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    Anlık Bildirim

    600W TDP'li işlemciler beklenenden yakın olabilir

    Gigabyte merkezli bir sızıntıda, gelecek nesil GPU ve CPU'ların güç tüketimini içeren yeni bir görüntü ortaya çıktı. Gelecek nesil kurumsal yongalar, çok daha yüksek bir güç tüketimine sahip olabilir 
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    600W TDP'li işlemciler beklenenden yakın olabilir Tam Boyutta Gör
    Günümüz PC pazarında yeni nesil mimariler ve nm iyileştirmeleri sürüyor olsa da, özellikle ekran kartı ve işlemcilerin giderek daha fazla güce ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Şimdi Gigabyte'tan sızan yeni bir görüntü, gelecek nesil CPU ve GPU'ların önümüzdeki iki yıl içinde benzeri görülmemiş TDP'lere ulaşabileceğini gösteriyor. İşte detaylar

    TDP'ler 600W'ı aşabilir

    Paylaşılan görüntülere baktığımızda, 2025'in sonunda üst seviye Intel ve AMD CPU'ların sırasıyla 500 ve 600 W, PCIe GPU'ların ise 500W güç tüketimine sahip olacağını görüyoruz. Buna ek olarak listede, Hopper H100'ün halihazırda 700 watt çektiği NVIDIA'nın SXM5 standardı ve 600W-1000W aralığında Grace Superchip yer alıyor. 

    600W TDP'li işlemciler beklenenden yakın olabilir Tam Boyutta Gör
    Bahsettiğimiz parçalardan yola çıkarak tahmin etmiş olabileceğiniz gibi bu ürünlerin yalnızca sunucu pazarını hedeflediğini belirtelim. Ancak bu bilgiler, daha yeni ve daha küçük fabrikasyon süreçlerinden elde edilen güç verimliliğinin büyük ölçüde azaldığını bizlere gösteriyor. Ayrıca güç tüketiminin hızla artmasının başka bir nedeni daha var. Bu da, bilgi işlem talebinin her zamankinden daha hızlı artması.

    Bildiğiniz üzere son zamanlarda Nvidia, Intel ve AMD, odağını yapay zeka teknolojilerine kaydırmış durumda. Dolayısıyla yeni nesil CPU ve GPU'larda da benzer güç artışları ile karşılaşabiliriz. Zira Zen 5 ve Arrow Lake işlemciler, resmi olarak 150 watt sınırını aşabilir. Ancak 500W'a ulaşan değerler için henüz erken diyebiliriz. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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