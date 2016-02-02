Bill Gates: Çalışanlarımın araba plakalarını bile ezberlemiştim

Bugün teknoloji dünyasının tepesinde bulunan isimlerin bir zamanlar gecesini gündüzüne verip çalıştığını tahmin edebiliyoruz. Bu isimler arasında Microsoft'un kurucularından Bill Gates de bulunuyor. Gates bir zamanlar haftasonları bile çok sıkı şekilde çalıştığını söylüyor. Bill Gates'in BBC'ye verdiği röportajdaki şu sözleri dikkat çekici.



"Haftasonları da çalışıyordum. Tatil kavramına pek inanmazdım. Kendi çalışma standartlarımı diğerlerine de dayatmama konusunda pek özenli değildim. Herkesin arabasının plakasını ezberlemiştim ve park alanına bakıp kimin gelip kimin gittiğini anlayabiliyordum. Şirket belli bir büyüklüğe gelince ise daha rahat davranmaya başladım."



Röportajda Gates'in çalışanlarına Microsoft'un ilk yıllarında düşük ücretler verme konusunda ün yapmış olmasına da değinildi. Gates düşük ücretleri saymazsak hiç de acımasız bir patron olmadığı belirtiyor. Uzun çalışma saatleri ve düşük ücret sanırım çalışanların o yıllarda patronlarına çok da büyük sempatiyle bakmadıklarına işaret ediyor.



http://www.bbc.com/news/magazine-35442969