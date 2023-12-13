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    TikTok 10 milyar doları geçen ilk oyun dışı uygulama oldu

    Kullanıcıların satın aldığı ve gönderdiği parasal hediyelerle kazanç sağlayan TikTok, kitlesini adeta büyülemiş durumda. İnsanlar platforma para yağdırıyor.     
    TikTok Tam Boyutta Gör
    İlk dönemlerinde kullanıcılara belirli fonksiyonlar sunma amacını taşıyan mobil uygulamalar yavaş yavaş gelir aracı olabileceğini gösterdi. Bugüne kadar mobil oyunlar rekor gelir elde ederdi ancak işin rengi değişiyor.

    TikTok para basmaya devam ediyor

    Sosyal medya sektöründe yeni bir akım başlatan ancak bir o kadar da sosyal medya ahlakını etkilediğine inanılan TikTok para basmaya devam ediyor. Araştırmalara göre TikTok kümülatif olarak 10 milyar dolar geliri aşan ilk oyun dışı uygulama oldu.

    TikTok 2021 yılında 2.7 milyar dolar kümülatif gelire ulaşmıştı. 2022 yılında bu rakam 6 milyar dolar olurken bu yıl ise 10 milyar doları aştı. Yıl bazında yüzde 61 artış yaşandı. YouTube yıllık 3 milyar dolar, Tinder ise yıllık 2 milyar dolar kazanabiliyor.

    TikTok en fazla geliri ABD kullanıcılarından ve Çin’deki iOS kullanıcılarından elde ediyor. Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere ve Japonya diğer çok kazandıran pazarlar arasında. Kullanıcılar TikTok paraları satın alarak içerik oluşturuculara gönderiyor. TikTok da bunun yarısını kesiyor. Yani aslında kullanıcıların yaptığı harcama 20 milyar dolar civarında.

    Mobil dünyada 10 milyar dolar kümülatif kazancı geçen Candy Crush Saga, Honor of Kings, Monster Strike ve Clash of Clans oyunları mevcuttu. TikTok da listeye dahil oldu. Sosyal ağın gelecek yıl 15 milyar doları geçmesi bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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