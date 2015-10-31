Birleşik Krallık denizleri devasa rüzgar çiftliği projesine ev sahipliği yapacak

Alternatif enerjiye olan ilgi artmaya devam ediyor. Geçen hafta ABD'de kurulan dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Bu hafta ise bir diğer "en büyük" proje duyuruldu. Deniz üzerine kurulan rüzgar türbinleriyle enerji sağlayacak proje bittiğinde dünyanın en büyük yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olacak.

http://www.dongenergy.co.uk/news/press-releases/articles/dong-energy-to-build-the-worlds-biggest-offshore-wind-farm

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Aslına bakılırsa karaya kurulan rüzgar türbinnleri Birleşik Krallık üzerinde oldukça yaygın. Uzun zamandır bu konudaki projelere önemli yatırımlar yapan devlet, kısa bir süre önce artık rüzgar çiftlikleri için yatırım yapmayacağını duyurmuştu. Yeni proje ise bu desteğin henüz deniz üzerinde kurulacak rüzgar çiftlikleri için kesilmediğini gösteriyor. Yine İngiltere merkezli enerji şirketi DONG tarafından üstlenilen devasa türbinlerin deniz üzerindeki 19 kilometrelik alana sıralanmasını içeriyor.2018 yılında tamamlanması beklenen proje bittiğinde 660 MegaWatt gibi büyük bir enerji kaynağı haline dönüşecek. Hatırlatmak gerekirse günümüzde aynı kategoride en büyük enerji üreten proje yine DONG tarafından 2014 yılında kurulan "London Array" projesiydi. Türbinleri MHI Vestas Offshore Wind ve Siemens tarafından sağlanan bu proje 630 MegaWatt'lık enerji üretme kapasitesine sahip. Yeni projenin de tamamlanmasıyla birlikte şirketin yalnızca deniz üzerine kurulan rüzgar türbinlerinden ürettiği elektrik 5089 megawatt gibi devasa bir boyuta ulaşacak. İngiltere ve Almanya'da faaliyet gösteren şirketin altyapısı ise toplamda 12.5 Milyon kişiye elektrik sağlayabilir hale gelecek.