2023'te mobil uygulamalara ne kadar harcandı? İşte zirvedeki isim

Tam Boyutta Gör TikTok'un ana şirketi ByteDance, tüketici harcamalarında 10 milyar doları aşan ilk uygulama olarak dönüm noktasına ulaştı. TikTok'un geliri, içerik üreticilerine bağış vermek için kullanılan uygulama içi kredi satın alımlarından geliyor. Doğrudan tüketiciden elde edilen gelirin 2024'te %150 artarak 1,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

TikTok kullanıcıları platforma para yağdırıyor 4 hf. önce eklendi

64 milyar dolar harcandı!

ByteDance, önemli bir kilometre taşına ulaştı. Çin'in kısa video paylaşım platformu, toplam tüketici harcamasında 10 milyar doları aşan ilk uygulama oldu. Data.ai'nin son yıllık raporuna göre oyun sektörünün gelirlerinde %2 düşüş yaşanırken, mobil uygulama satışları rekor düzeye ulaştı; özellikle video platformlarının gelirleri %11 oranında arttı.

Reklam gelirleri 362 milyar dolar!

Kullanıcıların canlı yayın, kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler ve flört uygulamalarına daha fazla harcamasıyla birlikte 2023'te oyunlar yerine uygulamalara yapılan harcamalar arttı. Bununla birlikte, mobildeki en büyük gelir kaynağı reklamcılık olmaya devam etti; mobil satışların üçte ikisi reklamlardan oluşuyor. Rakamları konuşacak olursak; 2022’ye göre %8 artışla 362 milyar dolara ulaştı.

Günlük telefon kullanım süresi arttı

Kullanıcıların telefonla harcadıkları süre de arttı. Rapora göre, günde ortalama 6 saatten fazla süreyle Endonezya, telefonla en çok vakit harcayan ülke olurken, ortalama kullanım süresi 5 saat oldu. Bu arada üretken yapay zeka uygulamalarına harcanan para 10 milyar doları aştı.

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