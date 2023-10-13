Exynos 2400'ün performansı sızdı: Samsung bu kez başarmış olabilir

Tam Boyutta Gör Samsung tarafından önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra, yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bildiğiniz gibi telefonların satıldığı bölgeye göre Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 3'e işlemcilere sahip olacağı söyleniyor. Son olarak bunlar arasından Exynos 2400, Geekbench platformunda test edildi. İşte ilk sonuçlar...

Galaxy S24'te kullanılacak Exynos 2400'ün performansı belli oldu

Bilmeyenler için Samsung, bu yılın başlarında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi özelinde, Exynos işlemcileri rafa kaldırdı. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy S24 ve 24 Plus modellerinde Exynos 2400 (belirli pazarlarda), S24 Ultra'da ise yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Dolayısıyla Samsung'un yeni yonga setinden performans anlamında pek çok beklenti var ve bugünki sonuçlarda buna ışık tutuyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan yeni ekran görüntüleri Samsung'un çabalarını doğrular nitelikte. Öyle ki Exynos 2400, Geekbench 6'nın tek çekirdek testinde 2.067, çoklu çekirdek testinde ise 6.520 skoruna ulaşıyor. Bu noktada Snapdragon 8 Gen 3'ün yakın tarihli sızıntılarda 2.234 ve 6.807 puan aldığını belirtelim. Galaxy S23 ise benzer testlerde sırasıyla 1.979 ve 5.148 puana sahip.

Galaxy S24 Ultra Geekbench'te test edildi: Sonuçlar şaşırtıcı 1 gün önce eklendi

Ayrıca sızıntıda, Exynos 2400'e güç veren ana çekirdeğin 3,21GHz hızlara sahip olduğunu görüyoruz. Bu hız, Snapdragon 8 Gen 2'de karşımıza 3,36GHz'de daha düşük. Dolayısıyla nihai sürümde daha yüksek saat hızları ve skorlar ile karşılaşabiliriz. Mevcut söylentilere göre Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerinden oluşacak Galaxy S24 serisinin, Ocak 2024'te tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha devam edecek.

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