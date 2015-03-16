Burdur, Muğla ve Urfa'ya Toplam 19 MW Gücünde Güneş Enerjisi Santralleri Kuruluyor

Haber Editörü
Yenilebilir enerji kaynakları (rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve su başta olmak üzere) konusunda dünyanın en şanslı ülkelerinden birisi olmamıza rağmen gerek ilk yatırım maliyeti, gerek yerel olarak teknoloji üretilmemesi, gerek politika gibi nedenlerle maalesef dışa bağımlı kaynaklarla enerji üreten bir ülke durumunda olmaya devam ediyoruz.
Neyse ki arada yüzümüzü güldüren bazı gelişmeler de yaşanıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında, Burdur, Muğla ve Urfa illerinde güneş enerjisiyle elektrik üretimi yapılacak üç santral için yeni bir ihale sonuçlandı.
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından düzenlenen ihale ile toplamda 19 MW gücünde, yaklaşık 14.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak fotovoltaik tabanlı üç güneş santrali kurulacak.
İhaleyi alan A.B.D. merkezli First Solar, konusunda tecrübeli olan ve dünya çapında toplam 10 GW kurulu kapasitesi olan büyük bir firma.
First Solar'a yakında baktığımızda hücre bazında %21.5 ve ince film panel bazında %17 seviyesinde verimliliğe sahip modern paneller kullandığını görüyoruz. İlk bakışta bu verimlilik oranları göze düşük gelse de güneş enerjisi dünyası için oldukça iyi rakamlar.
Firma hali hazırda 1$/Watt maliyet bariyerini yıkmış durumda ve PV panellerinin geri dönüşümüyle de ilgili programları bulunuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
. Her naneyi klavye başında bilmek işi baydı gari.
Nükleer kollektörü kafalıların tepkisini çeker şimdi para kazanamıyoruz yakınmaları başlar.
Nükleer reaktörlerden elde edilen enerjiden daha fazlası elde edilebiliyor bu sistemden.
@black_flood Panellerin ortamda ısı artışına sebep olduğunu bilmiyordum. Hatta ısıyı önce emip sonra elektrik enerjisine çevirdiklerinden dolayı mantıken ısı birikimini azaltacaklarını ve uzun vadede küresel ısınmaya karşı bir artı daha katabileceklerini düşünmüştüm.
Karşılığında sıcak para ithal edip krizi atlatmayı deneyecek.
Üretim olmayan ülke batmaya mahkumdur.
Kendinizi er ya da geç buna hazırlayın abi.
Bu kadar basit.
Bizi tofaş, otosan ,renault mais, mb-türk gibi yabancı sermayeler kurtarmayacak!
Eğitim sistemi ve yönetim değişmediği sürece yolun sonu bu.
Her şeye önyargılı davranmayalım.
Bu tür projeler stabil değil, maliyetleri çok yüksektir, Bu projelerden henüz kar elde edilemez. Bizim gibi gelişmemiş ülkeler bu tür projelere fazla kaynak aktaramaz.
Bir kere yeni teknolojiler tecrübe gerektirir. Ön araştırma, Ar-Ge yatırımları gerektirir. Yenilenebilir enerji konularında yetkin çok az firma var dünyada. Kurulum maliyetlerini azaltabilmek için bu konularda yetkin firmalar görevlendirilir. Yenilebilir enerji konusundaki araçları genelde bu firmalar üretir. Yenilebilir enerjide kullanılacak meteryaller, paneller için fabrika kurulur, bu fabrika yüksek maliyetle kurulur, bu fabrika alet üretecek, deneyecek, satacak. Çok satacak ki, maliyetler düşsün. Panelelr ülkede üretilsin demekle olmaz. 3 kuruşluk satış için 100 liralık yatırımla fabrika kurulamaz. Araçların patent sorunları vardır, üretim srounları vardır. Deneme, değerlendirme sorunları vardır. Yenilenebilir enerji ile çerveyi koruyalım derken, başka bir taraftan ülke kaynakları (para) heba olur.
Vestele taktınız, Sanki Vesteli koruyan devlet Arçeliği korumuyor mu. Kimsenin sokağa atacak parası yok. Ülkede hükumet düşmanı çok büyük firmalar. Neden onlar yapmıyor bu tür projeleri. Madem o kadar çevrecisiniz. Madem o kadar stabil işler bunlar. Önce siz yapın da millet görsün.
HES, Nükler santral yapmayalım, yenilebilir enerji kaynakları ile elektrik üretmek henüz ülke nüfusuna yetmiyor. Biz günde 4 5 saat elektrik keselim dense, çevreci olanlar ayaklanır, olmazzz. olmazzz
HESssss yapma, Nüüükleeeeer yapma... e kardeşim ne yapalım. Bildiğin bir yöntem varsa buyur, hee rüzgarla güneşle bu iş olacaksa, buyur sen yap görelim. Olur belki olur, günlük elektrik 5 saat kesilir, elektrik faturası 500 lira gelir. Çevre adına bunlara raziysan tabi..