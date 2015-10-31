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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Birleşik Krallık denizleri devasa rüzgar çiftliği projesine ev sahipliği yapacak

İngiliz merkezli yenilenebilir enerji şirketi DONG kendi ülkesine 19km uzunluğuna rüzgar çiftliği kurmaya hazırlanıyor. Dev proje tamamlandığında kendi alanında dünyanın en büyüğü olacak.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
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18
Alternatif Enerji
Oğuz Avcı
Editör
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Birleşik Krallık denizleri devasa rüzgar çiftliği projesine ev sahipliği yapacak
Alternatif enerjiye olan ilgi artmaya devam ediyor. Geçen hafta ABD'de kurulan dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Bu hafta ise bir diğer "en büyük" proje duyuruldu. Deniz üzerine kurulan rüzgar türbinleriyle enerji sağlayacak proje bittiğinde dünyanın en büyük yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olacak.

Aslına bakılırsa karaya kurulan rüzgar türbinnleri Birleşik Krallık üzerinde oldukça yaygın. Uzun zamandır bu konudaki projelere önemli yatırımlar yapan devlet, kısa bir süre önce artık rüzgar çiftlikleri için yatırım yapmayacağını duyurmuştu. Yeni proje ise bu desteğin henüz deniz üzerinde kurulacak rüzgar çiftlikleri için kesilmediğini gösteriyor. Yine İngiltere merkezli enerji şirketi DONG tarafından üstlenilen devasa türbinlerin deniz üzerindeki 19 kilometrelik alana sıralanmasını içeriyor.

2018 yılında tamamlanması beklenen proje bittiğinde 660 MegaWatt gibi büyük bir enerji kaynağı haline dönüşecek. Hatırlatmak gerekirse günümüzde aynı kategoride en büyük enerji üreten proje yine DONG tarafından 2014 yılında kurulan "London Array" projesiydi. Türbinleri MHI Vestas Offshore Wind ve Siemens tarafından sağlanan bu proje 630 MegaWatt'lık enerji üretme kapasitesine sahip. Yeni projenin de tamamlanmasıyla birlikte şirketin yalnızca deniz üzerine kurulan rüzgar türbinlerinden ürettiği elektrik 5089 megawatt gibi devasa bir boyuta ulaşacak. İngiltere ve Almanya'da faaliyet gösteren şirketin altyapısı ise toplamda 12.5 Milyon kişiye elektrik sağlayabilir hale gelecek.
http://www.dongenergy.co.uk/news/press-releases/articles/dong-energy-to-build-the-worlds-biggest-offshore-wind-farm Yorum Yaz
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Das Boot 4 yıl en beğenilen
Harika. Manş Denizinin tabanına da denizde ki akıntılardan faydalanmak üzere rüzgar türbini mantığı ile türbinler inşaat edilecekti. Son durum ne bilmiyorum ama yaparlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından bu derece faydalanmaya başlayan gelişmiş ülkeleri gördükçe imreniyorum açıkçası. British Petrol'ün Meksika körfezinde yol açtığı çevre felaketinde ne kadar çok öfkelendiysem, bu tür haberleri gördükçe de bir o kadar seviniyorum. Kimin yaptığı, nereye yaptığı önemli değil. Bir doğa dostu insanı, bu tip teknolojik gelişmeler her zaman mutlu etmeli. Umarım en kısa sürede bizde enerji üretimi konusunda, doğaya zarar vermeden maksimum enerji ihtiyacımızı karşılayacak en makul stratejiyi belirleyebiliriz. Çok klişe olacak ama en az İngilizler kadar rüzgarımız, ve güneş panellerinde Avrupa'nın en önde gelen ülkesi Almanya'dan daha çok güneş gören topraklarımız var. Neyse uzatmayalım.
Harika. Manş Denizinin tabanına da denizde ki akıntılardan faydalanmak üzere rüzgar türbini mantığı ile türbinler inşaat edilecekti. Son durum ne bilmiyorum am...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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Bilgisayar Bağımlısı 4 yıl BARIŞ55
BARIŞ55

Bilgisayar Bağımlısı

BARIŞ55

Lincolnn

Harika. Manş Denizinin tabanına da denizde ki akıntılardan faydalanmak üzere rüzgar türbini mantığı ile türbinler inşaat edilecekti. Son durum ne bilmiyorum ama yaparlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından bu derece faydalanmaya başlayan gelişmiş ülkeleri gördükçe imreniyorum açıkçası. British Petrol'ün Meksika körfezinde yol açtığı çevre felaketinde ne kadar çok öfkelendiysem, bu tür haberleri gördükçe de bir o kadar seviniyorum. Kimin yaptığı, nereye yaptığı önemli değil. Bir doğa dostu insanı, bu tip teknolojik gelişmeler her zaman mutlu etmeli. Umarım en kısa sürede bizde enerji üretimi konusunda, doğaya zarar vermeden maksimum enerji ihtiyacımızı karşılayacak en makul stratejiyi belirleyebiliriz. Çok klişe olacak ama en az İngilizler kadar rüzgarımız, ve güneş panellerinde Avrupa'nın en önde gelen ülkesi Almanya'dan daha çok güneş gören topraklarımız var. Neyse uzatmayalım.

Nükleerciler basar burayı.

Desteklemelerinin tek nedeni bedavaya elektrik kullanabileceklerini zannetmeleri.

Eğitimlilerin hele nükleeri desteklemesi daha kötü.

Nükleer doğru ellerde aslında mükemmel bir teknoloji ancak doğru ellerde.

Nükleer'de açığa çıkan artık ısıyı evlere sıcak su olarak pompalasan kaç evin sıcak su ihtiyacını karşılarsın.

Düz mantık öyle tabi.

Hocam düz mantık değil adam gibi yaptığın sürece öyle.İsrail,Amerika,Fransa nükleer santrallerle dolu ülkeler.Amerika kasırga,fırtına vb. bir sürü iklim olayını sık sık yaşayan bir ülke bu 104 santrale sahip koca ülkede hatta kıta da 104 tane santral sıkıntısız çalışabiliyorsa adam gibi yaptığın sürece sıkıntısız kullanılabileceğini görebiliriz.

Fakat Türkiye'de bu mümkün değil.1800'lü yılların başından beri yapılan kömür madenciliğinde 300-400 kayıp veriyorsak düşünün ki nükleer santral hatasında 3-5 milyon kayıp 20-25 milyonda radyasyon vakası ile görürüz dünyanın kaç bucak olduğunu.
BARIŞ55Bilgisayar BağımlısıBARIŞ55LincolnnHarika...
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karayulun 4 yıl
Bilgisayar Bağımlısı
BARIŞ55
Bilgisayar Bağımlısı
BARIŞ55
Lincolnn Harika. Manş Denizinin tabanına da denizde ki akıntılardan faydalanmak üzere rüzgar türbini mantığı ile türbinler inşaat edilecekti. Son durum ne bilmiyorum ama yaparlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından bu derece faydalanmaya başlayan gelişmiş ülkeleri gördükçe imreniyorum açıkçası. British Petrolün Meksika körfezinde yol açtığı çevre felaketinde ne kadar çok öfkelendiysem, bu tür haberleri gördükçe de bir o kadar seviniyorum. Kimin yaptığı, nereye yaptığı önemli değil. Bir doğa dostu insanı, bu tip teknolojik gelişmeler her zaman mutlu etmeli. Umarım en kısa sürede bizde enerji üretimi konusunda, doğaya zarar vermeden maksimum enerji ihtiyacımızı karşılayacak en makul stratejiyi belirleyebiliriz. Çok klişe olacak ama en az İngilizler kadar rüzgarımız, ve güneş panellerinde Avrupanın en önde gelen ülkesi Almanyadan daha çok güneş gören topraklarımız var. Neyse uzatmayalım.
Nükleerciler basar burayı. Desteklemelerinin tek nedeni bedavaya elektrik kullanabileceklerini zannetmeleri. Eğitimlilerin hele nükleeri desteklemesi daha kötü.
Nükleer doğru ellerde aslında mükemmel bir teknoloji ancak doğru ellerde. Nükleerde açığa çıkan artık ısıyı evlere sıcak su olarak pompalasan kaç evin sıcak su ihtiyacını karşılarsın.
Düz mantık öyle tabi.
Hocam düz mantık değil adam gibi yaptığın sürece öyle.İsrail,Amerika,Fransa nükleer santrallerle dolu ülkeler.Amerika kasırga,fırtına vb. bir sürü iklim olayını sık sık yaşayan bir ülke bu 104 santrale sahip koca ülkede hatta kıta da 104 tane santral sıkıntısız çalışabiliyorsa adam gibi yaptığın sürece sıkıntısız kullanılabileceğini görebiliriz. Fakat Türkiyede bu mümkün değil.1800lü yılların başından beri yapılan kömür madenciliğinde 300-400 kayıp veriyorsak düşünün ki nükleer santral hatasında 3-5 milyon kayıp 20-25 milyonda radyasyon vakası ile görürüz dünyanın kaç bucak olduğunu.

Suikastler ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'nde nükleer'e 'HAYIR'.
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serafon 4 yıl
fatsa52
Deniz dalgalarindan ve akintilarindan niye faydalanamiliyor acaba?

Aslında her tür titreşim ve etkiden verimli dönüşüm yapan bir sistem olsa daha iyi olur ama sanırım çok maliyetlidir. Geçenlerde pervanesiz bir tasarım gördüm. Çok mükemmel bir şey daha az yer kaplıyor ve verimli
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serafon 4 yıl
Rüzgar güneşten çok daha verimli. Biz ise güneşe odaklanıyoruz
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fatsa52 4 yıl
Deniz dalgalarindan ve akintilarindan niye faydalanamiliyor acaba?
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EnemyDestroyeD 4 yıl
çok güzel
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Patren 4 yıl
ilkez bu tür altenatif enerjilerde bu rakamı ilkez görüyorum duyuyorum 12.5 Milyon kişi
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Okisht 4 yıl Patren
Bu rakam şirketin tüm projelerinden üretilen elektriğin toplamında ortaya çıkıyor. Bu proje için 660 megawatt sanırım 320 bin kişiye falan elekrik sağlayabilir.
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interwap 4 yıl
Uşak civarında ~50 rüzgar gülü var. Rüzgarlı bir havada o civardan geçerken sadece 3-5 tanesi gönüyordu. Halbuki daha önceleri çok daha fazla dönüyordu. Rüzgar yoksa elektrikten elektrikte yoksa neyden elektriği karşılayacağız? Yani çokta güvenmemek lazım.
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Anomalist 4 yıl
Yarım ada sayılırız. 3 taraf deniz, güçlü akım mı yok, biz neden kurmuyoruz?

Biz kurmaya kalksak laf etmeyen, kurulan alanı sahiplenmeyen kalmaz. Neyi sorguluyorsam.
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Bukalemun 4 yıl
@BARIŞ55 demek ki! eğitimli halk senden çok daha akıllı. ne demişler !? " Eğitim şart "
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arel.gr 4 yıl
@BARIŞ55

olmamis.
eğitimliyi eğitimsizle kiyaslamissin, egitimli kimki mezuniyet sertifikali olanmi ?
nükleerci ve cevreci polemigi mi var ?
duzeltebilirisin istersen !
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Das Boot 4 yıl en beğenilen
Harika. Manş Denizinin tabanına da denizde ki akıntılardan faydalanmak üzere rüzgar türbini mantığı ile türbinler inşaat edilecekti. Son durum ne bilmiyorum ama yaparlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından bu derece faydalanmaya başlayan gelişmiş ülkeleri gördükçe imreniyorum açıkçası. British Petrol'ün Meksika körfezinde yol açtığı çevre felaketinde ne kadar çok öfkelendiysem, bu tür haberleri gördükçe de bir o kadar seviniyorum. Kimin yaptığı, nereye yaptığı önemli değil. Bir doğa dostu insanı, bu tip teknolojik gelişmeler her zaman mutlu etmeli. Umarım en kısa sürede bizde enerji üretimi konusunda, doğaya zarar vermeden maksimum enerji ihtiyacımızı karşılayacak en makul stratejiyi belirleyebiliriz. Çok klişe olacak ama en az İngilizler kadar rüzgarımız, ve güneş panellerinde Avrupa'nın en önde gelen ülkesi Almanya'dan daha çok güneş gören topraklarımız var. Neyse uzatmayalım.
3 Yanıt Yanıtla +14
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awolfinsky 4 yıl Das Boot
Lincolnn
Harika. Manş Denizinin tabanına da denizde ki akıntılardan faydalanmak üzere rüzgar türbini mantığı ile türbinler inşaat edilecekti. Son durum ne bilmiyorum ama yaparlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından bu derece faydalanmaya başlayan gelişmiş ülkeleri gördükçe imreniyorum açıkçası. British Petrol'ün Meksika körfezinde yol açtığı çevre felaketinde ne kadar çok öfkelendiysem, bu tür haberleri gördükçe de bir o kadar seviniyorum. Kimin yaptığı, nereye yaptığı önemli değil. Bir doğa dostu insanı, bu tip teknolojik gelişmeler her zaman mutlu etmeli. Umarım en kısa sürede bizde enerji üretimi konusunda, doğaya zarar vermeden maksimum enerji ihtiyacımızı karşılayacak en makul stratejiyi belirleyebiliriz. Çok klişe olacak ama en az İngilizler kadar rüzgarımız, ve güneş panellerinde Avrupa'nın en önde gelen ülkesi Almanya'dan daha çok güneş gören topraklarımız var. Neyse uzatmayalım.

+sonsuz
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BARIŞ55 4 yıl Das Boot
Lincolnn

Harika. Manş Denizinin tabanına da denizde ki akıntılardan faydalanmak üzere rüzgar türbini mantığı ile türbinler inşaat edilecekti. Son durum ne bilmiyorum ama yaparlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından bu derece faydalanmaya başlayan gelişmiş ülkeleri gördükçe imreniyorum açıkçası. British Petrol'ün Meksika körfezinde yol açtığı çevre felaketinde ne kadar çok öfkelendiysem, bu tür haberleri gördükçe de bir o kadar seviniyorum. Kimin yaptığı, nereye yaptığı önemli değil. Bir doğa dostu insanı, bu tip teknolojik gelişmeler her zaman mutlu etmeli. Umarım en kısa sürede bizde enerji üretimi konusunda, doğaya zarar vermeden maksimum enerji ihtiyacımızı karşılayacak en makul stratejiyi belirleyebiliriz. Çok klişe olacak ama en az İngilizler kadar rüzgarımız, ve güneş panellerinde Avrupa'nın en önde gelen ülkesi Almanya'dan daha çok güneş gören topraklarımız var. Neyse uzatmayalım.

Nükleerciler basar burayı.

Desteklemelerinin tek nedeni bedavaya elektrik kullanabileceklerini zannetmeleri.

Eğitimlilerin hele nükleeri desteklemesi daha kötü.
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TrMhMt 4 yıl Das Boot
Bunun sebebi bizim halen gelismekte olan bir ulke ve onlarin iste gelismis bir ulke olmasindan kaynaklaniyor.

Bizim gibi ulkeler gelismis ulkelerin yapip bitirdigi seyleri beli bir zaman dilimi icerisinde ya satin alarak yada varsa teknik imkanlar ureterek takib etmemiz gercegi var. Onlar yenikleri bulur ve kullanir gelecege yon verir ve bizler ise onlari takib ederiz. M. K. Ataturl'un olumunden sonra bu ulke gelismekte olan ulkeler sinifina girdi ve o gunden beridir de bu siniftan bir turlu mezun olup bir ust sinifa gecemedi.

Bu ulkeler yillarca nukleer enerjiyi kullandi ve suan bitirdi bu sayfayi kapatiyor biz ise yeni o sayfayi aciyoruz. Onlar kapattiklari sayfayi bizim topraklarimizda kurduklar santraller ile kar getiren sayfa olarak kalmasini devam ettirecekler.

Gelismis ulke olmak boyle birsey iste. Yesil enerji ile beslenen hayatlar. Yari insansiz otomobiller ile ve yuksek teknoloji ile desdeklenmis trafik vs.
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Enerji, en büyük yenilenebilir enerji kaynakları ve
6 etiket daha yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar türbini rüzgar çiftliği Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Oğuz Avcı
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