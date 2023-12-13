TikTok 10 milyar doları geçen ilk oyun dışı uygulama oldu

TikTok para basmaya devam ediyor
Sosyal medya sektöründe yeni bir akım başlatan ancak bir o kadar da sosyal medya ahlakını etkilediğine inanılan TikTok para basmaya devam ediyor. Araştırmalara göre TikTok kümülatif olarak 10 milyar dolar geliri aşan ilk oyun dışı uygulama oldu.
TikTok 2021 yılında 2.7 milyar dolar kümülatif gelire ulaşmıştı. 2022 yılında bu rakam 6 milyar dolar olurken bu yıl ise 10 milyar doları aştı. Yıl bazında yüzde 61 artış yaşandı. YouTube yıllık 3 milyar dolar, Tinder ise yıllık 2 milyar dolar kazanabiliyor.
TikTok en fazla geliri ABD kullanıcılarından ve Çin’deki iOS kullanıcılarından elde ediyor. Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere ve Japonya diğer çok kazandıran pazarlar arasında. Kullanıcılar TikTok paraları satın alarak içerik oluşturuculara gönderiyor. TikTok da bunun yarısını kesiyor. Yani aslında kullanıcıların yaptığı harcama 20 milyar dolar civarında.
Mobil dünyada 10 milyar dolar kümülatif kazancı geçen Candy Crush Saga, Honor of Kings, Monster Strike ve Clash of Clans oyunları mevcuttu. TikTok da listeye dahil oldu. Sosyal ağın gelecek yıl 15 milyar doları geçmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.