Aquaman dünyasında geçen korku filmi duyuruldu: The Trench

Ayrıca Bkz.

"Aquaman, DC tarihinin gişedeki en başarılı filmi oldu"

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/aquaman-spinoff-works-1184285

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Aquaman filminin gişede yakaladığı başarıdan oldukça memnun kalan Warner Bros., bir spin-off filmi için hazırlıklara resmen başladı. The Hollywood Reporter tarafından bugün verilen habere göre yeni filmin ismi The Trench olacak. The Trench'in bir korku filmi olacağı belirtiliyor.Warner Bros., The Trench filmi için şimdiden Aidan Fitzgerald ve Noah Gardner ile anlaşmaya varmış. Genç ve tecrübesiz isimler olarak dikkat çeken Fitzgerald-Gardner ikilisi senarist koltuğunda oturuyor olacak. Yönetmenlik için ise Aquaman'ı da yöneten James Wan ile görüşme yapıldığı ancak henüz kesin anlaşmaya varılmadığı belirtilmiş. Wan'ın öncelikle iyi bir senaryo görmek istediği söyleniyor.Warner Bros.'un Aquaman dünyasından Trench yaratıkları için film çekmeye karar vermesi ilginç bir hamle olarak değerlendirilebilir. Zira filmde gördüğümüz kadarıyla Trenchler herhangi bir kültüre, hiyerarşiye veya bir topluluk şekline sahip değildi. Genel anlamda akılsız ve sadece öldürmeye odaklı vahşi karakterler olarak dikkat çekmişlerdi. Ancak tabii ki şu anda filmin konusuyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Warner Bros.'un nasıl bir plana sahip olduğunu bilmiyoruz.Geoff Johns'un 2011 yılında çizgi roman evrenine tanıttığı Trench yaratıkları köken olarak insanlara dayanıyor. Atlantis'in batmasından sonra bazı insanlar su altı ortamına uyum sağlarken bazıları ise vahşileşmiş ve Trench yaratıklarına evrilmişti. Trenchler Dünya'nın bilinen en derin noktası olan Mariana Çukuru'nda yaşıyor.The Trench filminde Aquaman'ın başrolleri Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman veya Patrick Wilson gibi isimler yer almayacak. Filmin tam olarak hangi zamanda geçececeği de şu an için bilinmiyor. Detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.