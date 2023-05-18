600W TDP'li işlemciler beklenenden yakın olabilir

Paylaşılan görüntülere baktığımızda, 2025'in sonunda üst seviye Intel ve AMD CPU'ların sırasıyla 500 ve 600 W, PCIe GPU'ların ise 500W güç tüketimine sahip olacağını görüyoruz. Buna ek olarak listede, Hopper H100'ün halihazırda 700 watt çektiği NVIDIA'nın SXM5 standardı ve 600W-1000W aralığında Grace Superchip yer alıyor.
Bildiğiniz üzere son zamanlarda Nvidia, Intel ve AMD, odağını yapay zeka teknolojilerine kaydırmış durumda. Dolayısıyla yeni nesil CPU ve GPU'larda da benzer güç artışları ile karşılaşabiliriz. Zira Zen 5 ve Arrow Lake işlemciler, resmi olarak 150 watt sınırını aşabilir. Ancak 500W'a ulaşan değerler için henüz erken diyebiliriz.
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.