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Cortana tabanlı ilk kablosuz hoparlör duyuruldu

Microsoft’un Cortana dijital asistanı yavaş yavaş akıllı hoparlör trendinde kendisine yer bulmaya başladı. Harman Kardon imzalı Invoke, ilk Cortana imzalı hoparlör oldu.
2 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir Microsoft’un Cortana dijital asistanını temel alan Invoke adında bir kablosuz hoparlör satışa sunacağı ve Amazon Echo serisine rakip olacağı gündeme geliyordu. Invoke duyuruldu ancak Microsoft tarafından değil.

Son dönemde popüler

Ses tabanlı dijital asistan barındıran Google Home ve Amazon Echo gibi ürünler giderek daha fazla ilgi görmeye başladı. Kullanıcı herhangi bir bilgisayar veya telefonun başına geçmeden hoparlöre sesli olarak komut veriyor ve asistan gerekli aramayı yaparak sonuçları yine sesli olarak kullanıcısına okuyor. Böylece kullanıcıya merak ettiği konular için hızlı bir şekilde bilgi arama imkanı verilmiş oluyor. Microsoft da bu trende uzak kalamadı.

Samsung’un bir süre önce bünyesine kattığı Harman Kardon tarafından geliştirilen Invoke, Cortana sanal asistanı üzerinden farklı komutları algılıyor ve bunları hızlı bir şekilde sonuçlandırarak kullanıcıya sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Amazon Echo dijital ekrana kavuşuyor"

Silindirik bir yapıya sahip olan Invoke, çevresine yerleştirdiği sürücüler ile 360 derecelik bir ses deneyimi sunuyor. Sesli komutların yanı sıra Skype ile arama yapmak ve cevaplamak mümkün. Sistem yazılımını Microsoft’un sağladığı tahmin edilirken, Cortana’nın üçüncü taraf uygulama entegrasyonu sayesinde çok daha fazla fonksiyonun yerine getirileceği belirtiliyor.

Harman Kardon Invoke hoparlörü için henüz bir fiyat ve çıkış tarihi açıklanmadı. Ay içerisinde gerçekleştirilecek Microsoft Build 2017 etkinliğinde hoparlörün sergilenmesi bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Harman-Kardon-speaker-powered-by-Microsofts-Cortana-officially-introduced_id93816 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
simbolmina 2 yıl
apple siri'li model çıkarınca popüler olur artık bu aletler.
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faniseyler 2 yıl
bu kablosuz hoporler kadar fuzuli eşya varmı ya
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