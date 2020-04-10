30 bin liraya satılan Huawei Mate Xs kısa sürede tükendi

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Huawei’in katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate Xs, 8 Nisan tarihinde 29999 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Yüksek fiyatına rağmen bir günde stok tükendi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Mate Xs stoğu, yüksek talep nedeniyle bir gün içerisinde tükendi. Kısa bir süre sonra tekrar Huawei Online Mağazası’nda satışa çıkacak. Stok durumunu aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz:

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https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-mate-xs

Huawei Mate Xs, katlanabilir ekranıyla geleceğin akıllı cihazlarından birisi olmaya aday. 6.6 inç ve 6,38 inç büyüklüğünde iki ekranı var. Tam açıldığı zaman 8 inç büyüklüğünde bir tablet haline geliyor. 5G bağlantı özelliğine sahip Kirin 990 5G yonga seti ile geliyor. 2,86GHz çekirdek saatinde çalışan iki süper boyutlu özel Cortex-A76 çekirdeği, iki büyük özel Cortex-A76 çekirdeği ve dört küçük Cortex-A55 çekirdeği içeren sekiz çekirdekli bir CPU içeriyor. 4500 mAh büyüklüğünde 55 watt SuperCharge hızlı şarj destekli bataryası bulunuyor.

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Kenar çubuğu boyunca dikey bir diziye yerleştirilen SuperSensing Leica Quad kamera sistemi, 40MP ana kamera (geniş açılı, f / 1.8), 16MP ultra geniş açılı kamera (f / 2.2), 8MP telefoto kamera (f / 2.4 , OIS) ve 3D Derinlik Algılama Kamerası içeriyor. Kamera sistemi, süper sabit çekimler ve 30X'e kadar hibrit zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme kombinasyonunu destekliyor. Yeni kamera seti, düşük ışıklı ortamlarda inanılmaz fotoğraflar çekmek için 204800'e kadar ISO desteği sunuyor. Bu kameraları selfie kamerası olarak kullanabilmek mümkün.

Türkiye’de sadece tek renk seçeneğiyle 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile satışa sunulmuştu. Mate Xs kısa bir süre sonra tekrar satışa sunulacak ancak tarih bilgisi paylaşılmadı.

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