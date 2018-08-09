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Dünyanın ilk amonyak temelli hidrojen arabası test edildi

Hidrojenin yakıt olarak kullanılması aslında daha eskiye dayansa da depolanması ve taşınması zordu. Fakat hidrojeni amonyaktan elde edersek işler değişiyor... Detayları haberimizde okuyabilirsiniz.
9 ay
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13
Otomobil Teknolojileri
Mertcan Erice
Yazar
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Geleceğin sıfır emisyonlu yakıtı hidrojen olabilir... Fakat düşük yoğunluklu ve oldukça yanıcı bir gaz. Bu yüzden depolanması ve taşınması görece zor. Neyse ki amonyak (NH3)öyle değil. Avustralya Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü (CSIRO), amonyak kaynaklı hidrojen yakıtını test etti. Ekip, hidrojenleri amonyaktan ayıran ve diğer gazları engelleyerek hidrojenin çok yüksek bir saflığa sahip olmasını sağlayan metalik bir zar geliştirdi.
Teknoloji, büyük bir ihracat potansiyeline sahip. Nitekim amonyak, gemilerle sıvı hidrojene kıyasla daha kolay ve güvenli bir şekilde taşınabiliyor. Hidrojen arabaları Avustralya pazarına iki yıl içinde girebilir. 
CSIRO icra kurulu başkanı Dr. Larry Marshall, test sürüşünü gerçekleştirenlerden biri. Testler Toyota Mirai ve Hyundai Nexo ile yapıldı. İki araç şirketi de önemli ölçüde zaman ve para yatırımında bulunarak, hidrojen yakan "çevreci" arabalar üzerine çalıştı. Ekip, bu yeniliği yaygınlaştırmak için sabırsızlanıyor.

https://newatlas.com/csiro-ammonia-hydrogen-fuel-cell-test/55805/ Yorum Yaz
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AO 9 ay
Çişi gelenlerin yolun kenarına durup arkasına baka baka yolun kenarına işeyeceğine en azından depoya işerde bir işe yarar. Rezalet millette adab ve terbiyede biter her köşe başında depoya işemeye çalışan birileri.

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kymelria 9 ay
Yakıt bittiğinde depoya işeriz artık
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firat_kilic 9 ay
Doğru bir iktidar gelmeden okuduğun haber bile zehir olur ileride... iyi düşün... ona göre bugünden itibaren hayatında kişilerle konuşurken ona göre konuş ki ileride daha iyi bir iktidar gelsin.. bir usb bellek üretebilelim...
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TheCaliph_ 9 ay
Gelecek zaten yakit hucrelilerde. Elektrigi falan filan hepsini bitirecek teknoloji bu.
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sniper23 9 ay TheCaliph_
Elektrik lobisinin bundan geri kalacağını düşünmüyorsunuzdur herhal?
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rabitelli 9 ay
Hmmm... Büyük bi bidon bulup şimdiden işemeye başlamalı içine. Ürik asitin amonyağa dönüşmesi zaman alır. Buraya gelirse bu teknoloji, 50liralık (%25liği şu anda 15TL/lt perakendede) amonyak 200TL olur ÖTV ile [8\|] Gene değişen bi şey olmaz son kullanıcı için.
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darkaura 9 ay
japonya butun kozunu hidrojen uzerine oynuyor. lityum bataryalara gore cok daha uzun menzil, hizli dolum gibi avantajlar var ama kullanim kolayligi verimlilikden oturu lityum bataryalar en azindan bugun icin daha ondeler. amonyakda aklima takilan nokta hidrojenleri alindikdan sonra kalan nitrojene ne oluyor. N2 gazi olarak saliniyorsa super. o zaman dogaya zarar vermeyen mukemmel dogal bir dongu kurulmus olur. atmosferden alinan N2 ye hidojen baglanip enerji depolanir, sonra araclardan tekrar N2 olarak hava salinir. sifir kirlilik, sifir birikme. ama nitrojenin kimyasal baglari oldukca kuvvetlidir. boyle bir al ver isini bu kadar kolay yaptigina inanasim gelmiyor. sayet geride kalan N2 degilde cevreyi kirleten NOx gazlarindan biriyse sistemin hic bir anlami kalmaz.
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DH Misafiri 9 ay
Yeni sorunlar olmazsa çok umut verici bir gelişme. Tek olumsuz yanı amonyak zehirleyici madde. Dilerim bu özelliği sorun oluşturmaz.
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zeytinkoy 9 ay
Japonya, Güney Kore ve Singapur yollarında ise zaten on binlercesi var.


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haberelectro 9 ay
Batarya saçmalığından kurtulmaya az kaldı
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V4LKyR 9 ay
Hidrojen arabaları mı 10 binlerce var?
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Mert_06 9 ay V4LKyR
Merhaba, haberin yer aldığı sitede, ss'te de görebileceğiniz gibi böyle bir şey yazıyordu. Ama haberi güncelleyip o kısmı çıkarmışlar. Ben de sizin uyarınız sayesinde haber kaynağına bakıp güncelledim. Teşekkürler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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