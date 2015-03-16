Burdur, Muğla ve Urfa'ya Toplam 19 MW Gücünde Güneş Enerjisi Santralleri Kuruluyor

Yenilebilir enerji kaynakları ( rüzgar güneş , jeotermal, biyokütle ve su başta olmak üzere) konusunda dünyanın en şanslı ülkelerinden birisi olmamıza rağmen gerek ilk yatırım maliyeti, gerek yerel olarak teknoloji üretilmemesi, gerek politika gibi nedenlerle maalesef dışa bağımlı kaynaklarla enerji üreten bir ülke durumunda olmaya devam ediyoruz.

Neyse ki arada yüzümüzü güldüren bazı gelişmeler de yaşanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması ( YEKDEM ) kapsamında, Burdur, Muğla ve Urfa illerinde güneş enerjisiyle elektrik üretimi yapılacak üç santral için yeni bir ihale sonuçlandı.





Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ( TEİAŞ ) tarafından düzenlenen ihale ile toplamda 19 MW gücünde, yaklaşık 14.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak fotovoltaik tabanlı üç güneş santrali kurulacak.

İhaleyi alan A.B.D. merkezli First Solar , konusunda tecrübeli olan ve dünya çapında toplam 10 GW kurulu kapasitesi olan büyük bir firma.

First Solar'a yakında baktığımızda hücre bazında %21.5 ve ince film panel bazında %17 seviyesinde verimliliğe sahip modern paneller kullandığını görüyoruz. İlk bakışta bu verimlilik oranları göze düşük gelse de güneş enerjisi dünyası için oldukça iyi rakamlar.

Firma hali hazırda 1$/Watt maliyet bariyerini yıkmış durumda ve PV panellerinin geri dönüşümüyle de ilgili programları bulunuyor.