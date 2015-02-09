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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alibaba'dan Meizu'ya 590 Milyon dolarlık yatırım

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Alibaba'dan Meizu'ya 590 Milyon dolarlık yatırım
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Geçtiğimiz günlerde Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın Ouya konsoluna yaptığı yatırımı "Alibaba, mikro konsol Ouya'ya 10 milyon dolar yatırım yapıyor" haberinde sizlerle paylaşmıştık. Şirket bu kez ise çok daha büyük bir yatırımı ülkemizde de yeni satışa başlayan Çin'li akıllı telefon şirketi Meizu'ya yapıyor. 
590 Milyon dolar büyüklüğündeki yatırım iki şirket tarafından da açıklanırken ayrıca açıklamalarda Alibaba'nın daha önce geliştirdiği YunOS isimli mobil işletim sistemini Meizu cihazlarda kullanılacağı da belirtildi. Meizu şimdilik Çin mobil pazarında %2 gibi bir paya sahip olsa da geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 2 Milyon akıllı telefon satmayı başarmıştı.
Pazarın büyüklüğüne ve şirketin gidişatına bakılırsa başarılı olarak nitelendirilen Meizu başka bir dev Alibaba'nın desteği ile pazar payını yükselteceğe benziyor. Meizu cihazlarında kendi geliştirdiği Flyme OS adındaki arayüzü kullanıyordu, ortaklık ile birlikte Alibaba'nın geliştirdiği YunOS'li cihazlar çıkacağı da açıklandı. Bu noktada Flyme OS'nin geleceğinin ne olacağı da merak konusu.
Daha önce Mesut Çevik'in yaptığı Meizu Mx4 modelinin incelemesine aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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gurkanse 4 yıl
hiç bir marka gereğinden fazla güçlenmesin.neden mi ?
örnek: samsung daha 1990 lı yıllarda 2.sınıf bir marka iken mobil telefon piyasasında gösterdiği başarıdan dolayı(sözde bana göre) saçma sapan cihazların uçuk kaçık fiyatlar talep etmektedir.işte bu sebepten dolayı hangi firma gereğinden fazla güçlenirse olan tüketiciye olmaya başlıyor.mecburen ikame ürünlere yani başka markalara yönelmek zorunda kalıyoruz
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doctor_bey 4 yıl gurkanse
gurkanse
hiç bir marka gereğinden fazla güçlenmesin.neden mi ?
örnek: samsung daha 1990 lı yıllarda 2.sınıf bir marka iken mobil telefon piyasasında gösterdiği başarıdan dolayı(sözde bana göre) saçma sapan cihazların uçuk kaçık fiyatlar talep etmektedir.işte bu sebepten dolayı hangi firma gereğinden fazla güçlenirse olan tüketiciye olmaya başlıyor.mecburen ikame ürünlere yani başka markalara yönelmek zorunda kalıyoruz

Haklısınız.


Adamların bırnu kalkınca nasıl olsa alır bunlar deyip gömüyorlar fiyatları, e bizde insanız sonuçta ;ayıptır günahtır.
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OnlyChaos 4 yıl
590 milyon bizim için hayal olsa da büyük şirketler için normal bir para. Yani Alibaba bu yatırımla Meizu cihazlarda istediği gibi at kosturamaz. Flyme bu yatirimdan hiçbir zarar görmez YunOS'lu cihazlar piyasada daha sık bulunur sadece aynen HTC One M8'in hem Android'lisinin hem de WP8'lisinin piyasada bulunduğu gibi. Tabii bu benim görüşüm.
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likeable1 4 yıl
hakediyor tabi bazı firmalar gibi olmazsa discovery gibi mesala
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Gece772 4 yıl
Ufak bir yatırım ama etkili olmuştur
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1BilimAdamı 4 yıl
Hepsiburada nın general mobile e yatırım yapması gibi değişik
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einhander 4 yıl
meizunun önü açık yapsınlar yatırım meizu dahada kuvvetlensın pazarda
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bestofMd 4 yıl

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aslanistan 4 yıl
"Çin mobil pazarında %2 gibi bir paya sahip olsa da geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 2 Milyon akıllı telefon satmayı başarmıştı." Hey maaşallah. Nüfus kalabalık olunca %1 i bile milyon ediyor satışın :)
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