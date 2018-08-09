Dünyanın ilk amonyak temelli hidrojen arabası test edildi

Geleceğin sıfır emisyonlu yakıtı hidrojen olabilir... Fakat düşük yoğunluklu ve oldukça yanıcı bir gaz. Bu yüzden depolanması ve taşınması görece zor. Neyse ki amonyak (NH3)öyle değil. Avustralya Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü (CSIRO), amonyak kaynaklı hidrojen yakıtını test etti. Ekip, hidrojenleri amonyaktan ayıran ve diğer gazları engelleyerek hidrojenin çok yüksek bir saflığa sahip olmasını sağlayan metalik bir zar geliştirdi.

Teknoloji, büyük bir ihracat potansiyeline sahip. Nitekim amonyak, gemilerle sıvı hidrojene kıyasla daha kolay ve güvenli bir şekilde taşınabiliyor. Hidrojen arabaları Avustralya pazarına iki yıl içinde girebilir.

CSIRO icra kurulu başkanı Dr. Larry Marshall, test sürüşünü gerçekleştirenlerden biri. Testler Toyota Mirai ve Hyundai Nexo ile yapıldı. İki araç şirketi de önemli ölçüde zaman ve para yatırımında bulunarak, hidrojen yakan "çevreci" arabalar üzerine çalıştı. Ekip, bu yeniliği yaygınlaştırmak için sabırsızlanıyor.

https://newatlas.com/csiro-ammonia-hydrogen-fuel-cell-test/55805/