Disk girişsiz Xbox One S'in tasarımı, Avrupa fiyatı ve çıkış tarihi sızdı

Microsoft, daha uygun fiyatlı bir Xbox One S modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Xbox One S’in uygun fiyatlı bu versiyonunda disk girişi olmayacak. Bluray disk maliyetinden elde edilen tasarruf, konsolun fiyatına yansıtılacak.

Disksiz Xbox One S modelinin ismi Xbox One S All Digital olacak. Xbox One S All Digital’de oyun oynamak için yalnızca dijital satın alım yapmak ve oyunu 1 TB’lık hafızanın içerisine indirmek gerekecek.

Xbox One S All Digital, ön yüklü olarak 3 oyun hediyesi ile gelecek. Bu oyunlar Minecraft, Sea of Thieves ve Forza Horizon 3. Cihazın Almanya'da satılacak versiyonunun kutu tasarımı sızdırıldı. Kutunun üzerindeki görseller, cihazın tasarımı hakkındaki önceki söylentiler örtüşüyor.

Cihazın Avrupa satış fiyatı 230 Euro olacak. Diskli Xbox One S’in tavsiye edilen satış fiyatı ise 300 Euro fakat neredeyse her yerde 250 Euro’ya satılıyor. Bu durumda diskli versiyon ile disksiz versiyon arasında sadece 20 Euro fark bulunuyor. Microsoft’un çözümü pek de bütçe dostu olmayacak gibi görünüyor. Cihazın Avrupa satış fiyatıolacak. Diskli Xbox One S’in tavsiye edilen satış fiyatı ise 300 Euro fakat neredeyse her yerde 250 Euro’ya satılıyor. Bu durumda diskli versiyon ile disksiz versiyon arasında sadecebulunuyor. Microsoft’un çözümü pek de bütçe dostu olmayacak gibi görünüyor.

Xbox One S All Digital’in resmi sunumunun 16 Nisan’da yapılması planlanıyor. Avrupa çıkış tarihi ise 7 Mayıs olarak planlandı. Türkiye’ye ne zaman geleceği bilinmiyor.

https://winfuture.de/news,108417.html