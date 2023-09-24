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    ŞOK marketlerden atak: 2+1 odalı kamp çadırı satacak, şişme sinevizyon bile var

    27 Eylül ŞOK aktüel ürünleri arasında 14 kişiye kadar konaklama imkânı sunabilen farklı fiyat segmentinde London marka kamp çadırları ve kamp ekipmanları satılıyor.
    27 Eylül ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda perakende gıda marketlerinin teknolojik ürün konseptinin ötesine geçerek fiber tekne ve karavan gibi ürünler satmaya başladığını gördük. ŞOK marketler de oldukça yüksek fiyatlara kamp çadırları satıyor.

    27 Eylül ŞOK aktüel ürünleri

    27 Eylül ŞOK aktüel ürünleri arasında 2+1 odalı London Maxia 480 kamp çadırı yer alıyor. 14 kişiye kadar konaklama imkânı sunan çadır 16 metrekare alana sahip ve baca çıkışlı. 10 dakika içerisinde kurulan çadır 149 bin TL fiyat etiketine sahip.

    Tek odalı 10 kişiye kadar konaklama sunan baca çıkışlı London Discover 360 çadır modeli 89900TL iken yine 10 kişiye kadar konaklama sunan biraz daha küçük London Family çadır 64900TL. 6 kişilik London Prestige ise 49900TL fiyat etiketine sahip.

    Çadır içerisinde kullanıma yönelik kamp sobası 16900TL iken 200x230cm olabilen şişme sinevizyon ise 8490TL. Kamp ekipmanları haricinde dizüstü bilgisayar arayan tüketiciler için de 4 farklı ürün raflara çıkacak.

    Asus Expertbook L1 dizüstü AMD Ryzen 7 3700U işlemci, Vega 10 grafik birimi, 15.6 inçlik Full HD ekran, 8GB DDR4 RAM, 512GB depolama gibi özelliklerle 15499TL. HP 255 G8 dizüstü AMD Ryzen 5 5500U işlemci, 15.6 inçlik Full HD ekran, 8GB RAM, 256GB SSD ile 12999TL. Bunun haricinde iki farklı model ve dizüstü çantaları da mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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