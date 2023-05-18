Tam Boyutta Gör Günümüz PC pazarında yeni nesil mimariler ve nm iyileştirmeleri sürüyor olsa da, özellikle ekran kartı ve işlemcilerin giderek daha fazla güce ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Şimdi Gigabyte'tan sızan yeni bir görüntü, gelecek nesil CPU ve GPU'ların önümüzdeki iki yıl içinde benzeri görülmemiş TDP'lere ulaşabileceğini gösteriyor. İşte detaylar

TDP'ler 600W'ı aşabilir

Paylaşılan görüntülere baktığımızda, 2025'in sonunda üst seviye Intel ve AMD CPU'ların sırasıyla 500 ve 600 W, PCIe GPU'ların ise 500W güç tüketimine sahip olacağını görüyoruz. Buna ek olarak listede, Hopper H100'ün halihazırda 700 watt çektiği NVIDIA'nın SXM5 standardı ve 600W-1000W aralığında Grace Superchip yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Bahsettiğimiz parçalardan yola çıkarak tahmin etmiş olabileceğiniz gibi bu ürünlerin yalnızca sunucu pazarını hedeflediğini belirtelim. Ancak bu bilgiler, daha yeni ve daha küçük fabrikasyon süreçlerinden elde edilen güç verimliliğinin büyük ölçüde azaldığını bizlere gösteriyor. Ayrıca güç tüketiminin hızla artmasının başka bir nedeni daha var. Bu da, bilgi işlem talebinin her zamankinden daha hızlı artması.

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Bildiğiniz üzere son zamanlarda Nvidia, Intel ve AMD, odağını yapay zeka teknolojilerine kaydırmış durumda. Dolayısıyla yeni nesil CPU ve GPU'larda da benzer güç artışları ile karşılaşabiliriz. Zira Zen 5 ve Arrow Lake işlemciler, resmi olarak 150 watt sınırını aşabilir. Ancak 500W'a ulaşan değerler için henüz erken diyebiliriz.

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600W TDP'li işlemciler beklenenden yakın olabilir