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    Exynos 2400'ün performansı sızdı: Samsung bu kez başarmış olabilir

    Galaxy S24 ve S24 Pro'ya güç vermesi beklenen Exynos 2400, tanıtımdan önce Geekbench'te test edildi. Peki Samsung'un yeni işlemcisi neler sunuyor? İşte detaylar...
    Galaxy S24'te kullanılacak Exynos 2400'ün performansı sızdı! Tam Boyutta Gör
    Samsung tarafından önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra, yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bildiğiniz gibi telefonların satıldığı bölgeye göre Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 3'e işlemcilere sahip olacağı söyleniyor. Son olarak bunlar arasından Exynos 2400, Geekbench platformunda test edildi. İşte ilk sonuçlar...

    Galaxy S24'te kullanılacak Exynos 2400'ün performansı belli oldu

    Bilmeyenler için Samsung, bu yılın başlarında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi özelinde, Exynos işlemcileri rafa kaldırdı. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy S24 ve 24 Plus modellerinde Exynos 2400 (belirli pazarlarda), S24 Ultra'da ise yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Dolayısıyla Samsung'un yeni yonga setinden performans anlamında pek çok beklenti var ve bugünki sonuçlarda buna ışık tutuyor diyebiliriz. 

    Galaxy S24'te kullanılacak Exynos 2400'ün performansı sızdı! Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan yeni ekran görüntüleri Samsung'un çabalarını doğrular nitelikte. Öyle ki Exynos 2400, Geekbench 6'nın tek çekirdek testinde 2.067, çoklu çekirdek testinde ise 6.520 skoruna ulaşıyor. Bu noktada Snapdragon 8 Gen 3'ün yakın tarihli sızıntılarda 2.234 ve 6.807 puan aldığını belirtelim. Galaxy S23 ise benzer testlerde sırasıyla 1.979 ve 5.148 puana sahip. 

    Ayrıca sızıntıda, Exynos 2400'e güç veren ana çekirdeğin 3,21GHz hızlara sahip olduğunu görüyoruz. Bu hız, Snapdragon 8 Gen 2'de karşımıza 3,36GHz'de daha düşük. Dolayısıyla nihai sürümde daha yüksek saat hızları ve skorlar ile karşılaşabiliriz. Mevcut söylentilere göre Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerinden oluşacak Galaxy S24 serisinin, Ocak 2024'te tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha devam edecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 3 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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