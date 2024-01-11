2023'te mobil uygulamalara ne kadar harcandı? İşte zirvedeki isim

- 64 milyar dolar harcandı!
- Reklam gelirleri 362 milyar dolar!
- Günlük telefon kullanım süresi arttı
- Yorumlar
64 milyar dolar harcandı!
ByteDance, önemli bir kilometre taşına ulaştı. Çin'in kısa video paylaşım platformu, toplam tüketici harcamasında 10 milyar doları aşan ilk uygulama oldu. Data.ai'nin son yıllık raporuna göre oyun sektörünün gelirlerinde %2 düşüş yaşanırken, mobil uygulama satışları rekor düzeye ulaştı; özellikle video platformlarının gelirleri %11 oranında arttı.
Reklam gelirleri 362 milyar dolar!
Kullanıcıların canlı yayın, kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler ve flört uygulamalarına daha fazla harcamasıyla birlikte 2023'te oyunlar yerine uygulamalara yapılan harcamalar arttı. Bununla birlikte, mobildeki en büyük gelir kaynağı reklamcılık olmaya devam etti; mobil satışların üçte ikisi reklamlardan oluşuyor. Rakamları konuşacak olursak; 2022’ye göre %8 artışla 362 milyar dolara ulaştı.
Günlük telefon kullanım süresi arttı
Kullanıcıların telefonla harcadıkları süre de arttı. Rapora göre, günde ortalama 6 saatten fazla süreyle Endonezya, telefonla en çok vakit harcayan ülke olurken, ortalama kullanım süresi 5 saat oldu. Bu arada üretken yapay zeka uygulamalarına harcanan para 10 milyar doları aştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.