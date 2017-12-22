Anket: 2017 yılının 2000-3000 TL fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonları

Teknoloji Editörü
Gerek artan dolar kuru gerekse artan vergiler ile birlikte akıllı telefon fiyatları bir hayli yükseldi ancak üreticiler, bu noktada da farklı alternatiflerle kullanıcıların karşısına çıktı. Orta/üst seviye olarak niteleyebileceğimiz birçok akıllı telefon, kullanıcıların beğenisine sunuldu. Özellikle Çinli markalar, düşük fiyat etiketinde üst seviye performans sunan akıllı telefonlarıyla kullanıcıların gönlünü fethetmeyi başardı. Oldukça heyecan verici satış rakamlarına ulaşan bu cihazların birçoğunu yıl boyu gerçekleştirdiğimiz incelemelerle siz değerli DonanımHaber takipçileriyle paylaştık.
Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi 2000-3000 TL fiyat seviyelerindeki akıllı telefonunu hep birlikte seçelim.
Xiaomi Mi 6
OnePlus 5
Xiaomi Mi Mix 2
Huawei Mate 10 Lite
Sony Xperia XZ/XZ Premium
Huawei P10
LG G6
ASUS Zenfone 4
BlackBerry KEYone
Nokia 8
2017 yılının 2000-3000 TL fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonunu seçiyoruz Oy Ver 10905 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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bence inanılmaz itici bi telefon
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