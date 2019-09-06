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Cem Yılmaz’ın Karakomik filmlerinden yeni fragmanlar geldi

Mısır tartışmaları nedeniyle vizyonu ertelenen filmlerden birisi daha doğrusu ikisi olan Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmleri için yeni fragmanlar geldi. Filmler 18 Ekim’de vizyona girecek.
12 sa.
2,7b
15
16
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Cem Yılmaz’ın birer saatlik iki filmi tek seansta izleyici ile buluşturmayı düşündüğü projesi Karakomik Filmler bilindiği üzere sinema yapımcıları ve dağıtıcılar arasındaki sürtüşme nedeniyle Ekim ayına ertelenmişti. Filmlerden yeni fragmanlar geldi.

Karakomik Filmler neler sunuyor?

Karakomik Filmler’in oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Cem Davran, Can Yılmaz, Nilperi Şahinkaya, Cemre Ebuzziya, Necip Memili, Özkan Uğur ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Yönetmen ve senaristliği ise Cem Yılmaz üstleniyor. Kaçamak ve 2 Arada filmleri 18 Ekimk 2019'da vizyona girecek. Tek bir bilet ile iki film tek seansta izlenebilecek.

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Karakomik Filmler Kaçamak filminde bir otelde kaçamak yapmak için konaklayan bir grubun uzay gemisi ile karşılaşması anlatılıyor. Karakomik Filmler 2 Arada filminde ise İstanbul’da bir vapurda işe başlayan Metin Arıcı’nın dramını izleyeceksiniz.

 


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nefendim 11 sa. en beğenilen
Kendi cebini düşünen, bize kazık biletleri reva gören açıkgöz cem’in bu ve bundan sonraki hiçbir filmine gitmeyeceğim.
Eskiden 10tl’ye bilet alabiliyorduk. Şimdilerde 25-30’dan aşağı yok. Öğrenciyse 1TL indirim, bonkörlüğe gel..
Kendi cebini düşünen, bize kazık biletleri reva gören açıkgöz cem’in bu ve bundan sonraki hiçbir filmine gitmeyeceğim. Eskiden 10tl’ye bilet alabiliyorduk. ...
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Galaxy. 11 sa. yeni yorumcu
Arif v 216 çok kötüydü
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drjacob 29 dk.
netflix yada itunes'a gelsin bakarız
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Rodin 6 sa.
Tamamen eskiden yaptığı bir iki güzel işin ve ülkeye ilk defa stand up'ı getirmenin ekmeğini yiyen bir adam. Onun dışında tamamen halkı sömürmeyi amaçlayıp, herkesle alay eden megolaman biri kendisi, sinemaya gitmeye değmez.
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strathmorea 7 sa.
Tamam sinemaya hizmet veriyor bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yani nasıl desem mesela arif v216 da 20. dakikada kapattım filmi. Allahım dedim bir gülümseme bile mi olmaz insanın suratında. Espriler o kadar bayat o kadar sığ, oyunculuğu desem ayrı bir kötü. Filmin bariz şekilde konusu yoktu ya, skeç skeç ilerleyen bakın Türk sinemasında neler yapabiliyoruz dercesine ego tatmini gibi, o kadar kötüydü ki. Bu fragmanlar da kötü filmlerinden olacakmış hissiyatı verdi. Bakalım. Tüm filmleri böyle değil yalnız, Yahşi batı, Hokkabaz, Her şey çok güzel olacak filmleri gayet güzel filmlerdi. Bu arada son stand up u da kötü diyorlar ve seyirci kısmında boşluklar oluşmuş, bu sebeple sık yapmıyor stand up'unu.
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Fulton 7 sa.
"2 Arada" çok kötü, bayık bir şeye benziyor. Daha doğrusu full drama, benim tarzım değil. 1.'si ise klasik Cem Yılmaz filmleri gibi Ali Baba ve 7 Cüceler'den iyi olacağını sanmıyorum bel altı fazla. Zaten 60 dakikaya da ne sığdıracak ki?
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Galatas4ray 8 sa.
Av mevsimi dışında bütün filmleri boş diyecem o filmdede Şener Şen' dua etsin o olmasa o filmde boş olurdu.
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yoksulseytan22 4 sa. Galatas4ray
Av mevsimini izlemesek inanacaz. Yahu siz böyle heryerde ve hep bir ağızdan aynı şeyleri yazanlar siz nesiniz? Tarikat veya cemaat felan mısınız?
Birbirlerinin aynı cümlelerini kuruyorsunuz. Şu Cem Yılmaz konusunda ekşi de bile aynı cümleler kullanılıyor eleştiri olarak.
Şonor Son olmoso o folm bolo gozol dogol.
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a_y_k_u_t 8 sa.
Oynadığı filmler içinde av mevsini dışında, özellikle yönettiği filmler hep aynı mantık üzerine kurulmuş filmler hangi birini izlesem diğer filmin bir sahnesini izliyomuş hissine kapılıyorum. Sürekli bir mesaj verme kaygısı, aha bak bunu böyle yaptım şuraya gönderme yaptım olayı, hiç bir zaman kahkaha attırmayan ehe diyip sırıtabileceğin espriler, sıktın artık Cem Yılmaz.
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novicem 8 sa.
Sanki olmamış gibi. İlk defa fragmanları bile sonuna kadar izleyemedim.
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Pandemic 10 sa.
Mafya filmi yapmalı bu adam. Bu tarzlar olmuyor.
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Yazmayı_Severim 10 sa.
İlk yayınladıkları fragmandan farklı bir şey pek göremedim, bir iki sahne eklenmiş ikinci filme. Netflix yolunu muhtemelen çabuk görecek belki yılmaz erdoğan'ın filmi kadar hızlı olmaz ama yine de gösterimde çok uzun kalacağını sanmıyorum. Açıkçası bir tek ilk filmini merak ediyorum, diğeri biraz arrival'ın parodisi gibi duruyor, bakalım

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CemalSanane 10 sa.
Zaman kaybı
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