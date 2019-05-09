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Android Q güncellemesi alacak 8 Huawei telefon duyuruldu

Geçtiğimiz günlerde resmi tanıtımı gerçekleşen Android Q işletim sistemini alacak 8 Huawei telefon açıklandı. Güncelleme takvimi henüz bilinmiyor. Detaylar haberimizde.
1 hf.
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15
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Android Q güncellemesi alacak 8 Huawei telefon duyuruldu
Tam Boyutta Gör
Google I/O 2019 etkinliği bugün sonlanıyor. Etkinlikte Pixel 3a serisinden sonra en önemli duyuru Android Q hakkındaydı. 15 yeni cihaza beta sürecini yayan yeni işletim sistemi birçok değişimle geliyor. Huawei de Android Q güncellemesi alacak 8 akıllı telefonunu açıkladı.

Tarih belirsiz

Android Q işletim sistemi şu an için Beta 3 aşamasında. Önümüzde yayınlanması gereken 3 beta sürümü daha var. Beta sürümlerin ardından Android Q’nun final versiyonu duyurulacak. Son olarak firmalar da kendi arayüzlerini yerleştirip testler yapacağı için sürecin oldukça uzun olduğunu söylemeliyiz. Her halükarda Huawei aşağıdaki listede görebileceğiniz 8 model için şimdiden çalışmalarını başlattığını açıkladı

  • Mate 20
  • Mate 20 Pro
  • Mate 20 X
  • Mate 20 Porsche Edition
  • P30
  • P30 Pro
  • Honor V20
  • Honor Magic 2

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan 64MP çözünürlüğünde sensör"

Listede kendi telefonunuzu göremediyseniz üzülmenize gereke yok. Çünkü bu açıklanan modeller güncellemeyi ilk aşamada alacak cihazlar listesi. Sonrasında daha fazla modele Android Q güncellemesi yayılacaktır. Listede adı bulunan cihazların güncelleme takvimi hakkında detaylar ise yakın zamanda açıklanacak.


https://www.gizmochina.com/2019/05/09/here-are-the-8-huawei-smartphones-that-will-get-android-q-update/ Yorum Yaz
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sefaikiz 1 hf. en beğenilen
Tüm firmaları topla Güncelleme konusunda Apple etmez (Note 8 kullanıyorum)
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DarkPower34 1 hf.
Mate 10 serisine Q güncellemesi düşünülmüyor ise Huawei gözümden düşmeye başlar açıkçası. Güncelleme istediğimden değil. Verdikleri Pie güncellemesini dahi kurmadım gerek yok zaten. Lakin 2 model altta kalmış telefon serisini düşünmemeleri sinirimi bozdu. Hakikaten Apple'ı bu konuda tebrik etmek gerek her ne kadar yavaşlatıyor vs. dense de.
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lionn38 1 hf.
p20 lite aldim daha 9 gelecek o da gelirse. bilerek vermiyorlar.
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Askaparta 1 hf.
Haydi Xiaomi
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setcom_2000 1 hf.
Mate 10 Pro'da tarihin tozlu raflarına süpürüldü demek.
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AppleFans 1 hf.
Biraz kullanıcı dostu firma olabilseler keşke. P20 pro fişi çekilmiş belli. Yazık günahtır. Ne zamandır söylüyorum. Android öne projesine dahil bir telefon alın. Çakallara kaptırmayın paraları.
Dip not: 2013 yılında iOS 7 ile gelmiş iPhone 5s iOS 12 güncellemesi alarak galiba son güncellemesini aldı. Apple örnek alın biraz ayıptır.
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smart1978 1 hf.
Android Q BETASINA katilanlar zaten baslamisti bunda sonraki katilacak denilen seyler klasik onceki yillardaki gibi gec gelecek guncellemelerdir.
Huawei icin ise sadece Mate 20 Pro var ! Ilginc olan Turkiye icin gecerli degil! ...
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DH Misafiri 1 hf.
mate 20 lite aldığımdan beri tek güncelleme android 9 güncellemesi aldık. tek güncellemeyle yerimize uğurlamak gibi birşeyi aklından geçirirse huawei çok şey başlamadan biter. samsung s7 cihazım bile android 6-7-8 güncellemelerini aldı.
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sefaikiz 1 hf. en beğenilen
Tüm firmaları topla Güncelleme konusunda Apple etmez (Note 8 kullanıyorum)
4 Yanıt Yanıtla +10
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dreamblue35 1 hf. sefaikiz
tüm firmaları topla apple kadar donanımı en düşük seviyede tutup yazılım ile işi kotarmaya çalışan firmada yoktur; zira telefonunu alıp da kullanan biri değilim acayip bir antipatim var neden bilmiyorum çevremde apple telefon kullanan biri görünce acayip itici buluyorum hemen uzaklaşıyorum
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TearsForFears 1 hf. sefaikiz
Bende 2015 te çıkan 6s plus var 4 yıldır güncelleme alıyor 2 yıl daha alır. Androidde ise 2 yıl güncelleme alıp unutuluyor cihazlar.
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Şıh Hazretleri 1 hf. sefaikiz
5-6 tane cihazı var zaten hepi topu bir zahmet güncelleme versin.
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Kayrabey 1 hf.
Daha 9u alamadık ki :)
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tego 1 hf.
Aynen
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gavanator 1 hf. yeni yorumcu Kayrabey
9 8'den farklı değil direkt Q geçer 10 ile performans farkını görürüz diyor olmasınlar?
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