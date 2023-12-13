TikTok 10 milyar doları geçen ilk oyun dışı uygulama oldu

Tam Boyutta Gör İlk dönemlerinde kullanıcılara belirli fonksiyonlar sunma amacını taşıyan mobil uygulamalar yavaş yavaş gelir aracı olabileceğini gösterdi. Bugüne kadar mobil oyunlar rekor gelir elde ederdi ancak işin rengi değişiyor.

TikTok para basmaya devam ediyor

Sosyal medya sektöründe yeni bir akım başlatan ancak bir o kadar da sosyal medya ahlakını etkilediğine inanılan TikTok para basmaya devam ediyor. Araştırmalara göre TikTok kümülatif olarak 10 milyar dolar geliri aşan ilk oyun dışı uygulama oldu.

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TikTok 2021 yılında 2.7 milyar dolar kümülatif gelire ulaşmıştı. 2022 yılında bu rakam 6 milyar dolar olurken bu yıl ise 10 milyar doları aştı. Yıl bazında yüzde 61 artış yaşandı. YouTube yıllık 3 milyar dolar, Tinder ise yıllık 2 milyar dolar kazanabiliyor.

TikTok en fazla geliri ABD kullanıcılarından ve Çin’deki iOS kullanıcılarından elde ediyor. Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere ve Japonya diğer çok kazandıran pazarlar arasında. Kullanıcılar TikTok paraları satın alarak içerik oluşturuculara gönderiyor. TikTok da bunun yarısını kesiyor. Yani aslında kullanıcıların yaptığı harcama 20 milyar dolar civarında.

Mobil dünyada 10 milyar dolar kümülatif kazancı geçen Candy Crush Saga, Honor of Kings, Monster Strike ve Clash of Clans oyunları mevcuttu. TikTok da listeye dahil oldu. Sosyal ağın gelecek yıl 15 milyar doları geçmesi bekleniyor.

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TikTok kullanıcıları platforma para yağdırıyor