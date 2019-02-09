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Aquaman dünyasında geçen korku filmi duyuruldu: The Trench

Warner Bros., Aquaman dünyasında geçen bir korku filmi için çalışmalara başladı. The Trench isimli filmde Arthur Curry veya Mera gibi karakterler yer almayacak.
3 ay
7,2b
1
13
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Aquaman filminin gişede yakaladığı başarıdan oldukça memnun kalan Warner Bros., bir spin-off filmi için hazırlıklara resmen başladı. The Hollywood Reporter tarafından bugün verilen habere göre yeni filmin ismi The Trench olacak. The Trench'in bir korku filmi olacağı belirtiliyor.

Warner Bros., The Trench filmi için şimdiden Aidan Fitzgerald ve Noah Gardner ile anlaşmaya varmış. Genç ve tecrübesiz isimler olarak dikkat çeken Fitzgerald-Gardner ikilisi senarist koltuğunda oturuyor olacak. Yönetmenlik için ise Aquaman'ı da yöneten James Wan ile görüşme yapıldığı ancak henüz kesin anlaşmaya varılmadığı belirtilmiş. Wan'ın öncelikle iyi bir senaryo görmek istediği söyleniyor.

Ayrıca Bkz. "Aquaman, DC tarihinin gişedeki en başarılı filmi oldu"
Warner Bros.'un Aquaman dünyasından Trench yaratıkları için film çekmeye karar vermesi ilginç bir hamle olarak değerlendirilebilir. Zira filmde gördüğümüz kadarıyla Trenchler herhangi bir kültüre, hiyerarşiye veya bir topluluk şekline sahip değildi. Genel anlamda akılsız ve sadece öldürmeye odaklı vahşi karakterler olarak dikkat çekmişlerdi. Ancak tabii ki şu anda filmin konusuyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Warner Bros.'un nasıl bir plana sahip olduğunu bilmiyoruz.

Geoff Johns'un 2011 yılında çizgi roman evrenine tanıttığı Trench yaratıkları köken olarak insanlara dayanıyor. Atlantis'in batmasından sonra bazı insanlar su altı ortamına uyum sağlarken bazıları ise vahşileşmiş ve Trench yaratıklarına evrilmişti. Trenchler Dünya'nın bilinen en derin noktası olan Mariana Çukuru'nda yaşıyor.

The Trench filminde Aquaman'ın başrolleri Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman veya Patrick Wilson gibi isimler yer almayacak. Filmin tam olarak hangi zamanda geçececeği de şu an için bilinmiyor. Detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/aquaman-spinoff-works-1184285 Yorum Yaz
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Cute Hentai 3 ay en beğenilen
Taşı çıksak suyunu çıkartırız = Aquaman tuttu hacı biraz daha yolumuza bakalım. Sırada; Aquaman temalı Warner Bros lisanslı cep telefonu kılıfları ve dahası... Almayan pişman olur. Alacaksınız. Bu bir ricadır. :D
Taşı çıksak suyunu çıkartırız = Aquaman tuttu hacı biraz daha yolumuza bakalım. Sırada; Aquaman temalı Warner Bros lisanslı cep telefonu kılıfları ve dahası... ...
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Nightwing 3 ay
Gayet mantıklı hareket. James wan olursa yönetmen ya da onun kalitesinde bir film olursa düşük bütçe ile DC bağlantısı sayesinde çok iyi kâr yapar bu film. En kötü ihtimal zarar etmez, imkanı yok. Wan zaten korku temalı bir Batman düşüncesinden bahsetmişti. Al Trench filmi yap demiş olabilirler. Aquaman olacağı vakit filmde korku unsurları olur diye düşünmüştüm hatta. Neyse WB akıllanıyor.
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BoRriZ 3 ay
"trench"ler filmde ne kadar gösterildi ki spinoff filmini çekecekler. saçma bence
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MS4343 3 ay
"Piranha" filmi gibi bir şey göreceğiz desene!
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Omisis046 3 ay
Mantıklı. Trenchler harbi korkunçtu.
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MERNEPTAH 3 ay
Kafa yok bu wb'da yahu çek Cyborg çek flash solo filmini sıfırla evreni bu nedir ya
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Intruder 3 ay
Salakça bir hareket.
DC/WB işi eline yüzüne bulaştırdığı için ne yapacağını bilemiyor.
Belli ki her kafadan bir ses çıkıyor.
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PHI 3 ay Intruder
Fazlasıyla katılıyorum. WB berbat etti her şeyi. illet green lantern bekliyor flash bekliyor bunlar trench diyor. Şaka gibi.
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Nike 3 ay
DC sinema evreninin de evrenini yaratmaya çalışıyor adamlar. Bknz. sinekten yağ çıkarmak.
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obili 3 ay
Sinemaya büyük bütçeler ayirabilecek , devasa yapımlara imza atma imkanı olan şirketler oluşturdukları evrenler çerçevesinde fantastik yapımlar ile piyasayı somurmek hevesinde oldukça , nadir çıkan birkaç dahinin düşük bütçeler ile mucizeler peşinde koşmasına bel bağlamaktan başka çaremiz yok. Son zamanlarda hep dediğim gibi , Allah belanı versin holivut .
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The Balance 3 ay
Lovecraft filmi çeksinler bence madem çok meraklılar.
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Cute Hentai 3 ay en beğenilen
Taşı çıksak suyunu çıkartırız = Aquaman tuttu hacı biraz daha yolumuza bakalım. Sırada; Aquaman temalı Warner Bros lisanslı cep telefonu kılıfları ve dahası... Almayan pişman olur. Alacaksınız. Bu bir ricadır. :D
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selodonanımhaber 3 ay Cute Hentai
Taşı çıksak suyunu çıkartırız = Avengers tuttu hacı biraz daha yolumuza bakalım. Sırada; Avengers temalı lisanslı cep telefonu kılıfları ve dahası... Almayan pişman olur. Alacaksınız. Bu bir ricadır. :D
Böyle de diyebiliriz.
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