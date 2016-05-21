Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin’de 488 milyon sahte sosyal medya gönderisi atılıyor ama devlet destekli

Sosyal medya her türlü bilgiye ulaşılabilecek bir mekan haline geldi. Bununla birlikte, sosyal medya üzerinden kullanıcıları manipüle etmek de çok zor değil.
3 yıl
9,7b
1
32
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gerek sosyal medya olsun gerek uygulama mağazaları olsun, belirli bir ücret karşılığında sayfayı yorumlarla dolduran veya indirme sayılarını artıran kişilere sıkça rastlıyoruz. Peki bunların devlet destekli olanlarını hiç gördünüz mü?

Harvard Üniversitesi veri araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, olayları manipüle etmek isteyen Çin hükümeti, sosyal medyada aktif olacak kalabalık bir ekip kurmuş durumda. Her gönderi başına yaklaşık 50 Çin cent’i yani 0.08$ ödeyen hükümet, yılda 488 milyon gönderi üretilmesini sağlıyor.

Fifty Cent Party olarak adlandırılan bu oluşum, sürekli gönderi atarak sosyal medyada konu değiştirmeye çalışıyor. Gönderilerin büyük kısmında ülke hakkında olumlu bilgiler, gaza getirici milliyetçi ifadeler ve Çin Komünist Partisi’nin tarihi ile ilgili ayrıntıların yer aldığı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Hungry Shark World, 6 günde 10 milyon barajını aştı"

Araştırma ekibinin yola çıkış sebebi ise, Zhanggong şehri internet propaganda ofisinin 2013 ve 2014 yıllarını kapsayan emaill yazışmalarının sızdırılması. Bu emaillerde yaklaşık 40 000 gönderi ve ayrıca kullanıcıların gönderileri karşılığında ofisten ödeme talepleri de yer alıyor. Ekip, bu tür bir oluşumu fark ederek ülke genelinde ne kadar yaygın olabileceğine dair çalışma yapmaya başlamış. Ortaya da bu devasa sonuç çıkmış.

Oluşum, günlük olayları sürekli takip ediyor ve sosyal veya politik olaylar olduğu zaman koordineli olarak gönderi sayısını artırıyor. Böylece vatandaş yoğun bir yorum bombardımanı altında kalıyor ve dikkati dağılıyor.

Ülkede hali hazırda Google, Facebook, Twitter gibi platformlar yasaklanmış durumda. Çin bunun yerine, vatandaşlarına Baidu arama motoru, Weibo mikro blog platformu veya RenRen sosyal paylaşım platformu gibi onlarca alternatif sunuyor. Elbette bu platformların sıkı bir denetim altında olduğunu söylemeye gerek yok ancak bu yetmemiş olacak ki vatandaşları manipüle etme kararı alınmış. 

 

http://money.cnn.com/2016/05/20/technology/china-social-media-fake-posts-strategy/index.html?sr=twmoney052016china-social-media-fake-posts-strategy0831AMStoryLink&linkId=24696043 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
i3e 3 yıl en beğenilen
burdada aktroll var.
2 Yanıt Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cutie elf 3 yıl messi93
messi93

Otu boku siyasete çeken, gereksiz insanlar topluluğu olma yolunda hızla ilerliyor donanım haber.

burdaki tek gereksiz insan sensin galiba. çünki konu zaten siyasetle ilgili. kimsenin bişeyi bi yere çektiği yok.
messi93Otu boku siyasete çeken, gereksiz insanlar topluluğu olma yolunda hızla ilerliyor donanım haber.burdaki tek gere...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 3 yıl
Bizde de Aktroller var. Milyarlarca mesaj atıyorlar hem de.
1 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FlyingUnderpants 3 yıl
Türkiye'deki karşılık erkekler için Ak trol, AKP'li üst düzey politikacının itirafından öğrendiğimiz üzere kadınlar için troliçe.
Her hükümet vatandaşlarını yönetmek/yönlendirmek için bel altı yöntemler seçiyor ama en aşağılık yöntem bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erreguay 3 yıl
dolar lobisidir o
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 3 yıl
forumda chp li trolleri ülke gündeminde görebilirsiniz

paylaştıkları şeyler hep aynıdır

noktasına virgülüne kadar

resimlerin videoların sırası bile değişmez.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ömürcan 3 yıl
Bizde de var bunlardan.





:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 3 yıl
Tugrul_512bit
Yani troller amaçlarına ulaşırlarsa birdaha trollük yapamayacaklar.Trollük = bindiği dalı kesmekHayatı trollükle geçmiş biri başka bir iş yapabilir mi?Parayı nasıl kazanacak?

Heryerde grubun sürüne başına biri gerekir(ne isim verirsen, yönetici, güdücü, çavuş vs.). Bu iş böyle yürür, insan varsa zaaf vardır, başına çavuş gerekir. Trol veya ne isim verirsen, seviyesine becerisine göre geçinir. Yapılacak işlerin azlığı-çokluğu-niteliği, insan kaynağına olan ihtiyacı belirler bunu.Tarihe savaşlara kamplara vs. neye istersen bak örneğini görürsün.
Konuyla alakalı, Yeterli AI altyapısı gelşene kadar bişeyleri okuyacak, taraf olunan konuyla ilgili mantıklı-mantıksız çıkarımlar yapacak insana ihtyaç olacak. Bunların içinden bi kısımı abuk subuk şeyler yazabilir, copy-paste tarzı olabilir, görece işleri kolaydır. Bi kısmı yalan bilgi girmesi oluşturması gerekebilir. Bi kısmı mantıklı tutarlı tezler oluşturmalı, bi konunun için yalan-yanlış bilgi eklemeli ve algıyı istenen yöne bükmelidir vs. vs.
Belki milyonluk insan kaynağı değil ama 3 5 kişi gibi az da değil. Daha iyisi işe yarar olanı gelene kadar eldeki kaynak değerlendirilir. Yani 3 günde işsiz kalmazlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ichimaru gin 3 yıl
Fire_67
İşte bu tür sebeplerler yüzünden Çinliler asla yükselemeyecek

çin dünyanın en büyük 2. nominal gdp sahibi ülkesi yalnız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 3 yıl
kendi ülkenin haberini yapamayınca, çin min propagandasına giriliiyor herhalde
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolfestein 3 yıl
Bu yöntem bir yerlerden tanıdık geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
joven
Bizdede hdpkk ve chp var

herkes yanlış bir tek siz doğrusunuz zaten saçma sapan et parçası seni.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
Devlet destekli tecavüz bile normal karşılanıyor bu dünyada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 3 yıl
Dördüncü dünya savaşı yaşanırsa tüm troller işsiz kalacaklar çünkü internet diye birşey kalmayacak. Eskiden savaşlarda köprüleri yıkarlardı şimdi bağlantıları keserler. Yani troller amaçlarına ulaşırlarsa birdaha trollük yapamayacaklar.
Trollük = bindiği dalı kesmek
Hayatı trollükle geçmiş biri başka bir iş yapabilir mi?
Parayı nasıl kazanacak?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

Dördüncü dünya savaşı yaşanırsa tüm troller işsiz kalacaklar çünkü internet diye birşey kalmayacak. Eskiden savaşlarda köprüleri yıkarlardı şimdi bağlantıları keserler. Yani troller amaçlarına ulaşırlarsa birdaha trollük yapamayacaklar.

Trollük = bindiği dalı kesmek

Hayatı trollükle geçmiş biri başka bir iş yapabilir mi?

Parayı nasıl kazanacak?

Sahip olduğu özgürlüğü kullanarak özgürlükler karşıtı eylem yapmak gerçek bir paradoks yaratıyor. Kendi kuyruğunu ısıran yılan paradoksu gibi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9676 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
internet, social media ve
8 etiket daha twitter facebook weibo renren sosyal medya Internet Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mercedes yeni E Sınıfı mercek altında: "Teknoloji, kalite ve lüks aynı otomobilde" 3 yıl Monument Valley ikinci yılında, rakamlar ise şaşırtıcı 3 yıl Levi’s ve Google işbirliğiyle dokunmatik mont 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1060 testlere başladı 3 yıl Çin savaş uçakları Amerikan keşif uçağını takip etti 3 yıl Karşınızda alüminyum tozundan 3B baskı yöntemiyle üretilen motosiklet 3 yıl Asus ZenFone 3 Max kameralara yakalandı 3 yıl Project Ara gecikiyor 3 yıl Portekiz elektriğini %100 yenilenebilir enerjiden üretti 3 yıl Mercedes-Benz, 2020'nin sonuna kadar dört elektrikli araç piyasaya sürecek 3 yıl Corsair Void Surround "Hibrit Kulaklık" video incelemesi 3 yıl Star Trek Beyond'dan yeni fragman ve poster 3 yıl Düşüşe devam eden Windows Phone, BlackBerry'nin rakibi olmaya aday 3 yıl NASA ve Avustralya başarılı bir şekilde hipersonik uçuş gerçekleştirdi 3 yıl Deprem sadece Sony'nin üretim tesisini değil iPhone 7 hayallerini de vurdu 3 yıl Nubia Z11 Max %83.27 ekran/kasa oranıyla iddialı 3 yıl Nvidia’dan masaüstü sanallaştırmasına yönelik Tesla M10 ekran kartı 3 yıl Brother, iki yıl boyunca mürekkep ihtiyacınızı karşılıyor 3 yıl HP Elitebook 1030, uzun kullanım süreleri ile dikkat çekiyor 3 yıl G.Skill’den 4266MHz hızında 16GB Trident Z DDR4 bellek kiti 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çin’de 488 milyon sahte sosyal medya gönderisi atılıyor ama devlet destekli Sonraki Google, Art Camera ile sanat eserlerini en ince ayrıntıları ile görüntülüyor 3 yıl Kızıl Gezegen'e yakın bakış: İşte Hubble'ın inanılmaz Mars fotoğrafı 3 yıl Pull My Tongue, bu hafta App Store’da ücretsiz 3 yıl Ödüllü geliştirici Burkay Özdemir’den iddialı bir oyun daha 3 yıl 2si1 "İyi kötü çirken" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Chromebook satışları, ABD’de Mac satışlarını geride bıraktı 3 yıl Her araziye uygun savaş aracı MRZR-D 3 yıl Xiaomi Mi Box, Android işletim sistemine kavuştu 3 yıl Apple, Türkiye’de evden çalışacak personel arıyor 3 yıl Turkcell BIP’e her yöne arama özelliği geliyor 3 yıl Google Play’in en iyileri belli oldu 3 yıl Migros, Fitwell işbirliği ile yürüyen herkese Money Puan dağıtacak 3 yıl Android Auto artık tamamen entegre hale geliyor 3 yıl AMD'den hediye oyun kampanyası 3 yıl Android Namık: Android’in yeni sürümü için isim önerisi 3 yıl Samsung 10nm teknolojisine geçti ancak bellek tarafında 3 yıl Dev rüzgar türbinleri yolda 3 yıl Pico Neo: Android işletim sistemli sanal gerçeklik gözlüğü 3 yıl Yeni kanser ilacı, cilt kanseri hastalarına umut ışığı oldu 3 yıl BMW, i3 REx modeli yüzünden davalık oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim