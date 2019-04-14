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Disk girişsiz Xbox One S'in tasarımı, Avrupa fiyatı ve çıkış tarihi sızdı

Microsoft, uygun fiyatlı yeni bir konsol üzerinde çalışıyor. Disk girişi bulunmayan Xbox One S All Digital isimli yeni konsolun tüm bilgileri sızdırıldı. İşte detaylar:
1 ay
3,8b
1
18
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Disk girişsiz Xbox One S'in tasarımı, Avrupa fiyatı ve çıkış tarihi sızdı
Microsoft, daha uygun fiyatlı bir Xbox One S modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Xbox One S’in uygun fiyatlı bu versiyonunda disk girişi olmayacak. Bluray disk maliyetinden elde edilen tasarruf, konsolun fiyatına yansıtılacak.

Disksiz Xbox One S modelinin ismi Xbox One S All Digital olacak. Xbox One S All Digital’de oyun oynamak için yalnızca dijital satın alım yapmak ve oyunu 1 TB’lık hafızanın içerisine indirmek gerekecek.

Disk girişsiz Xbox One S'in tasarımı, Avrupa fiyatı ve çıkış tarihi sızdı

Xbox One S All Digital, ön yüklü olarak 3 oyun hediyesi ile gelecek. Bu oyunlar Minecraft, Sea of Thieves ve Forza Horizon 3. Cihazın Almanya'da satılacak versiyonunun kutu tasarımı sızdırıldı. Kutunun üzerindeki görseller, cihazın tasarımı hakkındaki önceki söylentiler örtüşüyor.

Ayrıca Bkz. "Xbox oyun fiyatlarına dev zam!"
Cihazın Avrupa satış fiyatı 230 Euro olacak. Diskli Xbox One S’in tavsiye edilen satış fiyatı ise 300 Euro fakat neredeyse her yerde 250 Euro’ya satılıyor. Bu durumda diskli versiyon ile disksiz versiyon arasında sadece 20 Euro fark bulunuyor. Microsoft’un çözümü pek de bütçe dostu olmayacak gibi görünüyor.

Xbox One S All Digital’in resmi sunumunun 16 Nisan’da yapılması planlanıyor. Avrupa çıkış tarihi ise 7 Mayıs olarak planlandı. Türkiye’ye ne zaman geleceği bilinmiyor.


https://winfuture.de/news,108417.html Yorum Yaz
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keremec 1 ay en beğenilen
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konsoldede 2 hf.
bence ,online oynayanlar icin ideal 1080p icin ,ben sahsen cod serileri icin elimde tutuyorum 50-60 frameteden asagi düsmuyor fazlasi ile yeterli .hatta yeni single oyunlari bile 1080p de 45-60 framete ile rahat oynatiyor, 4K takintisi olmayanlar icin ideal


üstüne bir de 1080p tv lerde bluray filmleri oynatiyor yine NETFLIX filmleri oynatiyor ,makina missss mis , 4K tv si olanlara xbox one x tavsiye ederim
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aschil 1 ay
Bin lira bandında satılırsa indirimde her türlü alınır.
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Rouvax 1 ay
aylık 59 lira çok para
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Rachsuchtig 1 ay Rouvax
Günde 2 lira kenara atsan çıkar bence çok değil aslında
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SEO-Uzmanı 1 ay
200 Euro eşittir
1.313,76 Türk Lirası
15 Nis 06:34 UTC · Sorumluluk reddi beyanı
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Nerevarine 1 ay
İlk gün güncelleme zımbırtısından sonra hala kutulu alan kaldı mı? Gayet güzel bir girişim yapmışlar. Darısı diğer disksiz konsolların başına.
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a_y_k_u_t 1 ay
Umrumda değil kaç liradan çıkacağı. Konsolu isterse 1000 liraya satsın. Aylık 59 liraya live gold almak zorundasın. Bu aylık ücret düşmeden xbox'a dönmeyi düşünmüyorum.
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TheNewAtilla 1 ay
One s ler ingilterede 160 pounda satıldı diye hatırlıyorum black friday de.
Bu disksiz versiyon max 150 euroya satılırsa cazip olur
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0MG90 1 ay
Diskli versiyonu birçok yerde çok ucuza satılıyor. Disksiz versiyonu çok çok daha ucuza satması lazım Microsoft'un.
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The.Mafia 1 ay
Avrupada 20 dolarsa Türkiye’de 300 400 fark olur bu kurla vergiyle
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joven 1 ay
Microsoft kendi bile ne yaptığının farkında değil
digital çok büyük risk satın alınan oyunlar o yaşanan
sorunlarda oyunsuz kalmak içten bile değil enazından
diskli oyunlarda yaşanan sorunlarda bile oyun kesintisiz
devam eder
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