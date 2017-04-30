Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Amazon, Underground’ın kapanacağını duyurdu

Yaklaşık 2 senedir faaliyetlerini sürdüren Underground Actually Free’nin kapanacağı duyuruldu. Amazon, platformun birkaç özelliğinin 2019 senesine kadar kullanılabileceğini açıkladı.
2 yıl
2,1b
1
2
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

2015 senesinde Amazon tarafından kullanıma sunulan Underground (Underground Actually Free) sonlanıyor. İsminden de anlaşılabildiği gibi yalnızca ücretsiz oyunların ve uygulamaların yer aldığı uygulama mağazası, ilk zamanlarında uygulamalara ve oyunlara ödeme yapmak istemeyen kişiler için son derece kullanışlıydı. UAF’de gelecek gören Amazon, pazardaki bazı cihazları üzerinden uygulama mağazasının tanıtımını da yapıyordu.

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre platformun desteği 2019 senesine kadar devam edecek ancak yalnızca birkaç özelliği bu tarihe kadar kullanımda kalacak. Örneğin 31 Mayıs platforma yeni uygulamalar, yeni oyunlar yüklemek için son tarih. Bu tarihten sonra mağazayı kullanan kişiler yalnızca eski uygulamalara ve oyunlara erişebilecekler. Ancak UAF’in desteği tam anlamıyla sonlanana kadar geliştiricilere ödemeler yapılacak ve var olan içeriklere güncellemeler yapılabilecek.


http://www.phonearena.com/news/Amazon-is-burying-up-the-Underground-Android-app-marketplace_id93586 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
100$ degerinde navigon vardi icerisinde sirf onun icin kullaniyordum.
Cok güzeldi bir sürü oyun altin, elmas filan sinirsiz alinabiliyordu.
Yazik oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Muguroz 2 yıl
çok iyi olmuş. Güzel bir şey gibi gözükse de istediği izinlerle resmen özel hayata tecavüz eden bi uygulamaydı...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Türk şirketinden su altında sesin yönünü tespit eden sistem 2 yıl AMD Radeon RX Vega ilk benchmark testleri GTX 1070 ile kafa kafaya 2 yıl SpaceX, ABD'nin casus uydusunu uzaya taşıdı: İşte Görüntüler 2 yıl AKN ve KOTA'da önemli gelişmeler var | 19:00 Canlı Yayın 2 yıl Samsung, kendi ülkesinde otonom otomobil testlerine başlıyor 2 yıl Samsung Galaxy S7 satışları 55 milyonu geçti 2 yıl Elektrikli otomobillerin hızını artıracak batarya 2 yıl İki yıl sonra otonom araçlarda uyumak mümkün olabilir 2 yıl HTC U 11 kutu görseli, teknik detayları açık etti 2 yıl Apple elindeki nakitleri ikiye katladı: 250 milyar dolarlık dev kasa 2 yıl TSK’nın yeni vurucu gücü: Obüs ailesinin yeni üyesi MKE üretimi Yavuz 2 yıl Nvidia da 4K Netflix desteğine kavuştu 2 yıl Intel: AMD Ryzen'ın olağandışı bir etkisi yok 2 yıl Sony Xperia X Ultra internete sızdırıldı 2 yıl John McAfee’den dünyanın en güvenli akıllı telefonu 2 yıl SK Hynix GDDR6 bellek yongalarının üretimine 2018 yılında başlıyor! 2 yıl Mobilite Canlı "Tekrar Yayın" sizlerle 2 yıl İstanbul TALKS Fintech 2017 etkinliği başlıyor 2 yıl Hızlı ve Öfkeli 8 gişede 1 milyar dolara ulaştı 2 yıl E-kitap satışları yüzde 20 azaldı: E-kitap rüzgarı kesiliyor mu? 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Amazon, Underground’ın kapanacağını duyurdu Sonraki Tesla Model 3'ün üretiminde Kuka robotlar kullanılacak 2 yıl HTC U 11 kısmen göründü 2 yıl Logitech’den büyük tabletler için evrensel klavyeli kılıf 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 kutu görseli sızdırıldı 2 yıl Apple ve Tesla sürücüsüz otomobil testlerinde değişim istiyor 2 yıl id Software'den, AMD Ryzen'a büyük destek 2 yıl AMD Vega kartların kutu görseli sızdırıldı 2 yıl LG G6 Mini gözüktü 2 yıl Mercedes-Benz Türk'ten 50 girişime karşılıksız destek 2 yıl Star Wars: Puzzle Droids indirmeye sunuldu 2 yıl Amazon'un sesli asistanı Alexa'ya fısıldama ve azarlama güncellemesi geldi 2 yıl TP-Link AC1200 Archer VR400 Modem/Router incelemesi "Ev için makul ve stabil" 2 yıl AKN gidiyor kota geri geliyor![GÜNCELLEME] 2 yıl AKK yeni düzenleme yarar değil zarar getiriyor. Canlı Yayın! 2 yıl Facebook'a WhatsApp verilerini kullanma yasağı 2 yıl Çinli teknoloji devi Tencent'ten yapay zekaya yatırım 2 yıl Nintendo eskileri bırakmıyor: Yeni 3DS oyunları yolda 2 yıl Angry Birds Islands geliyor 2 yıl Galaxy S8 ve S8+ modellerinde yeniden başlama sorunu olduğu ortaya çıktı 2 yıl İşte karşınızda Elon Musk'ın trafiği çözecek tünel projesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim