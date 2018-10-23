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Amazon Türkiye’den alınabilecek uygun fiyatlı Bluetooth kulaklıklar

Amazon Türkiye'de satışı yapılan ve fiyatına göre sunduğu performans ile dikkat çeken Bluetooth kulaklık modellerini listeledik. 120 TL'den 300 TL'ye kadar Bluetooth kulaklık önerilerimiz bu listede:
7 ay
19,1b
1
26
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Amazon Türkiye’den alınabilecek uygun fiyatlı Bluetooth kulaklıklar
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E-ticaret devi Amazon, Eylül ayında Amazon Türkiye'nin açılışını yaptı. Amazon Türkiye’de elektronik üründen kitaba, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine pek çok ürün müşteriler ile buluşuyor.

Amazon Türkiye’de zaman zaman büyük indirimler olabiliyor. Fırsatları yakalamak için forumdaki Amazon Türkiye Fırsatları konusunu takip edebilirsiniz. Kablosuz kulaklık kullanıcıların ilgisini çekebilecek uygun fiyatlı Bluetooth kulaklıkları derledik.

Anker SoundBuds Slim

Sporculara yönelik tasarımı ve hafifliği ile dikkat çeken Anker SoundBuds Slim, ses kalitesi olarak da fiyatına göre başarılı performans sergiliyor.

Hareket esnasında kulaktan çıkmayan SoundBuds Slim aynı zamanda suya ve tere karşı IPX4 seviyesinde direnç gösteriyor. 90 dakikalık şarj ile 7 saate kadar kesintisiz müzik deneyimi vaat ediyor.

Ayrıca Bkz. "Havayı içme suyuna dönüştüren sistem: WEDEW"

Kulaklığın kutusundan taşıma çantası çıkıyor. Kutuda kancalı ve kancasız olmak üzere üç farklı boyda ikişer çeşit tıkaç bulunuyor.

https://www.amazon.com.tr/Anker-SoundBuds-Kablosuz-Bluetooth-Kulaklık/dp/B07C2312JC

QCY Q29

QCY Q29, tıpkı Apple Airpods gibi tamamen kablosuz tasarıma sahip. Küçük yapıdaki Q29’un taşıma kutusu aynı zamanda kulaklıklar için batarya görevi de görüyor.

Gürültü engelleme özelliği sayesinde dışarıdaki gürültülü sesin tersi frekanslarda ses vererek sorunsuz müzik deneyimi sunuyor. Taşınabilir kutusunun şarjı ile birlikte 12 saat kesintisiz müzik deneyimi vaat ediyor.

https://www.amazon.com.tr/QCY-Q29-Bluetooth-İstasyonu-Mikrofonlu/dp/B01N14KFKL

JBL T450BT

JBL T450BT yüksek ses kalitesi ve 11 saate kadar pil ömrü ile dikkat çekiyor. Rahat kafa bandı ve kulakçıkları sayesinde konforlu müzik deneyimi vaat ediyor. Dilerseniz bu kulaklığın kablolu olan versiyonunu daha uygun fiyata satın alabilirsiniz.

https://www.amazon.com.tr/JBL-T450BT-Kulak-Bluetooth-Kulaklık/dp/B01M6XC08M

Plantronics BackBeat 105

Plantronics BackBeat 105, 8 saate varan müzik dinleme süresi sunuyor. Daha net telefon görüşmeleri için gürültü ve eko azaltan bir mikrofon ile geliyor. Titreşimli yapısı sayesinde çağrı geldiğinde telefon yanınızda olmasa ve kulaklık takılı olmasa bile çağrıyı kaçırmamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca aynı anda iki telefonu kulaklıkla eşleştirebiliyorsunuz.

https://www.amazon.com.tr/Plantronics-206861-01-Titreşimli-Mıknatıslı-Bluetooth/dp/B01M2AW9CF

Spigen Legato Sport R53E

Spigen’in ter ve suya karşı IPX7 seviyesinde dayanıklılık sergileyen Legato Sport R53E modeli, 7 saat pil ömrüne sahip. Kancalı yapısı sayesinde kulaktan kolay kolay düşmüyor. CVC 6.0 Gürültü Önleme Teknolojisi sayesinde fiyatının çok üzerinde ses yalıtımı sunuyor.

https://www.amazon.com.tr/Spigen-Kablosuz-Bluetooth-Mikrofonlu-Dayanıklı/dp/B07B5D1JCF



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Oathbreaker. 7 ay en beğenilen firat_kilic
Alınacak Türk malı mı var? İnsanlar istedikler ürünü sırf yerli değil diye almayacak mı? Yeme o zaman sebze meyve. Et de yeme mesela. Hmm bak aklıma ne geldi buğday da ithal, ekmek de yemiyorsun. Anlaştık mı?
Alınacak Türk malı mı var? İnsanlar istedikler ürünü sırf yerli değil diye almayacak mı? Yeme o zaman sebze meyve. Et de yeme mesela. Hmm bak aklıma ne geldi b...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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Xit 7 ay
2-3 tane QCY Q29 tarzı kulaklıklar denedim. Hepsinde video seyrederken ağız-konuşmas arasında senkronizasyon sorunları yaşadım. Bu ürünü öneriyorsunuz fakat bu ürünü alsak yine sıkıntı yaşarmıyız ki. Kullanıcı deneyimi olmadan bu tür ürünleri önermek sıkıntılı...
2-3 tane QCY Q29 tarzı kulaklıklar denedim. Hepsinde video seyrederken ağız-konuşmas arasında senkronizasyon sorunları yaşadım. Bu ürünü öneriyorsunuz fakat bu ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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interwap 7 ay
Yeterince kablosuz yüksek frekans sinyallere maruz kalıyoruz. Birde müzik dinlerken saatlerce bu sinyale maruz kalmak istemem. Üstelik kafanın sağına solu a takıyorsun.
Kablosuz ürünler cazip gelsede kablolu kulaklığa devam.
(DirenKablolu)
Yeterince kablosuz yüksek frekans sinyallere maruz kalıyoruz. Birde müzik dinlerken saatlerce bu sinyale maruz kalmak istemem. Üstelik kafanın sağına solu a tak...
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ufo 6 ay
Anker SoundBuds Slim tarzı kulaklıklarda kontrolcü yanda olduğundan devamlı o yöne doğru sarkma yapıyor ve rahatsız ediyor. Kulağını çektiriyor insanın. Uzak durun.
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ilker23_89 6 ay
türk malı ürün alalım diyorsunuz ama gidip amazondan alıyorsunuz. amazondan aldığınızda kim kazanıyor komisyon amazon amerika.. arkadaş bu kadar türk malı diyorsunuz gidin hepsiburadadan, türk sitelerinden alın. 5-10lira daha az vereceksiniz diye amazondan almayın. mediamarkt tan alma teknosa dan al mesela. muadili yok tr ürünü yok diyorsan buna dikkat et en azından
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01halil 6 ay
QCY q26 kullanıyorum kopma sorunları oluyor çekim gücü az yani şarjı az gidiyor
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isakoc 6 ay
Ulan o kadar pasif ticaret yapıyorki, açıldığını bile unutmuştum.
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alemburda34 7 ay
119 TL yi saymazsak 200 TL ve üzeri kulaklık önerileri diye başlık değişebilir.
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xbox2 7 ay
LG c7 oled için tavsiyeniz varmı?
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zwanzig 7 ay
Anker SoundBuds Slim Amazon'da 222,5 TL, Hepsiburada'da 189,9 TL. Neden Amazon'dan alalım ki ?
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ssbrutality 7 ay
bunların bu anker plantronics ve spigen lere verdikleri önem beni sinir ediyor.Bunlara göre evrest de marka sinbo da.
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OneMinuteTR 7 ay
@Yusuf Akbaş CVC Teknolojisi sadece telefon görüşmelerinde görev alıyor diye biliyorum ancak siz her zaman çevre seslerini engelliyormuş gibi anlatmışsınız hangisi doğru? Ayrıca CVC nin kullanımı için herhangi bir bluetooth çipi yeterlimidir yoksa illa ki Qualcomm mu olması lazım?
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Escapetolife 7 ay
Bakın amazon.de 'de böyle başladı alınabilecek ürünler vs. geniş kitlelere yayılınca bir şekilde önü kesildi. Amazon Tr için de rekabet kurulu şundan fazla indirim yapamazsın diyecek iş ona varacak sonunda.
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