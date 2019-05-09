Android Q güncellemesi alacak 8 Huawei telefon duyuruldu

Android Q hakkındaydı. Huawei de Android Q güncellemesi alacak 8 akıllı telefonunu açıkladı. Google I/O 2019 etkinliği bugün sonlanıyor. Etkinlikte Pixel 3a serisinden sonra en önemli duyuruhakkındaydı. 15 yeni cihaza beta sürecini yayan yeni işletim sistemi birçok değişimle geliyor.de Android Q güncellemesi alacakaçıkladı.

Tarih belirsiz

Android Q işletim sistemi şu an için Beta 3 aşamasında. Önümüzde yayınlanması gereken 3 beta sürümü daha var. Beta sürümlerin ardından Android Q’nun final versiyonu duyurulacak. Son olarak firmalar da kendi arayüzlerini yerleştirip testler yapacağı için sürecin oldukça uzun olduğunu söylemeliyiz. Her halükarda Huawei aşağıdaki listede görebileceğiniz 8 model için şimdiden çalışmalarını başlattığını açıkladı

Mate 20

Mate 20 Pro

Mate 20 X

Mate 20 Porsche Edition

P30

P30 Pro

Honor V20

Honor Magic 2

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Listede kendi telefonunuzu göremediyseniz üzülmenize gereke yok. Çünkü bu açıklanan modeller güncellemeyi ilk aşamada alacak cihazlar listesi. Sonrasında daha fazla modele Android Q güncellemesi yayılacaktır. Listede adı bulunan cihazların güncelleme takvimi hakkında detaylar ise yakın zamanda açıklanacak.

https://www.gizmochina.com/2019/05/09/here-are-the-8-huawei-smartphones-that-will-get-android-q-update/