Android Q güncellemesi alacak 8 Huawei telefon duyuruldu

Google I/O 2019 etkinliği bugün sonlanıyor. Etkinlikte Pixel 3a serisinden sonra en önemli duyuru Android Q hakkındaydı. 15 yeni cihaza beta sürecini yayan yeni işletim sistemi birçok değişimle geliyor. Huawei de Android Q güncellemesi alacak 8 akıllı telefonunu açıkladı.
Tarih belirsiz
Android Q işletim sistemi şu an için Beta 3 aşamasında. Önümüzde yayınlanması gereken 3 beta sürümü daha var. Beta sürümlerin ardından Android Q’nun final versiyonu duyurulacak. Son olarak firmalar da kendi arayüzlerini yerleştirip testler yapacağı için sürecin oldukça uzun olduğunu söylemeliyiz. Her halükarda Huawei aşağıdaki listede görebileceğiniz 8 model için şimdiden çalışmalarını başlattığını açıkladı
- Mate 20
- Mate 20 Pro
- Mate 20 X
- Mate 20 Porsche Edition
- P30
- P30 Pro
- Honor V20
- Honor Magic 2
Listede kendi telefonunuzu göremediyseniz üzülmenize gereke yok. Çünkü bu açıklanan modeller güncellemeyi ilk aşamada alacak cihazlar listesi. Sonrasında daha fazla modele Android Q güncellemesi yayılacaktır. Listede adı bulunan cihazların güncelleme takvimi hakkında detaylar ise yakın zamanda açıklanacak.
https://www.gizmochina.com/2019/05/09/here-are-the-8-huawei-smartphones-that-will-get-android-q-update/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dip not: 2013 yılında iOS 7 ile gelmiş iPhone 5s iOS 12 güncellemesi alarak galiba son güncellemesini aldı. Apple örnek alın biraz ayıptır.
Huawei icin ise sadece Mate 20 Pro var ! Ilginc olan Turkiye icin gecerli degil! ...
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