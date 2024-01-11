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    2023'te mobil uygulamalara ne kadar harcandı? İşte zirvedeki isim

    Popüler sosyal ağlardan TikTok, 2023 yılında uygulama içi satın alımlardan 10 milyar dolar kazandı. İlk kez mobil oyun dışında bir uygulama, bu eşiğe ulaşabildi.
    2023'te mobil uygulamalara ne kadar harcadık Tam Boyutta Gör
    TikTok'un ana şirketi ByteDance, tüketici harcamalarında 10 milyar doları aşan ilk uygulama olarak dönüm noktasına ulaştı. TikTok'un geliri, içerik üreticilerine bağış vermek için kullanılan uygulama içi kredi satın alımlarından geliyor. Doğrudan tüketiciden elde edilen gelirin 2024'te %150 artarak 1,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

    64 milyar dolar harcandı!

    ByteDance, önemli bir kilometre taşına ulaştı. Çin'in kısa video paylaşım platformu, toplam tüketici harcamasında 10 milyar doları aşan ilk uygulama oldu. Data.ai'nin son yıllık raporuna göre oyun sektörünün gelirlerinde %2 düşüş yaşanırken, mobil uygulama satışları rekor düzeye ulaştı; özellikle video platformlarının gelirleri %11 oranında arttı.

    Reklam gelirleri 362 milyar dolar!

    Kullanıcıların canlı yayın, kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler ve flört uygulamalarına daha fazla harcamasıyla birlikte 2023'te oyunlar yerine uygulamalara yapılan harcamalar arttı. Bununla birlikte, mobildeki en büyük gelir kaynağı reklamcılık olmaya devam etti; mobil satışların üçte ikisi reklamlardan oluşuyor. Rakamları konuşacak olursak; 2022’ye göre %8 artışla 362 milyar dolara ulaştı.

    Günlük telefon kullanım süresi arttı

    Kullanıcıların telefonla harcadıkları süre de arttı. Rapora göre, günde ortalama 6 saatten fazla süreyle Endonezya, telefonla en çok vakit harcayan ülke olurken, ortalama kullanım süresi 5 saat oldu. Bu arada üretken yapay zeka uygulamalarına harcanan para 10 milyar doları aştı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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