Anket: 2017 yılının 2000-3000 TL fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonları

Gerek artan dolar kuru gerekse artan vergiler ile birlikte akıllı telefon fiyatları bir hayli yükseldi ancak üreticiler, bu noktada da farklı alternatiflerle kullanıcıların karşısına çıktı. Orta/üst seviye olarak niteleyebileceğimiz birçok akıllı telefon, kullanıcıların beğenisine sunuldu. Özellikle Çinli markalar, düşük fiyat etiketinde üst seviye performans sunan akıllı telefonlarıyla kullanıcıların gönlünü fethetmeyi başardı. Oldukça heyecan verici satış rakamlarına ulaşan bu cihazların birçoğunu yıl boyu gerçekleştirdiğimiz incelemelerle siz değerli DonanımHaber takipçileriyle paylaştık.

Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi 2000-3000 TL fiyat seviyelerindeki akıllı telefonunu hep birlikte seçelim.

Xiaomi Mi 6

OnePlus 5

Xiaomi Mi Mix 2

Huawei Mate 10 Lite

Sony Xperia XZ/XZ Premium

Huawei P10

LG G6

ASUS Zenfone 4

BlackBerry KEYone

Nokia 8

2017 yılının 2000-3000 TL fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonunu seçiyoruz Xiaomi Mi 6 OnePlus 5 Xiaomi Mi Mix 2 Huawei Mate 10 Lite Sony Xperia XZ/XZ Premium Huawei P10 LG G6 ASUS Zenfone 4 BlackBerry KEYone Nokia 8 Meizu Pro 7 Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) Oy Ver 10905 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2017 yılının 2000-3000 TL fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonunu seçiyoruz Xiaomi Mi 6 OnePlus 5 Xiaomi Mi Mix 2 Huawei Mate 10 Lite Sony Xperia XZ/XZ Premium Huawei P10 LG G6 ASUS Zenfone 4 BlackBerry KEYone Nokia 8 Meizu Pro 7 Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) Anket Sonlandı 10905 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2017 yılının 2000-3000 TL fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonunu seçiyoruz 32% Xiaomi Mi 6 3461 oy 15% OnePlus 5 1590 oy 10% Xiaomi Mi Mix 2 1060 oy 5% Huawei Mate 10 Lite 515 oy 14% Sony Xperia XZ/XZ Premium 1512 oy 10% Huawei P10 1062 oy 5% LG G6 491 oy 1% ASUS Zenfone 4 58 oy 1% BlackBerry KEYone 122 oy 4% Nokia 8 422 oy 1% Meizu Pro 7 143 oy 4% Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) 469 oy 10905 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön