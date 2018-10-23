Amazon Türkiye’den alınabilecek uygun fiyatlı Bluetooth kulaklıklar

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E-ticaret devi Amazon, Eylül ayında Amazon Türkiye'nin açılışını yaptı. Amazon Türkiye’de elektronik üründen kitaba, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine pek çok ürün müşteriler ile buluşuyor.

Amazon Türkiye’de zaman zaman büyük indirimler olabiliyor. Fırsatları yakalamak için forumdaki Amazon Türkiye Fırsatları konusunu takip edebilirsiniz. Kablosuz kulaklık kullanıcıların ilgisini çekebilecek uygun fiyatlı Bluetooth kulaklıkları derledik.

Anker SoundBuds Slim

Sporculara yönelik tasarımı ve hafifliği ile dikkat çeken Anker SoundBuds Slim, ses kalitesi olarak da fiyatına göre başarılı performans sergiliyor.

Hareket esnasında kulaktan çıkmayan SoundBuds Slim aynı zamanda suya ve tere karşı IPX4 seviyesinde direnç gösteriyor. 90 dakikalık şarj ile 7 saate kadar kesintisiz müzik deneyimi vaat ediyor.

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Kulaklığın kutusundan taşıma çantası çıkıyor. Kutuda kancalı ve kancasız olmak üzere üç farklı boyda ikişer çeşit tıkaç bulunuyor.

https://www.amazon.com.tr/Anker-SoundBuds-Kablosuz-Bluetooth-Kulaklık/dp/B07C2312JC

QCY Q29

QCY Q29, tıpkı Apple Airpods gibi tamamen kablosuz tasarıma sahip. Küçük yapıdaki Q29’un taşıma kutusu aynı zamanda kulaklıklar için batarya görevi de görüyor.

Gürültü engelleme özelliği sayesinde dışarıdaki gürültülü sesin tersi frekanslarda ses vererek sorunsuz müzik deneyimi sunuyor. Taşınabilir kutusunun şarjı ile birlikte 12 saat kesintisiz müzik deneyimi vaat ediyor.

https://www.amazon.com.tr/QCY-Q29-Bluetooth-İstasyonu-Mikrofonlu/dp/B01N14KFKL

JBL T450BT

JBL T450BT yüksek ses kalitesi ve 11 saate kadar pil ömrü ile dikkat çekiyor. Rahat kafa bandı ve kulakçıkları sayesinde konforlu müzik deneyimi vaat ediyor. Dilerseniz bu kulaklığın kablolu olan versiyonunu daha uygun fiyata satın alabilirsiniz.

https://www.amazon.com.tr/JBL-T450BT-Kulak-Bluetooth-Kulaklık/dp/B01M6XC08M

Plantronics BackBeat 105

Plantronics BackBeat 105, 8 saate varan müzik dinleme süresi sunuyor. Daha net telefon görüşmeleri için gürültü ve eko azaltan bir mikrofon ile geliyor. Titreşimli yapısı sayesinde çağrı geldiğinde telefon yanınızda olmasa ve kulaklık takılı olmasa bile çağrıyı kaçırmamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca aynı anda iki telefonu kulaklıkla eşleştirebiliyorsunuz.

https://www.amazon.com.tr/Plantronics-206861-01-Titreşimli-Mıknatıslı-Bluetooth/dp/B01M2AW9CF

Spigen Legato Sport R53E

Spigen’in ter ve suya karşı IPX7 seviyesinde dayanıklılık sergileyen Legato Sport R53E modeli, 7 saat pil ömrüne sahip. Kancalı yapısı sayesinde kulaktan kolay kolay düşmüyor. CVC 6.0 Gürültü Önleme Teknolojisi sayesinde fiyatının çok üzerinde ses yalıtımı sunuyor.

https://www.amazon.com.tr/Spigen-Kablosuz-Bluetooth-Mikrofonlu-Dayanıklı/dp/B07B5D1JCF