Amazon, Underground’ın kapanacağını duyurdu

2015 senesinde Amazon tarafından kullanıma sunulan Underground (Underground Actually Free) sonlanıyor. İsminden de anlaşılabildiği gibi yalnızca ücretsiz oyunların ve uygulamaların yer aldığı uygulama mağazası, ilk zamanlarında uygulamalara ve oyunlara ödeme yapmak istemeyen kişiler için son derece kullanışlıydı. UAF’de gelecek gören Amazon, pazardaki bazı cihazları üzerinden uygulama mağazasının tanıtımını da yapıyordu.

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre platformun desteği 2019 senesine kadar devam edecek ancak yalnızca birkaç özelliği bu tarihe kadar kullanımda kalacak. Örneğin 31 Mayıs platforma yeni uygulamalar, yeni oyunlar yüklemek için son tarih. Bu tarihten sonra mağazayı kullanan kişiler yalnızca eski uygulamalara ve oyunlara erişebilecekler. Ancak UAF’in desteği tam anlamıyla sonlanana kadar geliştiricilere ödemeler yapılacak ve var olan içeriklere güncellemeler yapılabilecek.

http://www.phonearena.com/news/Amazon-is-burying-up-the-Underground-Android-app-marketplace_id93586