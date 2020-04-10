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    30 bin liraya satılan Huawei Mate Xs kısa sürede tükendi

    Katlanabilir ekranlı akıllı telefon Huawei Mate Xs, 30 bin TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulmasına rağmen bir günde tükendi. Huawei, telefona yüksek talep geldiğini söylüyor.
    5 sa.
    1,7b
    10
    26
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    30 bin liraya satılan Huawei Mate Xs kısa sürede tükendi
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    Huawei’in katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate Xs, 8 Nisan tarihinde 29999 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Yüksek fiyatına rağmen bir günde stok tükendi.

    Firmadan yapılan açıklamaya göre Mate Xs stoğu, yüksek talep nedeniyle bir gün içerisinde tükendi. Kısa bir süre sonra tekrar Huawei Online Mağazası’nda satışa çıkacak. Stok durumunu aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz:

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    https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-mate-xs

    Huawei Mate Xs, katlanabilir ekranıyla geleceğin akıllı cihazlarından birisi olmaya aday. 6.6 inç ve 6,38 inç büyüklüğünde iki ekranı var. Tam açıldığı zaman 8 inç büyüklüğünde bir tablet haline geliyor. 5G bağlantı özelliğine sahip Kirin 990 5G yonga seti ile geliyor. 2,86GHz çekirdek saatinde çalışan iki süper boyutlu özel Cortex-A76 çekirdeği, iki büyük özel Cortex-A76 çekirdeği ve dört küçük Cortex-A55 çekirdeği içeren sekiz çekirdekli bir CPU içeriyor. 4500 mAh büyüklüğünde 55 watt SuperCharge hızlı şarj destekli bataryası bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft yöneticileri çift ekranlı Surface Duo'yu sergilemeye devam ediyor"

    Kenar çubuğu boyunca dikey bir diziye yerleştirilen SuperSensing Leica Quad kamera sistemi, 40MP ana kamera (geniş açılı, f / 1.8), 16MP ultra geniş açılı kamera (f / 2.2), 8MP telefoto kamera (f / 2.4 , OIS) ve 3D Derinlik Algılama Kamerası içeriyor. Kamera sistemi, süper sabit çekimler ve 30X'e kadar hibrit zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme kombinasyonunu destekliyor. Yeni kamera seti, düşük ışıklı ortamlarda inanılmaz fotoğraflar çekmek için 204800'e kadar ISO desteği sunuyor. Bu kameraları selfie kamerası olarak kullanabilmek mümkün.

    Türkiye’de sadece tek renk seçeneğiyle 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile satışa sunulmuştu. Mate Xs kısa bir süre sonra tekrar satışa sunulacak ancak tarih bilgisi paylaşılmadı.



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    Kontraktif Koful (Emir ) 5 sa. en beğenilen
    Bir tane getirmişler herhalde
    2 Yanıt Yanıtla +24
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    hareketliperde (tuluy ....) 5 sa. Kontraktif Koful
    bunu yazmaya girdim. 4-5 adet stok açtılar bitincede tükendi bitti diye haber sitelerine hemen pasladılar. güzel taktık
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    EmuRu (Emirhan Akdeniz) 3 sa. Jwwjshdudhdhd
    Ülke istediği kadar kötü durumda olsun villalarda oturan zenginler her zaman olacaktır. Zenginler sırf birbirlerine hava atmak için bile alırlar. Sanırım sen ülkenin yüzde 80-90'ını oluşturan orta ve alt gelirli insanların bu telefonu aldığını düşündün.
    Ülke istediği kadar kötü durumda olsun villalarda oturan zenginler her zaman olacaktır. Zenginler sırf birbirlerine hava atmak için bile alırlar. Sanırım sen ü...
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    Yanıtla +13
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    hareketliperde (tuluy ....) 5 sa. Kontraktif Koful
    bunu yazmaya girdim. 4-5 adet stok açtılar bitincede tükendi bitti diye haber sitelerine hemen pasladılar. güzel taktık
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    yakupyasar1 4 sa. yeni yorumcu hareketliperde
    Takigi beğendim vAlla
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    fuckulteli 53 dk.
    Geçen yılın verisiydi: Türkiye'de banka hesaplarında 1 milyon TL ve üzeri olan 200 bin vatandaş vardı.

    Bu zenginlik, bu varlık sadece banka hesaplarında kayıtlı gözüken.. Evi arabayı, mücevheri, evdeki kasayı kapsamıyor..

    Cadde üzerindeki pahalı bir markanın mağazasını kalabalık görmek de herkesin durumu iyi demek için yeterli değil.. Caddeden 10bin kişi geçiyor, o pahalı mağazanın içindeki kalabalığı oluşturan 40-50 kişi..
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    Dr. Donanım 1 sa.
    İstanbul dünyada en çok dolar milyarderinin olduğu dünya çapında 10-15 şehirden birisi hatta ilk 10 diye hatırlıyorum.



    O adamlar sırf çerçevesine hava atmak için bu telefonu hem kendine hem de eşine alır yani normal bir durum. 50-100 adet stok getirdilerse bitmiştir.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 sa.
    Reklam kokan hareketler bunlar
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    deoks 3 sa.
    5 taneden fazla satılmadığına adım gibi eminim.
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    -MoDeStUs- 3 sa.
    Maddi olarak sıkıntısı olmayan bir kişi için bu para hiçbirşey.1000 adet bile satılmıştır zerre şaşırmam.
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    V4LKyR 3 sa.
    Ne dedim, peynir ekmek gibi satar. İnanmayan gitsin baksın.
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    BekirTemel (Bekir ) 3 sa.
    zaten az getirilmiştir o konuda sıkıntı yok ama bu cihazda inanılmaz bir batarya olmalı, kirin yerine snapdragon koysalar gerçekten göz kesitirlebilecek bir cihaz olurdu, gelecekten bu tip çok cihaz görülecektir
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    berbatine (Burak Asan) 3 sa.
    Tasarımcılar çizim için satın almış olabilir diyeceğim ama bunun taşınabilirlik dışında İpad'den ne fazlası var? Sırf portable diye 30 bin lira verilir mi onu da bilmiyorum.
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    Jon_Kar 3 sa.
    iPhone alan enayidir moruqq
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    1714 kez okundu.
    20 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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