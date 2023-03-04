Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ŞOK marketlerde dizüstü bilgisayarlar, monitörler ve çizim tableti var

    4 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus ve Everest markasına ait dizüstü bilgisayarlar, çizim tabletleri, kablosuz fare ve monitör modelleri yer alıyor. 
    1
    ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    Bu hafta ŞOK marketler zincirinde dizüstü bilgisayarlardan monitörlere, çizim tabletlerine, kablosuz fare ve tam kablosuz kulaklık modellerine kadar farklı elektronik ürünler bulmak mümkün olacak.

    4 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    4 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus markasına ait X415JA dizüstü modeli yer alıyor. 14 inçlik Full HD ekrana sahip olan dizüstü modelinde Intel Core i5-1035G1 4 çekirdekli işlemci, 8GB RAM, 256GB SSD, Freedos işletim sistemi gibi detaylar yer alıyor. Fiyatı 8949TL.

    Everest markasına ait 15.6 inçlik Full HD ekran, Intel Core i5-1135G7 4 çekirdekli işlemci, 80 yürütme birimli 1.3GHz Intel Iris Xe entegre grafikler, 16GB 3200MHz RAM, 500GB SSD şeklinde özellikler sunan dizüstü modeli ise 10999TL.

    Lenovo markasına ait 23.8 inçlik Full HD IPS ekran, 75Hz tazeleme hızı, 4ms tepki süresi, AMD Freesync, 300 kandela parlaklık, dahili hoparlör gibi özellikleri olan şık monitör modeli ise 2599TL olarak satılacak.

    Son olarak Veikk markasına ait 10x6 inçlik USB Tip-C çizim tableti 989TL, Logitech M190 kablosuz fare modeli 199TL, Tecno Buds 2023 tam kablosuz kulaklık 359TL fiyat etiketi ile alıcılarını bekliyor olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    şairane 1 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 2 marş basmıyor monster kontrol merkezi beyaz far muayeneden geçer mi megane 4 esp kapatma south park stick of truth türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız