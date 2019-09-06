Cem Yılmaz’ın Karakomik filmlerinden yeni fragmanlar geldi

Cem Yılmaz’ın birer saatlik iki filmi tek seansta izleyici ile buluşturmayı düşündüğü projesi Karakomik Filmler bilindiği üzere sinema yapımcıları ve dağıtıcılar arasındaki sürtüşme nedeniyle Ekim ayına ertelenmişti. Filmlerden yeni fragmanlar geldi.

Karakomik Filmler neler sunuyor?

Karakomik Filmler’in oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Cem Davran, Can Yılmaz, Nilperi Şahinkaya, Cemre Ebuzziya, Necip Memili, Özkan Uğur ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Yönetmen ve senaristliği ise Cem Yılmaz üstleniyor. Kaçamak ve 2 Arada filmleri 18 Ekimk 2019'da vizyona girecek. Tek bir bilet ile iki film tek seansta izlenebilecek.

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Karakomik Filmler Kaçamak filminde bir otelde kaçamak yapmak için konaklayan bir grubun uzay gemisi ile karşılaşması anlatılıyor. Karakomik Filmler 2 Arada filminde ise İstanbul’da bir vapurda işe başlayan Metin Arıcı’nın dramını izleyeceksiniz.