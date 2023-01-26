2023’te çıkacak olan Forza Motorsport’tan fragman ve görseller geldi: Sınırları zorlayacak

Forza Motorsport sınırları zorlayacak
Yeni Forza Motorsport’un geliştiricisi olan Turn 10 Studios'un kreatif direktörü Chris Esaki, oyunda yol tutuşu üzerinde ciddi bir şekilde çalışıldığını ifade ediyor. Bununla birlikte araçlarda yapılacak kozmetik değişiklikler sadece "kozmetik” olarak kalmayacak, aynı zamanda sürüşü de değiştirecek. Örneğin arkaya takılan bir spoiler daha fazla yere basma gücü getirecek. Bunun yanında oyunda lastik modellemesi de elden geçirildi ve aşınma için modellemeler gerçekleştirildi.
Grafik meraklıları için, oyun 4K'da 60 fps'de işlenecek ve elbette ışın izleme desteği içerecek. Hemen aşağıdaki fragmanda tüm değişiklikler ve yükseltmeler hakkında fikir edinebilirsiniz. Forza Motorsport, 2023 yılında Xbox Series X / S ve PC'ye gelecek.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/1/25/23569788/forza-motorsport-xbox-series-x-trailer-2023 https://www.polygon.com/23571342/forza-motorsport-xbox-developer-direct-trailer-gameplay-preview https://forza.net/news/forza-motorsport-developer-direct/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?