Exynos 2400'ün performansı sızdı: Samsung bu kez başarmış olabilir

Galaxy S24'te kullanılacak Exynos 2400'ün performansı belli oldu
Bilmeyenler için Samsung, bu yılın başlarında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi özelinde, Exynos işlemcileri rafa kaldırdı. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy S24 ve 24 Plus modellerinde Exynos 2400 (belirli pazarlarda), S24 Ultra'da ise yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Dolayısıyla Samsung'un yeni yonga setinden performans anlamında pek çok beklenti var ve bugünki sonuçlarda buna ışık tutuyor diyebiliriz.
Ayrıca sızıntıda, Exynos 2400'e güç veren ana çekirdeğin 3,21GHz hızlara sahip olduğunu görüyoruz. Bu hız, Snapdragon 8 Gen 2'de karşımıza 3,36GHz'de daha düşük. Dolayısıyla nihai sürümde daha yüksek saat hızları ve skorlar ile karşılaşabiliriz. Mevcut söylentilere göre Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerinden oluşacak Galaxy S24 serisinin, Ocak 2024'te tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.