Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Burdur, Muğla ve Urfa'ya Toplam 19 MW Gücünde Güneş Enerjisi Santralleri Kuruluyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4b
1
28
Alternatif Enerji
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yenilebilir enerji kaynakları (rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve su başta olmak üzere) konusunda dünyanın en şanslı ülkelerinden birisi olmamıza rağmen gerek ilk yatırım maliyeti, gerek yerel olarak teknoloji üretilmemesi, gerek politika gibi nedenlerle maalesef dışa bağımlı kaynaklarla enerji üreten bir ülke durumunda olmaya devam ediyoruz. 
Neyse ki arada yüzümüzü güldüren bazı gelişmeler de yaşanıyor. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında, Burdur, Muğla ve Urfa illerinde güneş enerjisiyle elektrik üretimi yapılacak üç santral için yeni bir ihale sonuçlandı. 

Burdur, Muğla ve Urfa'ya Toplam 19 MW Gücünde Güneş Enerjisi Santralleri Kuruluyor
 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından düzenlenen ihale ile toplamda 19 MW gücünde, yaklaşık 14.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak fotovoltaik tabanlı üç güneş santrali kurulacak.
İhaleyi alan A.B.D. merkezli First Solar, konusunda tecrübeli olan ve dünya çapında toplam 10 GW kurulu kapasitesi olan büyük bir firma.
First Solar'a yakında baktığımızda hücre bazında %21.5 ve ince film panel bazında %17 seviyesinde verimliliğe sahip modern paneller kullandığını görüyoruz. İlk bakışta bu verimlilik oranları göze düşük gelse de güneş enerjisi dünyası için oldukça iyi rakamlar.  
Firma hali hazırda 1$/Watt maliyet bariyerini yıkmış durumda ve PV panellerinin geri dönüşümüyle de ilgili programları bulunuyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muhamnet 4 yıl
Italya da bakın nereye yapmışlar. Tarım arazilerinin tam ortasında 17 MW lik tesisi tek noktaya yapıyor adamlar. Muhalefet hastalığı havadan nem kapmaya dönüşmüş. Roma da 3 yıl yaşadım, gördüğüm tüm güneş panelleri tarım arazilerinin tam göbeğinde.

. Her naneyi klavye başında bilmek işi baydı gari.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahmut716 4 yıl
iyi gelişmeler, devamını bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 4 yıl
Yenilebiliyormu gerçekten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kurshoo 4 yıl
Nihayet ! geç bile kaldık. Nükleer enerji ve Hesler e HAYIR !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 4 yıl
antalyasolarenerji.com/... bu alan ve enerji üretimi için gerekli sorulara örnek cevap olabilecek şekilde bir referans. çok abartılı boyutlara ve alana ihtiyaç olmadan günlük 1.8 kW elektrik üretmek mümkün. günlük 1.8 kW zaten normal şartlarda tükettiğimiz bir değer değil 1 aylık fatura bedelinin neredeyse % 90' ını karşılıyor bu sayede sömürgeci devletin elinden de kurtulmuş oluyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 4 yıl
bu sisteme karşı durmak mantıksızlık. ama şunu da belirtmek isterim eğer yerleşim yerlerinin içinde yer alırsa bunlar sıkıntı olacaktır çünkü panelin olduğu ortamda 10 derecelik bir ısı artımı söz konusu siyah olduğu için çok fazla enerji toplayıp ısınmaya sebebiyet veriyor. bizim akıllı devlet adamları ve zeki mühendisler masraf çok fazla kablo gidiyor diye şehir merkezlerindeki boş alanları bunlarla doldurabilir. antalya' da adliyenin yanındaki mekana bir platform kuruldu şuanda aktif çalışmıyor ama çalışmadığı halde panelin ön kısmına durunca açığa çıkan ısı fazlası ile hissediliyor.
Nükleer kollektörü kafalıların tepkisini çeker şimdi para kazanamıyoruz yakınmaları başlar.
Nükleer reaktörlerden elde edilen enerjiden daha fazlası elde edilebiliyor bu sistemden.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cosmic Love 4 yıl black_flood
Güzel bir gelişme. Arazimiz zaten bol ama olur da sıkıntı olursa binaların üzerine kurulabilir. Sanırım Japonya'da böyle bir sistem var. Evlerin üzerinde paneller var ve herkes kendi elektriğini üretiyor, hatta fazlasını devlete satıyor!

@black_flood Panellerin ortamda ısı artışına sebep olduğunu bilmiyordum. Hatta ısıyı önce emip sonra elektrik enerjisine çevirdiklerinden dolayı mantıken ısı birikimini azaltacaklarını ve uzun vadede küresel ısınmaya karşı bir artı daha katabileceklerini düşünmüştüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
namco 4 yıl
"Yenilebilir enerji kaynakları (rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve su başta olmak üzere)" yenilebilir enerji kaynaği ne yahu, ekmek mi bu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
birolhan1 4 yıl
Anladık devletin paraya ihtiyacı var. Ama neden A.B.D li firma kardeşim ? Vesteli koruyan devlet burda nerede ? Hikayeeeeee. Neden devlet kendisi tesis kurup elektiriği satmıyor ? Bu adamlar bugünü kurtarma derdindeler. Olan yarın bizim çocuklarımıza olacak..
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARIŞ55 4 yıl birolhan1
birolhan1

Anladık devletin paraya ihtiyacı var. Ama neden A.B.D li firma kardeşim ? Vesteli koruyan devlet burda nerede ? Hikayeeeeee. Neden devlet kendisi tesis kurup elektiriği satmıyor ? Bu adamlar bugünü kurtarma derdindeler. Olan yarın bizim çocuklarımıza olacak..

Karşılığında sıcak para ithal edip krizi atlatmayı deneyecek.

Üretim olmayan ülke batmaya mahkumdur.

Kendinizi er ya da geç buna hazırlayın abi.

Bu kadar basit.

Bizi tofaş, otosan ,renault mais, mb-türk gibi yabancı sermayeler kurtarmayacak!

Eğitim sistemi ve yönetim değişmediği sürece yolun sonu bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asau 4 yıl birolhan1
birolhan1
Anladık devletin paraya ihtiyacı var. Ama neden A.B.D li firma kardeşim ? Vesteli koruyan devlet burda nerede ? Hikayeeeeee. Neden devlet kendisi tesis kurup elektiriği satmıyor ? Bu adamlar bugünü kurtarma derdindeler. Olan yarın bizim çocuklarımıza olacak..


Her şeye önyargılı davranmayalım.

Bu tür projeler stabil değil, maliyetleri çok yüksektir, Bu projelerden henüz kar elde edilemez. Bizim gibi gelişmemiş ülkeler bu tür projelere fazla kaynak aktaramaz.

Bir kere yeni teknolojiler tecrübe gerektirir. Ön araştırma, Ar-Ge yatırımları gerektirir. Yenilenebilir enerji konularında yetkin çok az firma var dünyada. Kurulum maliyetlerini azaltabilmek için bu konularda yetkin firmalar görevlendirilir. Yenilebilir enerji konusundaki araçları genelde bu firmalar üretir. Yenilebilir enerjide kullanılacak meteryaller, paneller için fabrika kurulur, bu fabrika yüksek maliyetle kurulur, bu fabrika alet üretecek, deneyecek, satacak. Çok satacak ki, maliyetler düşsün. Panelelr ülkede üretilsin demekle olmaz. 3 kuruşluk satış için 100 liralık yatırımla fabrika kurulamaz. Araçların patent sorunları vardır, üretim srounları vardır. Deneme, değerlendirme sorunları vardır. Yenilenebilir enerji ile çerveyi koruyalım derken, başka bir taraftan ülke kaynakları (para) heba olur.

Vestele taktınız, Sanki Vesteli koruyan devlet Arçeliği korumuyor mu. Kimsenin sokağa atacak parası yok. Ülkede hükumet düşmanı çok büyük firmalar. Neden onlar yapmıyor bu tür projeleri. Madem o kadar çevrecisiniz. Madem o kadar stabil işler bunlar. Önce siz yapın da millet görsün.

HES, Nükler santral yapmayalım, yenilebilir enerji kaynakları ile elektrik üretmek henüz ülke nüfusuna yetmiyor. Biz günde 4 5 saat elektrik keselim dense, çevreci olanlar ayaklanır, olmazzz. olmazzz

HESssss yapma, Nüüükleeeeer yapma... e kardeşim ne yapalım. Bildiğin bir yöntem varsa buyur, hee rüzgarla güneşle bu iş olacaksa, buyur sen yap görelim. Olur belki olur, günlük elektrik 5 saat kesilir, elektrik faturası 500 lira gelir. Çevre adına bunlara raziysan tabi..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 4 yıl
Daha fazla para verilse de panelleri burda üretecek bir firma yapsa bu işleri. Burada bahsedilmemiş ama inşallah paneller burada üretilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeMachine 4 yıl
"arada"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3957 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Alternatif Enerji, güneş enerjisi ve Enerji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Lenovo Vibe Z2 Pro video inceleme "Üst seviye telefon pazarının yeni ve güçlü üyesi testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim