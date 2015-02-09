Alibaba'dan Meizu'ya 590 Milyon dolarlık yatırım





Geçtiğimiz günlerde Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın Ouya konsoluna yaptığı yatırımı " Alibaba, mikro konsol Ouya'ya 10 milyon dolar yatırım yapıyor " haberinde sizlerle paylaşmıştık. Şirket bu kez ise çok daha büyük bir yatırımı ülkemizde de yeni satışa başlayan Çin'li akıllı telefon şirketi Meizu'ya yapıyor.

590 Milyon dolar büyüklüğündeki yatırım iki şirket tarafından da açıklanırken ayrıca açıklamalarda Alibaba'nın daha önce geliştirdiği YunOS isimli mobil işletim sistemini Meizu cihazlarda kullanılacağı da belirtildi. Meizu şimdilik Çin mobil pazarında %2 gibi bir paya sahip olsa da geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 2 Milyon akıllı telefon satmayı başarmıştı.

Pazarın büyüklüğüne ve şirketin gidişatına bakılırsa başarılı olarak nitelendirilen Meizu başka bir dev Alibaba'nın desteği ile pazar payını yükselteceğe benziyor. Meizu cihazlarında kendi geliştirdiği Flyme OS adındaki arayüzü kullanıyordu, ortaklık ile birlikte Alibaba'nın geliştirdiği YunOS'li cihazlar çıkacağı da açıklandı. Bu noktada Flyme OS'nin geleceğinin ne olacağı da merak konusu.

Daha önce Mesut Çevik'in yaptığı Meizu Mx4 modelinin incelemesine aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz.