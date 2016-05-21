Çin’de 488 milyon sahte sosyal medya gönderisi atılıyor ama devlet destekli

Gerek sosyal medya olsun gerek uygulama mağazaları olsun, belirli bir ücret karşılığında sayfayı yorumlarla dolduran veya indirme sayılarını artıran kişilere sıkça rastlıyoruz. Peki bunların devlet destekli olanlarını hiç gördünüz mü?

Harvard Üniversitesi veri araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, olayları manipüle etmek isteyen Çin hükümeti, sosyal medyada aktif olacak kalabalık bir ekip kurmuş durumda. Her gönderi başına yaklaşık 50 Çin cent’i yani 0.08$ ödeyen hükümet, yılda 488 milyon gönderi üretilmesini sağlıyor.

Fifty Cent Party olarak adlandırılan bu oluşum, sürekli gönderi atarak sosyal medyada konu değiştirmeye çalışıyor. Gönderilerin büyük kısmında ülke hakkında olumlu bilgiler, gaza getirici milliyetçi ifadeler ve Çin Komünist Partisi’nin tarihi ile ilgili ayrıntıların yer aldığı ifade ediliyor.

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Araştırma ekibinin yola çıkış sebebi ise, Zhanggong şehri internet propaganda ofisinin 2013 ve 2014 yıllarını kapsayan emaill yazışmalarının sızdırılması. Bu emaillerde yaklaşık 40 000 gönderi ve ayrıca kullanıcıların gönderileri karşılığında ofisten ödeme talepleri de yer alıyor. Ekip, bu tür bir oluşumu fark ederek ülke genelinde ne kadar yaygın olabileceğine dair çalışma yapmaya başlamış. Ortaya da bu devasa sonuç çıkmış.

Oluşum, günlük olayları sürekli takip ediyor ve sosyal veya politik olaylar olduğu zaman koordineli olarak gönderi sayısını artırıyor. Böylece vatandaş yoğun bir yorum bombardımanı altında kalıyor ve dikkati dağılıyor.

Ülkede hali hazırda Google, Facebook, Twitter gibi platformlar yasaklanmış durumda. Çin bunun yerine, vatandaşlarına Baidu arama motoru, Weibo mikro blog platformu veya RenRen sosyal paylaşım platformu gibi onlarca alternatif sunuyor. Elbette bu platformların sıkı bir denetim altında olduğunu söylemeye gerek yok ancak bu yetmemiş olacak ki vatandaşları manipüle etme kararı alınmış.