmeye devam ederken oyun, bu yıl içerisinde çıkışını yapacak.
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    2023’te çıkacağı açıklanan Forza Motorsport sınırları zorlayacak Tam Boyutta Gör
    Forza Motorsport serisinin bir sonraki oyunu hakkında açıklamalar yapıldı ve görünüşe göre oldukça büyük ve dolu bir şey geliyor. Paylaşılan detaylarda oyunun grafiksel kalitesinin yanında son derece gerçekçi bir yarış dinamiği sunacağı söyleniyor.

    Forza Motorsport sınırları zorlayacak

    Yeni Forza Motorsport’un geliştiricisi olan Turn 10 Studios'un kreatif direktörü Chris Esaki, oyunda yol tutuşu üzerinde ciddi bir şekilde çalışıldığını ifade ediyor. Bununla birlikte araçlarda yapılacak kozmetik değişiklikler sadece "kozmetik” olarak kalmayacak, aynı zamanda sürüşü de değiştirecek. Örneğin arkaya takılan bir spoiler daha fazla yere basma gücü getirecek. Bunun yanında oyunda lastik modellemesi de elden geçirildi ve aşınma için modellemeler gerçekleştirildi.

    2023’te çıkacağı açıklanan Forza Motorsport sınırları zorlayacak Tam Boyutta Gör
    Esaki ayrıca yarış süresi boyunca araçta fiziksel değişikliklerin de olacağını aktardı. Sadece hasar değil aynı zamanda kir ve toz gibi elementler de görsel değişimde önemli bir paya sahip olacak. Bu piste bağlı kirlenme her araçtan araca değişiklik gösterecek zira yüksek ve alçak hava basıncı cepleri her otomobilin şasisine göre dağılacak. Dolayısıyla araçların kir toplaması birbirinden farklı olacak.

     

    2023’te çıkacağı açıklanan Forza Motorsport sınırları zorlayacak Tam Boyutta Gör
    Geliştirici Turn 10 Studios, oyunu "teknik olarak şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş yarış oyunu" olarak tanımlıyor. Sonuç olarak oyun piyasaya sürüldüğünde 500'den fazla araba içerecek ve gerçekçi kir birikimi ve boya dökülmesi gibi her türlü ince ayrıntıyı içerecek. Oyun ilk defa Güney Afrika'daki Kyalami dahil 5 yeni pistte geçecek ve tamamen dinamik hava durumu ile birlikte gece/gündüz döngülerine sahip olacak. Eklenen 5 pist ile toplam pist sayısı 20'ye yükselecek.

    Grafik meraklıları için, oyun 4K'da 60 fps'de işlenecek ve elbette ışın izleme desteği içerecek. Hemen aşağıdaki fragmanda tüm değişiklikler ve yükseltmeler hakkında fikir edinebilirsiniz. Forza Motorsport, 2023 yılında Xbox Series X / S ve PC'ye gelecek.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/1/25/23569788/forza-motorsport-xbox-series-x-trailer-2023 https://www.polygon.com/23571342/forza-motorsport-xbox-developer-direct-trailer-gameplay-preview https://forza.net/news/forza-motorsport-developer-direct/
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 7 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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