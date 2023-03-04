ŞOK marketlerde dizüstü bilgisayarlar, monitörler ve çizim tableti var

Tam Boyutta Gör Bu hafta ŞOK marketler zincirinde dizüstü bilgisayarlardan monitörlere, çizim tabletlerine, kablosuz fare ve tam kablosuz kulaklık modellerine kadar farklı elektronik ürünler bulmak mümkün olacak.

4 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

4 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus markasına ait X415JA dizüstü modeli yer alıyor. 14 inçlik Full HD ekrana sahip olan dizüstü modelinde Intel Core i5-1035G1 4 çekirdekli işlemci, 8GB RAM, 256GB SSD, Freedos işletim sistemi gibi detaylar yer alıyor. Fiyatı 8949TL.

2 Mart A101 aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Everest markasına ait 15.6 inçlik Full HD ekran, Intel Core i5-1135G7 4 çekirdekli işlemci, 80 yürütme birimli 1.3GHz Intel Iris Xe entegre grafikler, 16GB 3200MHz RAM, 500GB SSD şeklinde özellikler sunan dizüstü modeli ise 10999TL.

Lenovo markasına ait 23.8 inçlik Full HD IPS ekran, 75Hz tazeleme hızı, 4ms tepki süresi, AMD Freesync, 300 kandela parlaklık, dahili hoparlör gibi özellikleri olan şık monitör modeli ise 2599TL olarak satılacak.

Son olarak Veikk markasına ait 10x6 inçlik USB Tip-C çizim tableti 989TL, Logitech M190 kablosuz fare modeli 199TL, Tecno Buds 2023 tam kablosuz kulaklık 359TL fiyat etiketi ile alıcılarını bekliyor olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.