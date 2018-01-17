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BTK’dan Wikipedia’ya yanıt: "İlgili içerikler kaldırılmadı"

Wikipedia'nın "Makaleler değişti, erişim yasağı neden devam ediyor?" açıklamasına BTK'dan yanıt geldi ve ilgili içeriklerin değiştirilmediği ve bu nedenle yasağın devam ettiği duyuruldu.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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BTK’dan Wikipedia’ya yanıt:
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Wikipedia’ya getirilen yasakla ilgili açıklamalarda bulunan Wikimedia Vakfı Başkanı Katherine Maher, Türkiye ile ilgili ithamların kaldırıldığı ancak henüz erişim yasağının kaldırılmadığını açıklamıştı. BTK’dan söz konusu açıklamaya yanıt geldi.

BTK, yayınladığı açıklamada Wikipedia’dan kaldırılması istenen içeriklerin iletildiği ve günlük olarak bu içeriklerin kontrol edildiğini ancak wikipedia’nın henüz kaldırılmadığını ifade etti. Açıklamanın devamında ilgili içeriklerin kaldırılması durumunda yasağın kaldırılması için yetkili mercilerce gerekli adımın atılabileceği vurgulandı.

"Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi", "Devlet Destekli Terörizm" gibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti. BTK'nın açıklamasına göre BTK bu ithamların kaldırılmasını istemiş, kaldırılmayınca da yetkili merciler tarafından erişim engeli getirilmişti.

BTK’nın açıklaması şu şekilde:

"17.01.2018 günü basın organlarında, Wikipedia yetkililerinin “erişim yasağına yol açan makaleler değiştirilmesine rağmen erişim yasağının devam ettiği” şeklinde açıklama yaptıklarına dair haberler yer almıştır. Yapılan açıklamalarda Wikipedia’nın kamuoyunu yanlış yönlendirme ve algı oluşturma amaçlı bilgiler paylaştığı görülmektedir.

Wikipedia’da yer alan ve Türkiye’yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan içerikler ile ilgili, yetkili mercilerin talebi üzerine 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesine göre erişimin engelleme tedbiri uygulanmış ve bu tedbir Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile onaylanmıştır. Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia, Türkiye’nin terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftiralara yer veren makalelerde yer alan içerikleri kaldırması konusunda yasaya ve uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyar-kaldır yöntemi uygulanarak resmi iletişim kanalları üzerinden uyarılmış, ancak bu konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalınmıştır.

Erişim engelleme kararı sonrası Wikipedia yetkilileri ile yapılan müteaddit toplantılarda Türkiye’yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan ve kendi politikalarına da açık bir şekilde aykırılık teşkil eden içerikler kendilerine defalarca bildirilmiştir. Wikipedia’ya bildirilen yasadışı içerikler iddia edilenin aksine günlük olarak kontrol edilmekte ve yetkili mercilerle paylaşılmaktadır. Ancak makaleler üzerinde yapılan kontrollerde yasadışı içeriklerin ısrarla yayınlanmaya devam ettiği görülmektedir.

Süreç kurumumuzca titizlikle takip edilmekte olup erişim engelleme kararının kaldırılması ile ilgili takdir bağımsız adli mercilerdedir. Türkiye’ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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mokinto 1 yıl en beğenilen dr20mouse
dr20mouse

Erişim yasağını kaldırmayın yerli dijital anskilopedi yapalım bence kaç tane üniversitemiz var.

Nesin sen vatansever mi? Erişime açmayın ne demek? Arabaya da binme, insulin ilacı da kullanma, hiç bir halt etme (hepsi yabancı patentli).
Kendi ansiklopedini yap gene engelleyen mi var. Yerli ansiklopedi var iye bir başkasını külliyen yasaklamanın ne manası var?
Yasakla gitsin. Niye sorunlu olan sayfanın linki engellenmiyor?

Kaldı ki niye engelleniyor. Bu ülkenin on binlerce çalışan beyni var. Bir sorun varsa mahkemeden önce wikipedia yı mail yağmuruna tutar bu insanlar.
Dışarıdan bu ülkeyi kötü göstermek o kadar kolay ki, karşılığını da alır provakatör.

Türkiye ulaşamasın herkes ulaşsın. Vatandaş olarak ne yazıldı onu bile bilmiyoruz. Biri bizim iyiliğimizi istediği için kararı bizim adımıza alıyor.
dr20mouseErişim yasağını kaldırmayın yerli dijital anskilopedi yapalım bence kaç tane üniversitemiz var.Nesin sen vatan...
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2 Yanıt Yanıtla +91
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12 Angry Men 1 yıl
Wikipedia'yı kapatınca ne oluyor ? O yazılanları gizlemiş mi oluyorsunuz ? Tüm dunya o bılgılere zaten erişebiliyor, peki bizim ne suçumuz var ?
Wikipedia sizin yandaş medyanız değil, sen kapatsan bile tüm dünya o bilgilere erişebiliyor zaten. Wikipedia'nın kapalı olması bize zarar.
Wikipedia'yı kapatınca ne oluyor ? O yazılanları gizlemiş mi oluyorsunuz ? Tüm dunya o bılgılere zaten erişebiliyor, peki bizim ne suçumuz var ?Wikipedia ...
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4 Yanıt Yanıtla +87
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forumu 1 yıl
Arkadas once wikipedia ya kizsaniza.
Sanki durup dururken engellendi.
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DH Misafiri 1 yıl
hiç bir kanıt belge göstermeden herkesin birşeyler yazıp uydurabilecegi bir platformu savunup devlet "işid'e yardım etmedigini kanıtlasın" diyecek kadar alçalan insanlar bir günde milyonları öldürenlere bir taş atın da insan oldugunuzdan şüphe etmeyelim
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DH Misafiri 1 yıl
Btk web geçmişini temizleyip shift f5 yaparak tekrar denemeli ????
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DH Misafiri 1 yıl
Vatandaş ülkeyi satmış Çok fazla yanlış olsa bile hükümetine Helak olsun diyemezsin çünkü ondan sonra sıra sana gelecek Ne bekliyordunuz burası bir sömürge çöplüğü oldugunda topraklarımız arabalarımız işleriniz sizin mi olacaktı?
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DH Misafiri 1 yıl
Destekliyorum, bizi terör örgütleri ile aynı safta gösteren yazılar bulunduğu sürece wiki miki farketmez hepsi yasaklansın. Bizim içimizdeki ingilizler de afkursun dursun.
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zgrp 1 yıl
Zaten vikipdia'daki makaleleri değiştirmek doğru kaynaklar göstererek bilginin hatalı olduğunu ispat edip yenisini yazmak mümkün bu ansiklopedi bir kişinin fikirlerini yansıtmak için yapılmadı dünyada herkes birşeyler ekleyebilir hatalıysa bir başkası onu değiştirebilir. Asıl bu yasaklama ile ülkemizdeki insanların vikipedia'daki yazıları göremediği için kendini gerektiği şekilde savuna hakkı devlet tarafından elinden alınıyor. Bu karar dünyadaki insanların yurdumuz hakkındaki yanlış yargıları okuyup doğru kabul etmesi olasılığını engellemediği gibi tam tersi düzeltme hakkını ortaadan kaldırıyor. Yasakçı bakış açısı vikipedia'yı değil bizleri cezalandırıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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mcrew 1 yıl zgrp
Vikipedi nin yasaklanmasına neden olan Türkiye ile ilgili olan yazılarıni değiştiremiyorsun. Sistem değiştirtmiyor.
Hem değiştirilmesine izin vermiyor. Hem de bu makaleleri kaldırdık diye yalan söylüyorlar. Özgürlükçü, bilgileri kaynağı ile veren kendini ansiklopedi olarak tanımlayan ve kar amacı gütmeyen bir kurum neden yalan söyleme gereği duyuyor. Makaleleri kaldirmadilarsa kaldırmadık desinler şaka mı yapıyorlar.
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fz18 1 yıl
Wikimedia hemen hemen her gün ihtiyacım oluyor, ama yasaklı olduğu için başka yerlerden bilgi (Wikimedia da olanların hepsi bilgi olarak değerlendirilecek doğrulukta değil o ayrı) topluyorum zor oluyor.
ama devletimizin sonuna kadar arkasındayım, kendi oluşturdukları terör örgütüne alan açmak için önce işidi kurup ardından türkiyeye teröre destek veriyor iftirası atmaları kabul edilemez.
ayrıca uygulanan yasağın etkisiz olduğunu söyleyen ya cahil ya da yalan söylüyor. etkili olmasa Wikimedia yetkilileri bu yasaktan rahatsız olmazlardı, bence türkiye genelinde sitelerinin ziyareti anlamında ciddi bir kayıpları var.
Burada hükumete düşmanlığı vatana ihanet mertebesine evrilmiş olanların karın ağrılarını biliyoruz. yakında Afrin var, ne karın ağrınız bitecek nede kuyruk acınız.
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brshr 1 yıl
Ne wikipedia imiş arkadaş ya! Gören duyan da dünyanın bütün bilgi hazinesi orada zannedecek. Açıp kitap okumaktan yoksunlar ama wikipedia ya erişemiyoruz diye ağlarlar. Bilgi, ulaşmak isteyene her yerde var.
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Last Peony 1 yıl
çomarlara laf anlatamazsınız bu vikipediayı kapatan adam her kimse akp ihtidarı düştükten sonra halkı cehalete mahkum etmekten yargılamak lazım
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esmerbuyucu 1 yıl
Madem ilgili içeriklerle ilgili problemleri var, bizene? Kapatmak ne demektir ya çocuk oyuncağı mı bu? Wikipedia'yı yandaş medyanın kuklası olsaydı bak bakalım kapatacaklar mıydı, hiiiiiiiç sanmıyorum.
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-MoDeStUs- 1 yıl
Konudaki blocklu aktroller yüzünden yorumsuz nerdeyse sayfalar

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