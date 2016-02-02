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Bill Gates: Çalışanlarımın araba plakalarını bile ezberlemiştim

Haftasonları bile çalışan Bill Gates bazen otoparka bakıp hangi çalışanının daha fazla çalıştığını anlamak için arabaların plakalarını bile ezberlemeye başlamış.
3 yıl
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Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Bill Gates: Çalışanlarımın araba plakalarını bile ezberlemiştim
 
Bugün teknoloji dünyasının tepesinde bulunan isimlerin bir zamanlar gecesini gündüzüne verip çalıştığını tahmin edebiliyoruz. Bu isimler arasında Microsoft'un kurucularından Bill Gates de bulunuyor. Gates bir zamanlar haftasonları bile çok sıkı şekilde çalıştığını söylüyor. Bill Gates'in BBC'ye verdiği röportajdaki şu sözleri dikkat çekici.
"Haftasonları da çalışıyordum. Tatil kavramına pek inanmazdım. Kendi çalışma standartlarımı diğerlerine de dayatmama konusunda pek özenli değildim. Herkesin arabasının plakasını ezberlemiştim ve park alanına bakıp kimin gelip kimin gittiğini anlayabiliyordum. Şirket belli bir büyüklüğe gelince ise daha rahat davranmaya başladım."
Röportajda Gates'in çalışanlarına Microsoft'un ilk yıllarında düşük ücretler verme konusunda ün yapmış olmasına da değinildi. Gates düşük ücretleri saymazsak hiç de acımasız bir patron olmadığı belirtiyor. Uzun çalışma saatleri ve düşük ücret sanırım çalışanların o yıllarda patronlarına çok da büyük sempatiyle bakmadıklarına işaret ediyor.

http://www.bbc.com/news/magazine-35442969 Yorum Yaz
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
Artık değişmiş, Windows Phone'un başındakine 9 ay izin bile veriyor. Windows Phone'un durumu da ortada.
1 Yanıt Yanıtla +34
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canguler917 3 yıl
demek ki turbo,bill gates'i kendine örnek alıyormuş
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myhotyro 3 yıl
silversmith
Niye ezberlemeye uğraşmış? Plakalarının en azından fotoğrafını çekseydi! Pek işi yokmuş herhal! :)

Evet evet, 70'lerin sonunda 80'lerin başında 20-30 plaka ezberlemek yerine her plakanın fotoğrafını çekip baskısını alıp cebinde 20-30 fotoğraf baskısıyla dolaşıp, otoparka her geldiğinde bunları cebinden çıkartıp tek tek plakalarla kıyaslasaymış çok mantıklı olurmuş :))
silversmithNiye ezberlemeye uğraşmış? Plakalarının en azından fotoğrafını çekseydi! Pek işi yokmuş herhal! :)Evet evet, 70'lerin sonu...
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DH Misafiri 3 yıl
Ya Bazen Gerçekten Bilmediğiniz Konularda Ne Kadar Önyargılısınız Yaş Ortalamasını Tahmin Etmek Zor Değil En Azından Saçma Sapan Mesajlar Yazmasanızda Konuya Yazmak İsteyen İnsanları Soğutmasanız ? Resmini Çekseydi Diyor Bir Tanesi Sen Hiç Windows 3.1 Kullandınmı Bilgisayar Nedir Bilmezken ? Şimdiki Zamandan Bahsetmiyorum 93-94-95-96 Yıllarından Bir Elin Parmaklarını Geçmezdi Bir Şehirdeki ( Resmi Daireler Kurumlar Özel Şirketler ) Bilgisayar Sayısı Umarım Anlıyorsundur Şimdi Geldiğimiz Dünyaya Teknolojiye Bakın Birde Allah Servetine Servet Katsın O Yeterki Hayırlar Yapsın Bağışlar Yapsın Düşünün Dünyada Korsan Kullanan Windows Sayısını Belki Bunların İçerisinde Sizde Bende Varız Yeri Geldi Olduk Doğru Ama Dayatmıyor Adam İlla Legal Kullanıcaksın Diye İstese Yapamazmı Bal Gibide Yapar Öyle Bir Yaparki Şaşırırsınız Onun İçin Teknolojinin Buğünlere Gelmesinde Çok Büyük Bir Emeği Ve Payı Vardır Kurucusunun Saygı Duymak Gerekir
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bytradm 3 yıl
asıl işi küçük yazılımcıları takip ve yok etme.
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halitozbasli 3 yıl
IhtiyarDelikanli
Microsoft battığın günü görürüz inşallah

Win 7 işletim sistemli bilgisayarından temenni geçirdi ihtiyar deli kanlı. Umarım battığı günü görmeyiz diğer işletim sistemleri ne bu kadar düzgün nede bu kadar bedava.
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Fenomenon 3 yıl
O kadar da iş kolik olmamak lazım
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myhotyro 3 yıl
silversmith
Niye ezberlemeye uğraşmış? Plakalarının en azından fotoğrafını çekseydi! Pek işi yokmuş herhal! :)

Evet evet, 70'lerin sonunda 80'lerin başında 20-30 plaka ezberlemek yerine her plakanın fotoğrafını çekip baskısını alıp cebinde 20-30 fotoğraf baskısıyla dolaşıp, otoparka her geldiğinde bunları cebinden çıkartıp tek tek plakalarla kıyaslasaymış çok mantıklı olurmuş :))
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silversmith 3 yıl
Niye ezberlemeye uğraşmış? Plakalarının en azından fotoğrafını çekseydi!
Pek işi yokmuş herhal! :)
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canguler917 3 yıl
demek ki turbo,bill gates'i kendine örnek alıyormuş
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1BilimAdamı 3 yıl
Adam kapitalizm
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
Microsoft battığın günü görürüz inşallah
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
Artık değişmiş, Windows Phone'un başındakine 9 ay izin bile veriyor. Windows Phone'un durumu da ortada.
1 Yanıt Yanıtla +34
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Rachsuchtig 3 yıl myhotyro
myhotyro
Artık değişmiş, Windows Phone'un başındakine 9 ay izin bile veriyor. Windows Phone'un durumu da ortada.

Emekli olalı birkaç yıl oldu belirteyim
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