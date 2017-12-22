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Anket: 2017 yılının 2000-3000 TL fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonları

DonanımHaber takipçileri yılın en iyi ürünlerini seçiyor. Şimdi sıra 2017 yılının 2000-3000 TL fiyat bandındaki akıllı telefonları seçmekte. Gelin hep birlikte karar verelim.
1 yıl
9,3b
1
33
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Gerek artan dolar kuru gerekse artan vergiler ile birlikte akıllı telefon fiyatları bir hayli yükseldi ancak üreticiler, bu noktada da farklı alternatiflerle kullanıcıların karşısına çıktı. Orta/üst seviye olarak niteleyebileceğimiz birçok akıllı telefon, kullanıcıların beğenisine sunuldu. Özellikle Çinli markalar, düşük fiyat etiketinde üst seviye performans sunan akıllı telefonlarıyla kullanıcıların gönlünü fethetmeyi başardı. Oldukça heyecan verici satış rakamlarına ulaşan bu cihazların birçoğunu yıl boyu gerçekleştirdiğimiz incelemelerle siz değerli DonanımHaber takipçileriyle paylaştık.
Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi 2000-3000 TL fiyat seviyelerindeki akıllı telefonunu hep birlikte seçelim.

Xiaomi Mi 6

OnePlus 5

Anket: 2017 yılının 2000-3000 TL fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonları

Xiaomi Mi Mix 2

Huawei Mate 10 Lite

Anket: 2017 yılının 2000-3000 TL fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonları

Sony Xperia XZ/XZ Premium

Huawei P10

LG G6

ASUS Zenfone 4

BlackBerry KEYone

Nokia 8

2017 yılının 2000-3000 TL fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonunu seçiyoruz Oy Ver 10905 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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rosedaled3 1 yıl en beğenilen
Mi 6 1800 TL lik fiyatı ile şuan otomatikman birinci bana göre :D
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marsli61 1 yıl
Bu bölümde Apple olmadığı için hile yaptırmazlar kesin.
1 Yanıt Yanıtla +26
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java 1 yıl
Sony XZ Premium gibi bir cihaz varken garantisiz, dandik, çinli Xiaomi'yi seçenler dolacaktır şimdi buraya...
3 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 1 yıl
iphone 7 diyorum ben.
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DH Misafiri 1 yıl
Htc u 11 tek geçerim sesi hızı stabilitesi pili kulaklığı yani herşeyiyle dört dörtlük cihaz
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CR7_35 1 yıl
U11 ve XZ Premium der giderim eklersen Mate 10 Lite ta olabilir.
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Astforum 1 yıl
Huwai de epey satardı bir ara ama... şimdi kayıp.
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borukuzen 1 yıl
Şu an ithalatçı garantili de olsa 2530 Tl ye Samsung Galaxy Note Fan Edition var eski ismiyle note 7,ben aldım kullanıyorum çok memnunum. Note 4 ten geçiş yaptım ve kullandıkça çok şaşırdım.Samsungu tebrik ediyorum çok güzel bir cihaz yapmış. I phone'a geçmeyi düşünürken gördüm ve aldım.Zamanında ilk çıktığında vatan computer'de incelemiş toplandığında da kullanamayacak olmanın üzüntüsünü yaşamıştım.Note 8 almayı düşünen arkadaşlara bu telefonu şiddetle tavsiye ederim. Telefonu Note 8 kullanan bir kıza verdim tasarımını ve yazılımına baktı inceledi ve note 8 i aldığına pişman oldu. İkinci bir kamera için bu kadar para vermeye gerek yok.
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fnxcoder 1 yıl
xz premium o ekran kasa oranı ile dünyanın en hızlısı olsa ne yazar
bence inanılmaz itici bi telefon
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TearsForFears 1 yıl
Adamlar mi6 ya oy vermiş yahu
Fiyat performans anketi değil bu 2-3 bin lira arasındaki en iyi telefon anketi. Xz premium bu listede zirveye oynar ama xz premium 3000 lira altında satılıyorsa 3100'e de s8 bulunuyor. Ben s8 ve xz premium diyorum. G6 tasarım anlamında en hoşuma giden ama kamera ve işlemci ile yetersiz olan bir telefondu.
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kadirirdem 1 yıl
One plus 5 daha akıcı mi 6 dan o yüzden 2.Mi6.
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imhotep_of_grudge 1 yıl
XIAOMI markasını bilmeyenler nedense hep dandik diyor... halbuki çok kalitelidir...
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Xloud 1 yıl
XZ1 olmalıydı resmi garantili 2300'e aldı arkadap pttavmden...
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akıllı telefon, donanımhaber ve
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